Canal Sony trae una fiesta latina con “Tres Noches” en las Vegas

Si bien lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, CANAL SONY te trae “TRES NOCHES” en las Vegas, un recorrido inolvidable en esta meca del entretenimiento con los artistas más reconocidos del momento: CNCO, Reik, Diego Torres, Rachel Platten, Illya Kuryaki and the Valderramas, Farruko y Leslie Grace.

“TRES NOCHES” en CANAL SONY es un programa donde CNCO, Reik, Diego Torres, Rachel Platten, Illya Kuryaki and the Valderramas, Farruko y Leslie Grace se dejan llevar por las más variadas experiencias que se pueden realizar en una de las ciudades más fascinantes del mundo. Su estreno es esta noche, 2 de marzo a las 10:00 P.M., después del Estreno de la Nueva Temporada de THE VOICE.

En este especial de media hora, la presentadora mexicana Carla Medina disfruta de “TRES NOCHES” inolvidables en Las Vegas junto a siete de los artistas más importantes del momento. Tres noches de revelaciones, tres noches de aventuras, tres noches sin límites, sin inhibiciones. Participar en la fiesta de la música latina más exclusiva del año, el After Party de los Premios Latin GRAMMY® de SONY MUSIC, correr en buggy en el desierto, subir a una tirolina desde el piso 51 de un rascacielos, preparar tu propia pizza en un restaurante de lujo, irte de copas, o simplemente disfrutar de una sesión de spa; son algunas de las experiencias que vivirán los artistas invitados de “TRES NOCHES”.

Los chicos de CNCO disfrutaron su “Primera Cita” con la ciudad de Las Vegas, tal como el nombre de su álbum debut, el cual ha batido records de ventas. Esta Latin Boy Band nació en el reality show “La Banda” creado por Simon Cowell y producido por Ricky Martin; y reúne al ecuatorianoChristopher Vélez, el estadounidense de ascendencia dominicana Richard Camacho, el puertorriqueño Zabdiel de Jesús, el estadounidense de ascendencia mexicana Joel Pimentel y el cubano Erick Brian Colón; quienes se han convertido en una sensación juvenil en los Estados Unidos y Latinoamérica.

En “TRES NOCHES”, el trío mexicano de pop latino internacionalmente reconocido Reik, integrado por Jesús Navarro, Julio Ramírez, y Bibi Marín; no podrán evitar la tentación y pondrán a sus fans a volar de la emoción al verlos entrar en un túnel de viento.

Illya Kuryaki and the Valderramas, dúo conformado por los argentinos Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, conocido por ser uno de los mayores exponentes del funk y del hip hop de su país desde la década de los 90; celebraron este viaje de principio a fin pues esa misma semana también recibieron dos Premios Latin GRAMMY® 2016 en las categorías Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco “L.H.O.N.” y Mejor Video Musical Versión Corta por “Gallo Negro”.

El puertorriqueño Farruko, exitoso intérprete de reggaetón, cuyo más reciente éxito #1, “Chillax”, cuenta con más de 463 millones de vistas, comparte uno de sus hobbies más excitantes con la audiencia de “TRES NOCHES” al protagonizar una aventura sorpresa llena de adrenalina.

La bella Rachel Platten, cantautora estadounidense que saltó a la fama en 2015 con el lanzamiento del sencillo “Fight Song”, y el polifacético artista argentino Diego Torres, cantantes a dúo de “Siempre estaré ahí”; se olvidaron de su agitada agenda de ensayos en Las Vegas para protagonizar un encuentro sorpresa lleno de emoción. Por su parte, la “Princesa de la Bachata”, Leslie Grace, nacida en el Bronx de padres dominicanos, nominada a múltiples Premios Latin GRAMMY® y Latin Billboard, y quien completó una gira por México en 2016 junto a Maluma; nos brindó acceso a su intimidad en un día de spa entre chicas junto a Carla Medina, al mejor estilo Las Vegas.

“TRES NOCHES” celebra a grandes artistas disfrutando de momentos memorables más allá de las luces y los escenarios. No todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. CANAL SONY te lo muestra en este Especial.

