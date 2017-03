Cartoon Network trae Emparejados, un mash up de tus shows favoritos

¡Prepárate para reír sin parar!

Emparejados, un mash up de Cartoon Network

¡Panda, Pardo y Polar se unen a Bombón, Burbuja y Bellota para recorrer junto a ti sus episodios más divertidos! Disfruta de lo mejor de Escandalosos y Las Chicas Superpoderosas, tus dos tríos animados favoritos, además de una selección de películas que te harán enloquecer de la risa, incluida Un show más: La película. ¿Te lo vas a perder? ¡Claro que no! Sintoniza Emparejados, un mash up de Cartoon Network, desde el lunes 6 de marzo, de lunes a viernes a las 11:00, los sábados a las 01:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. ¡Solo en Cartoon Network!

Hora de Aventura

Estreno de lunes y jueves

¡Acompaña a los excéntricos héroes Finn y Jake, dos amigos que atraviesan la mística Tierra de Ooo y viven las más increíbles aventuras! Sintoniza para ver lo que sucede cuando Finn y Jake se enfrentan a un ser misterioso pero familiar en “Dos espadas”, o cuando un encuentro de otro mundo involucra a Tronquitos en una conspiración en“Gran Extrañeza”. ¡Ésta y otras aventuras te esperan! Los nuevos episodios de Hora de Aventura estrenan todos los lunes a las 06:45 p.m.

Además, quédate para ver los nuevos episodios de Escandalosos y Tío Grandpa, todos los lunes desde las 06:00 p.m., y episodios estreno de Magiespadas, todos los jueves a las 07:00 p.m. ¡Solo en Cartoon Network!

¡Acompaña a Ash en sus nuevas aventuras!

Pokémon XYZ – ¡Nuevos episodios!

En su próxima aventura, Ash y sus amigos deberán ser resueltos, fortalecer sus vínculos y enfrentarse a los enemigos más poderosos que jamás hayan tenido cuando se embarquen en un viaje por un territorio inexplorado. ¡Acompáñalos en sus nuevas aventuras! Los nuevos episodios de Pokémon XYZ estrenan de lunes a jueves a las 02:00 p.m., ¡solo en Cartoon Network!

¡Max Steel enfrenta nuevos desafíos!

Max Steel: Turbo-Cargado

Para impedir que Terrorax y su sociedad siniestra de súper villanos tecnológicos se apoderen del mundo, ¡Max Steel debe aprender a dominar una nueva y poderosa forma de Energía Turbo! ¿Lo logrará? ¡Hay un solo modo de descubrirlo! Max Steel: Turbo-Cargado estrena el miércoles 15 de marzo a las 09:00 a.m., ¡solo en Cartoon Network!

Grizzy and the Lemmings

Club Boomerang

En una vasta reserva natural perdida en medio de un territorio inexplorado y salvaje, existe un pequeño paraíso de civilización humana: la casa del guardabosque. Como el oso Grizzy es (desde su punto de vista) el animal más evolucionado de la Tierra, siente que es lógico que esa casa se convierta en su territorio en cuanto su dueño no está. Ningún otro animal se atreve a disputar su “privilegio de oso”, excepto la familia de mamíferos más inofensivos, estúpidos y ridículos que existen: los lemmings, que también se mudan a la casa en cuanto el guardabosque se va. Entre Grizzy y los lemmings se desata una batalla despiadada por el control de la casa, en una atmósfera de locura absoluta, donde los dos adversarios constantemente intentan superar al otro con trucos maliciosos. Disfruta los episodios estreno de Grizzy and the Lemmings, todos los sábados a las 08:45 a.m.

¡Disfruta además los mejores episodios de Masha y el oso, Wabbit, ¡Ponte en onda, Scooby-Doo! y mucho más! De lunes a viernes a las 6:00 a.m., y sábados a las 8:00 a.m., en Club Boomerang.

www.cartoonnetwork.com.ve