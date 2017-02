G2A lanza su G2A Deal – Un paquete de juegos de recompensa

G2A.COM, el mercado de los juegos digitales globales, ha lanzado su primer G2A Deal, un paquete de videojuegos de recompensa que incluye Señores de los Caídos (Lords of the Fallen), Syberia 1 y 2, Dirt 3 y SUPERHOT, todos por un bajo costo de suscripción. G2A Deal cuenta con el soporte del sistema G2A Direct del desarrollador y editor G2A, y es un nuevo programa de recompensas que presenta paquetes de juegos populares que provienen directamente de los propios desarrolladores o editores.

G2A Deal es el producto más nuevo de la línea de G2A, la cual ya incluye productos tales como G2A PAY, una plataforma de pagos que ofrece más de 200 tipos diferentes de métodos de pago, y G2A 3D, un mercado para artículos impresos en 3D. Como parte del programa de recompensas para los clientes fieles, el G2A Deal apunta a garantizar que todos los clientes puedan disfrutar de una amplia selección de juegos, sin importar cuál es su presupuesto. G2A lanzará nuevos G2A Deals en forma periódica –cada uno compuesto por un conjunto diferente de juegos especialmente seleccionados, provenientes directamente de los propios desarrolladores o editores (no hay vendedores intermediarios involucrados). G2A Deal también presentará códigos de descuento y, en los próximos meses, agregará aún más recompensas.

El primer G2A Deal ya está disponible desde el viernes de 10 de febrero e incluye los juegos Señores de los Caídos (Lords of the Fallen), de CI Games; Syberia 1 y 2, de Microïds; Dirt 3, de Codemasters y SUPERHOT, del equipo Superhot. Los clientes pueden adquirir el G2A Deal de dos formas: a través de una suscripción o de una compra por única vez. Las claves estarán disponibles inmediatamente después de la compra, en forma de códigos de Steam y no estarán bloqueados por región.