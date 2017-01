Luke Evans visitó el programa de educación Save the Children en La India

El embajador de Bulgari, Luke Evans viajó a la India – país con la mayor población de personas que viven en la pobreza en el mundo – para visitar dos de los programas de educación vital que apoyan a niños vulnerables y marginados.

Durante su visita a la India, Luke – cuyos éxitos de Hollywood incluyen The Hobbit, The Girl on the Train y la muy esperada Beauty and the Beast – conoció a niños y familias que han recibido el apoyo de los programas educativos de Save the Children.

Luke visitó un programa de educación Save the Children en Pune, desarrollado en asociación con Bulgari, uno de los socios globales filantrópicos de la institución. Como embajador de Bulgari, Luke estaba interesado en presenciar el impacto que la colaboración entre Bulgari y Save the Children ha tenido. Gracias a Bulgari, Save the Children ha podido alcanzar casi 155.000 niños en 245 escuelas, garantizando que reciban una educación de calidad y tengan una mejor calidad de vida.

Aproximadamente 18 millones de niños en la India no reciben educación – el número más alto de cualquier país en el mundo. La mayoría de los niños abandonan la escuela porque se ven obligados a trabajar o porque tienen que quedarse en casa para cuidar de sus hermanos menores. Incluso aquellos que tienen la suerte de estar matriculados en la escuela a menudo no pueden leer o escribir correctamente a la edad de 10 ya que la calidad de la educación proporcionada es pobre. Sin educación, muchos niños estarán atrapados en la pobreza por el resto de sus vidas, incapaces de alcanzar su potencial y con pocas posibilidades de un futuro exitoso.

Al comentar sobre su visita a la India, Luke dijo: “Es una pena que haya niños creciendo hoy que nunca leerán un libro, nunca escribirán una carta o harán matemáticas básicas. He visitado una de las comunidades de barrios más pobres de Mumbai, donde muchos niños no tienen la oportunidad de ir a la escuela. Fue desalentador ver las condiciones terribles en que viven estos niños – los niveles extremos de pobreza en la India han sido totalmente impactantes para mí”.

Bulgari y Save the Children colaboran desde 2009. Juntos han recaudado más de USD $50 millones a nivel mundial a través de la venta de la gama especial de joyas de Bulgari Save the Children, incluyendo un anillo, colgante y pulsera. El dinero recaudado ha permitido la entrega de más de 100 programas educativos en 33 países, llegando a más de 1 millón de niños.