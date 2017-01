MuchMusic recuerda a David Bowie

En enero se cumple un año de uno de los momentos más tristes para el mundo de la música y por eso Much tendrá en pantalla el legado de Bowie. Además, el canal celebrará un año más de una de las figuras claves del rock de nuestras días con lo mejor de Arctic Monkeys y Last Shadow Puppets.

MuchMusic, el canal con espíritu rocker y vanguardista, inicia el 2017 con la nostalgia de la partida del talentoso y versátil Duque Blanco de la mano del especial Números Uno David Bowie, que fue estrenado el sábado 07 de enero. También se destaca la carrera de uno de los músicos más importantes del rock contemporáneo en el especial Números Uno Alex Turner, el jueves 26 de enero a partir de las 10:00 AM (VEN).

“Su influencia fue única en la cultura popular, ha permeado y cambiado más vidas que ninguna otra figura pública”, dijo David Buckley, su biógrafo. El hombre de las incesantes mutaciones, de los heterodoxos recorridos sinuosos por las múltiples vertientes de la música popular, el tipo que supo definir estilos incluso antes de que existieran: hace un año Bowie nos dejó a todos un poco huérfanos.

A fines de los ‘60 alcanzó la popularidad instantáneamente, etapas de experimentación forjaron un andrógino alter ego llamado Ziggy Stardust, al que la crítica musical definió como uno de los personajes más importantes de la cultura popular. De ahí en adelante, cada nuevo paso en su carrera significó una reinvención, un avance a través de las eras y las modas con la creatividad como único estandarte. Este camino lo llevó, incluso, a transformar sus últimos días en poética: tanto The Next Day como su último álbum Blackstar, editado poco antes de su partida, son proféticas lecciones de integridad artística de parte de un tipo que se negó a ser definido por nadie, salvo por sí mismo.

Escuchó Oasis y tuvo ganas de tocar la guitarra. Vio a Craig Nicholls de The Hives y quiso ser cantante. Una vez dentro del mundo de la música, tenía vergüenza de que el público se burlara de sus canciones. No parece pero sí, hablamos de Alex Turner.

Corría el 2002 y en un barrio periférico de Sheffield, Inglaterra se formaba el grupo de indie rock al que hoy conocemos como Arctic Monkeys. La formación inició el camino a la popularidad gracias a los demos hechos por sus fans y la distribución de archivos en línea. El gran salto vino de la mano del sencillo “I bet you look good on the dancefloor”, de su primer álbum Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not (2006). Este hecho, además de ser considerada la mejor banda y mejor álbum británico en 2008, hizo de los Monkeys una banda con gran futuro dentro del ambiente musical.

Tras el éxito de su primer disco le siguieron Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It And See (2011) y AM (2013). Pero como no sólo de rock vive el hombre, Alex también se hizo tiempo como para juntarse con otro enfant terrible de la escena británica de fines de la década pasada, Miles Kane, e inventar un nuevo vehículo para toda su creatividad. Al mando de The Last Shadow Puppets, Turner profundiza su lado más sensible y delicado, sin dejar de lado la electricidad pero dándose tiempo para la poesía.

Todo esto lo hace uno de los artistas más notables del rock contemporáneo, y por eso en Much decidimos festejar su cumpleaños escuchando algo de la música con la que hizo mella en el panorama musical desde muy joven, y varias de las canciones con las que promete seguir agigantando su figura.

Números Uno Alex Turner estrena en la pantalla de MuchMusic el jueves 26 de enero a partir de las 11.00 horas (ARG).

En enero, MuchMusic inicia el año con la mejor programación musical.

Agenda

Números Uno David Bowie

Repeticiones: sábado 14 a las 11:00 PM.

Números Uno Alex Turner

Estreno: Jueves 26 de enero a las 10:00 AM.