Herbalife presenta las tendencias en nutrición y fitness para 2017

Susan Bowerman, MS, RD, Directora de Entrenamiento y Educación Global para Nutrición y Samantha Clayton, Directora de Educación para Fitness Internacional de Herbalife se unieron para compartir sus principales consejos y tendencias para comenzar 2017 de una forma saludable.

¿Tus resoluciones para el nuevo año incluyen la promesa de “comer bien” y hacer ejercicio? Muchos de nosotros nos hacemos estas promesas en enero, pero ya en marzo recaemos poco a poco en nuestros viejos hábitos. Algunas personas encaran el problema de una forma demasiado agresiva –con dietas excesivamente restrictivas o rutinas de ejercicio físico que no pueden mantener– y pronto abandonan sus esfuerzos. Llevar un estilo de vida saludable es más que tan solo elegir los alimentos correctos: también se trata de complementar esas elecciones con más actividad física.

Consejos y Tendencias para 2017

Descarta la silla de la oficina. Las investigaciones continúan demostrando el cuidado que se debe tomar por estar sentado durante muchas horas al día. Solo porque trabajes en un ambiente de oficina no significa que no puedes mantenerte activo. Incorporar más actividad a tu día puede ser tan simple como permanecer de pie frente a tu escritorio cuando hablas por teléfono, tener reuniones caminando o hasta usar las escaleras en lugar del ascensor.

Realiza una caminata durante el almuerzo. Para evitar una caída de energía por la tarde y poder concentrarte, realiza una caminata durante la hora del almuerzo. Un estudio1 reciente, publicado en el Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, demostró que los paseos durante la hora del almuerzo pueden levantar el ánimo y la capacidad de las personas de controlar el estrés laboral. Si combinas tu caminata con un batido de reemplazo de comidas, como Herbalife Batido Nutricional Proteico, tienes una comida práctica mientras haces un poco de actividad física.

Come de una forma más consciente. Comer de una forma consciente significa prestar atención a los alimentos que eliges para aportar a tu cuerpo la energía adecuada. Establece hábitos de alimentación regulares y sigue algunas reglas simples para una dieta más saludable: incorpora muchas verduras y frutas enteras en las comidas y snacks, limita la ingesta de grasas y dulces, asegúrate de alimentar tus músculos con proteínas y bebe mucha agua.

Plantéate desafíos: Inscríbete en carreras como 5K, 6K, carreras con pistas de obstáculos y triatlones para poner a prueba tu cuerpo.

Únete en línea. En 2016, la industria del fitness tecnológico alcanzó nuevos niveles y resultó ser una solución muy práctica para muchas personas. Ahora es más fácil que nunca hacer ejercicio físico con una estrella del fitness en un país extranjero desde la comodidad de tu hogar o utilizar una aplicación de fitness o ejercicio físico para orientarte. Gracias a las transmisiones en vivo por Internet, prepárate para viajar, sin pasaporte, a una clase de fitness.

Mantén el equilibrio: El foco del fitness se centra cada vez más en el bienestar general y no solamente en un programa de fitness ‘con soluciones rápidas’. Y lo mismo se aplica a la dieta. Este año verás más rutinas equilibradas que incluyan el ejercicio físico simple y probado de la vieja escuela, complementadas con una dieta saludable basada en una nutrición equilibrada para promover un estilo de vida saludable y activo.

Explora más fusiones:

Seguiremos viendo el foco en el entrenamiento funcional con tu propio peso que se puede hacer en cualquier lugar. Creemos que se desarrollarán más clases y programas con ‘fusión de estilos’ que incluyan elementos de varios programas de fitness, como yoga con resistencia, pilates y yoga, cardio con resistencia, etc. En 2016, “Piloxing”, una combinación de Pilates y boxeo, fue un gran éxito porque hizo una fusión integral de actividades y evitó que la gente se aburra. Este fue un año tipo combo de 2 formatos… veremos si en 2017 se materializa la fusión de 3 y 4 estilos.

Rápido y efectivo:

Este año, la ciencia demostró la efectividad de una sesión intensa y breve, y cada vez más personas dejarán de lado las sesiones de ejercicio de una hora y adoptarán rutinas más cortas. Veremos nuevos ejercicios HIIT (High Intensity Interval Training – Sesión de Entrenamiento Interválico de Alta Intensidad) que combinan momentos de descanso y recuperación.