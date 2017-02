Concurso: Logo 40 Aniversario de Amnistía Internacional en Venezuela

Amnistía Internacional Venezuela convoca a profesionales y estudiantes de la rama gráfica y afines, a un concurso de diseño para la creación de un logo en conmemoración de los 40 años que la organización tiene presencia y labor a favor de la promoción de los derechos humanos en el país. A partir del 06 de febrero y hasta el 06 de Marzo de 2017, se estarán recibiendo las propuestas que deberán ser publicadas por las y los participantes con la etiqueta #TodosContamos

Bases del concurso:

Participantes

El concurso Logo 40 Aniversario está dirigido a diseñadores y creativos, profesionales o estudiantes y público en general, residente o no en Venezuela,

Se excluyen como participantes a colaboradores directos del Comité Organizador.

Propuestas

Las propuestas de logo deben ser propias, originales e inéditas, que no hayan sido publicadas ni estén pendientes de publicación, que no hayan sido premiadas en otros concursos y que no estén sujetas a derechos que sustenten a terceros.

Las obras deben ser cónsonas con el mensaje a transmitir y por tanto no deben reflejar ni hacer tipo alguno de llamado a la violencia en cualquiera de sus formas, discriminación de manera explícita o implícita, estar parcializadas con tendencias políticas o inclinarse hacia algún credo religioso.

Se valorará la originalidad, estética y enfoque positivo de las propuestas.

Envío

Cada participante deberá enviar un máximo de un (01) logo a través del correo electrónico logo@aiven.org, incluyendo su nombre y apellido, número de contacto y nombre de usuario en redes sociales, y publicarlo a través de cualquiera de las siguientes redes sociales: Twitter, Facebook o Instragram incluyendo la etiqueta #TodosContamos, mencionando a @amnistia para Instagram o Twitter, o Amnistía Internacional Venezuela en Facebook. Cada propuesta deberá reflejar claramente el tema y la finalidad propuestos: Conmemorar los 40 años de Amnistía Internacional en Venezuela.

Los mejores diseños que se reciban desde el 06 de febrero hasta el 06 de marzo de 2017 serán publicados en las redes sociales de Amnistía Internacional Venezuela, en especial en las cuentas de Twitter e Instagram de la organización, indicando el usuario del autor como agradecimiento.

Formato de las propuestas

Cada logo debe ser enviado con una resolución mínima de 600×600 pixeles a 72 DPI en formato JPG.

Premio Único

El ganador o la ganadora recibirá doscientos (200) dólares americanos, así como un reconocimiento escrito por parte de Amnistía Internacional Venezuela.

El pago del premio será realizado únicamente vía PayPal a través de la cuenta de Amnistía Internacional México.

Selección de la propuesta ganadora

Un primer jurado compuesto por un destacado grupo de cuatro profesionales del diseño gráfico de reconocida trayectoria preseleccionará un logo del total de propuestas participantes:

– Rosanna Toro

– José José Villamizar

– Gustavo Rubel

– Igor Bastidas

A esta preselección se le sumará el logo con mayor votación del público en base a los compartidos, me gusta y comentarios que haya generado su publicación.

El equipo de Arte, Tecnología e Impacto (ATI) de Amnistía Internacional Venezuela seleccionará las tres propuestas finalistas. De estas últimas tres obras, la Junta Nacional de Amnistía Internacional Venezuela –máximo órgano de liderazgo de la organización en Venezuela, compuesto únicamente por activistas– votará por su favorita, otorgándose el premio a la propuesta con mayor cantidad de votos.

El premio podría quedar desierto si a criterio del jurado las propuestas recibidas no logran el objetivo de comunicar de forma armónica y efectiva el mensaje aniversario de Amnistía Internacional Venezuela.

Derechos

Todas las personas que participen en el concurso, ganadoras o no, asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las imágenes que envíen de conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, sin perjuicio de los derechos morales que les corresponden, cediendo a Amnistía Internacional Venezuela de forma exclusiva todos los derechos patrimoniales de explotación de las obras necesarios para crear una base de imágenes de carácter público y gratuito, así como para la difusión a nivel nacional e internacional de la imagen de Amnistía Internacional Venezuela.

Consideraciones finales

La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases y la conformidad con las decisiones del Jurado.

La participante electa ganadora o el participante electo ganador será dada o dado a conocer el 14 marzo de 2017, y entregar firmada una carta de autorización de uso de su obra a Amnistía Internacional Venezuela el uso del logo para los fines que la organización considere conveniente. El participante ganador debe entregar a Amnistía Internacional Venezuela el archivo original en vectores realizado en Adobe Ilustrator (.ai) y una copia del logo en formato JPG, (resolución mínima 300 DPI).

El incumplimiento de las bases del concurso podrá ser causa de descalificación y de demanda de reintegro de los premios. El Comité Organizador queda facultado para resolver cualquier contingencia no prevista en estas Bases. Las decisiones que se tomen en este sentido serán inapelables.

Las bases del concurso permanecerán publicadas durante el período de validez del mismo en la página http://amnistia.ning. com/

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Amnistía Internacional se fundó en el año 1961, durante su trayectoria ha recibido importantes reconocimientos a su labor, como el Premio Nobel de la Paz y el Premio de los Derechos Humanos de la ONU.

El primer grupo de Amnistía Internacional se estableció en Venezuela en el año 1975. La Sección Venezolana fue reconocida por el Comité Ejecutivo Internacional en septiembre de 1977.