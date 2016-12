Festival de Viña del Mar contará con la presencia de Olivia Newton-John

A poco menos de dos meses del inicio de la 58ª edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, la organización del evento confirmó la presencia de la cantante y actriz Olivia Newton-John para la jornada del 23 de febrero, que será completada con números de artistas de habla inglesa.

La recordada Sandy de la película Grease, en donde compartió roles con John Travolta, estará por primera vez en el escenario de la Quinta Vergara.

La artista de 68 años ofrecerá un show de 70 minutos por los que repasará sus éxitos como solista, además de aquellas canciones que interpretó y que fueron parte de los soundtracks de Grease y Xanadu. Entre estos destacan: You’re the One that I Want, Hopelessly Devoted to You, Xanadu, Magic, Physical, Summer Nights, We Go Together, A Little More Love, Twist of Face, Sam y Suddenly.

La ratificación de Olivia Newton-John se une a la parrilla de artistas ya confirmados, que incluye a J Balvin, Maluma, Lali Esposito, Isabel Pantoja, Los Auténticos Decadentes, Los Fabulos Cadillacs, Rio Roma, Sin Bandera, Camila, Américo y Mon Laferte. El Festival de Viña del Mar se realizará entre el 20 y el 25 de febrero y será transmitido en vivo y en directo por HTV para toda América Latina, mientras que TNT contará con una hora de preshow, con el compilado de lo mejor del día anterior y a continuación, mostrará el Festival en vivo durante una hora y CNN cubrirá periodísticamente las novedades desde el matutino: “Café CNN”.

Agenda Viña Del Mar

Lunes 20: Los Fabulosos Cadillacs / Los Auténticos Decadentes

Martes 21: Sin Bandera / Camila

Miércoles 22: Isabel Pantoja / Río Roma

Jueves 23: Olivia Newton-John

Viernes 24: Maluma / Américo

Sábado 25: J Balvin / Lali Esposito / Mon Laferte