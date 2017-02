Cartoon Network trae Toontubers, la serie gamer en YouTube

Luego de causar sensación en YouTube y conquistar a los fans con la serie gamer Toontubers, Mordecai y Rigby, las estrellas de Un show más, llevan su propuesta a la pantalla de televisión para demostrar que ¡los gamers jamás se rinden! El alocado mapache y su inseparable compañero, presentan una maratón de gameplay en cinco episodios que prometen SER EPICOOOS!!!

El estreno será el 27 de febrero a las 05:45 p.m. hs, con un episodio inédito de Héroes de la Tormenta, el nuevo juego de Blizzard Entertainment, que reúne en una gran batalla a héroes de los universos de Warcraft, StarCraft, Diablo y Overwatch. En este juego, entrará en escena para sumar esfuerzos un nuevo personaje: el brasileño Lúcio Correia dos Santos, que es casi una celebridad internacional. En el campo de batalla, tiene el poder de curar y puede alcanzar a sus enemigos con proyectiles sónicos. Para ver el tráiler de Heroes of the Storm haz click aquí.

En la serie, los astros de Toontubers también van a batirse para ver quién es el mejor en el juego de Cartoon Network Copa Toon: Goleadores. ¿Quiénes serán los integrantes de los equipos de Rigby y Mordecai? ¡No se pierdan el episodio para descubrirlo!

El próximo desafío que abordará la dupla es otro juego de Cartoon Network: Ataque al prisma. Para empezar, intentarán el nivel más difícil: ¡el primero!. En el juego, Steven Universe y las Gemas de Cristal deben derrotar a un ejército de enemigos de la luz. Luego de darse cuenta de que en realidad estaban jugando el tutorial, nuestros gamers determinan que el problema, por supuesto, es el juego, y no los jugadores. ¡ESTE JUEGO ESTÁ FALLADO! DEJA DE SONREÍR, STEVEN.

Luego, será el momento de jugar Los Minititanes, en una batalla épica en la que Robin y el resto del equipo deben vencer a sus enemigos y Rigby confía fuertemente en que la clave para ganar es tener un ejército entero de Chicos Bestia.

Y para cerrar a lo grande el estreno de la serie en televisión, Mordecai y Rigby jugarán al exitoso Overwatch, también de BlizzardEntertainment, entrando en el universo amenazado por la maléfica organización Talon para salvar lo que queda de la humanidad.

Toontubers en televisión estrena el 27 de febrero a las 05:45 p.m. hs por Cartoon Network y habrá un episodio nuevo por día hasta el 3 de marzo.

Acerca de Cartoon Network Latinoamérica:

Cartoon Network América Latina es el servicio de televisión paga de 24 horas de Turner Latin America, Inc. que ofrece los mejores personajes animados en dibujos, películas, y video juegos, en múltiples plataformas incluyendo TV, Internet, eventos en vivo, licencias para productos y servicios móviles. Es reconocido como líder de la industria por llevar a sus fans al centro de la escena, aplicando pensamiento creativo e innovación a través de todas sus plataformas. El canal tiene la filmoteca de caricaturas más grande del mundo con producciones originales como Ben 10, Las chicas superpoderosas, Hora de aventura, El increíble mundo de Gumball, Un show más, Clarence, Steven Universe, Tío Grandpa, Escandalosos, Los jóvenes titanes en acción y Magiespadas. La cadena también ha desarrollado varias horas de contenido original en Latinoamérica, estrenando contenidos como Otra Semana en Cartoon y episodios inéditos de la serie animada Monica y su pandilla, producida en Brasil con Mauricio de Sousa Produções. Cartoon Network se lanzó el 30 de abril de 1993 y es transmitida en más de 61 millones de hogares, disponible en español, portugués e inglés.

Acerca de Blizzard Entertainment

Conocida por éxitos como World of Warcraft®, Hearthstone®, Overwatch®, las franquicias Warcraft®, StarCraft® y Diablo® y la multifranquicia Heroes of the Storm®, Blizzard Entertainment, Inc. (www.blizzard.com), una división de Activision Blizzard, es una productora y editora de software de entretenimiento famosa por crear algunos de los juegos más aclamados por la crítica. Los premios Blizzard Entertainment incluyen 21 juegos Nº1* y varios premios de Juego del Año. El servicio de juegos online Battle.net® es uno de los mayores del mundo, con millones de jugadores activos.

*Basado en registros internos de la empresa e información de distribuidores