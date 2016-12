Boomerang invita a pasar la Navidad junto a tus personajes favoritos

¡El canal te invita a compartir el momento más especial del año con tus películas favoritas! Acompáñalos durante una semana repleta de los mejores episodios navideños de tus programas favoritos, incluidos los estrenos mágicos de George de la selva, ¡Ponte en onda, Scooby-Doo!, Oddbods y El show de Tom y Jerry, ¡y las mejores películas navideñas que solo Boomerang puede traerte! No te pierdas del Especial de Navidad de Boomerang, desde el lunes 19 de diciembre hasta el domingo 25 de diciembre, de lunes a sábados a las 10:00 a.m. y a las 06:00 p.m, y una maratón especial el domingo de 10:00 a.m. a 06:00 p.m.