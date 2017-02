MuchMusic rinde homenaje a Bob Marley

MuchMusic celebra el cumpleaños 72 de Bob Marley con un homenaje que recorre su historia como músico y la influencia que tuvo en otros artistas. El especial se podrá ver el viernes 10 de febrero a las 09:00 p.m. (VEN).

Bob Marley, músico, guitarrista y compositor jamaiquino, fue una figura histórica dentro del ámbito musical. Líder de las bandas de ska, rocksteady y reggae The Wailers y Bob Marley & The Wailers, no sólo fue el intérprete más reconocido dentro del género, sino que además se erigió como representante clave del movimiento rastafari al cual estaba fervientemente adherido.

En 1981 Edward Seaga, primer ministro de Jamaica, decía: “(…) Su voz fue un grito omnipresente en nuestro mundo electrónico. Fue una experiencia que dejó una huella indeleble en cada encuentro. Él es parte de la conciencia colectiva de la nación (…)”.

En 2017 cumpliría 72 años y Much quiere homenajear a este exponente de la música jamaiquina con un especial que reúne a todos los artistas que comparten el gusto por el género reggae y el compromiso con ideales de libertad, amor y fe. The Clash, Sumo, Peter Tosh, Los Cafres, Nonpalidece, Dread Mar I, Cultura Profética, Los Pericos, entre otros. El día de su cumpleaños, festejá con MUCHMUSIC y todos aquellos que se inspiraron en él.

Disfruta un febrero de sol a puro reggae, dónde sino en Much.

Sobre Bob Marley

Robert Nesta Marley Booker, Bob Marley, fue un músico, guitarrista y compositor jamaiquino. Durante su carrera musical fue el líder, compositor y guitarrista de las bandas de ska, rocksteady y reggae The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1981). Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari (del que era un miembro comprometido) a una audiencia mundial. Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos «I Shot the Sheriff», «No Woman, No Cry», «Jamming», «Redemption Song» y, junto a The Wailers, «Three Little Birds», así como el lanzamiento póstumo «Buffalo Soldier». El álbum recopilatorio Legend, lanzado por Planet Music International en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia con 10 discos de platino en los Estados Unidos y más de 20 millones de copias en todo el mundo.

Acerca de MUCHMUSIC

MuchMusic es un canal con espíritu rockero y vanguardista, que trae a la audiencia contenido de culto, indispensable para todos los amantes de la música. Presenta los mejores videoclips, conciertos épicos, entrevistas exclusivas, documentales, films y toda la actualidad del mundo del rock nacional e internacional.

FACEBOOK: Facebook.com/PRTurnerLatam

TWITTER:@PRTurnerLatam

INSTAGRAM: prturnerlatam

http://www.muchla.com

http://www.facebook.com/MuchMusicLatinoamerica

https://twitter.com/muchmusicla

@MuchMusicLA