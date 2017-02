Oracle Internet of Things Cloud Applications optimiza la cadena de suministro digital

Oracle anunció la expansión de su portafolio de Internet de las Cosas (IoT) con cuatro nuevas soluciones, que permiten a las organizaciones aprovechar los beneficios de esta tecnología en sus cadenas de suministro digitales. Con esta nueva oferta en la nube, las compañías pueden detectar, analizar y tener una capacidad de respuesta basada en la información de IoT que obtienen. Asimismo, incorporar los insights generados a sus funcionalidades y aplicarlas en mercados existentes, caracterizados por su rápida evolución.

La cantidad de equipos habilitados para arrojar información de IoT representa una oportunidad para que las organizaciones puedan gestionar, interpretar y aprovechar la data obtenida, la cual se incrementa exponencialmente. Las compañías con herramientas que integran esta información a sus procesos, pueden operar con insights predictivos e implementar acciones rentables, basadas en información real. Con las soluciones de IoT las compañías están en capacidad de ofrecer servicios innovadores más rápido y con menos riesgos, tanto internos como externos.

“El mundo es hoy un lugar mucho más digital y el IoT es el próximo paso, otorgando experiencias mejoradas al consumidor, ayudando a las organizaciones a ser más competitivas”, dijo Bhagat Nainani, Vicepresidente del Grupo de Desarrollo de Aplicaciones de IoT en Oracle. “Oracle IoT Applications permite a las organizaciones aprovechar los equipos interconectados para modernizar la cadena de suministro digital”.

Oracle IoT Applications posee tres funciones de gran importancia para las empresas, como lo son el registro de equipos y recolección de data, el análisis y la interpretación de señales y la conexión a procesos de negocio específicos. Con estas herramientas, las compañías pueden ejecutar análisis avanzados y predictivos de las señales de diferentes dispositivos, para calcular complejos indicadores de gestión y KPIs de negocios específicos, además de activar acciones automatizadas en tiempo real.

La solución también ofrece innovadoras capacidades, tales como mantenimiento predictivo, cuadros de mando de diagnóstico y mayor visibilidad en tiempo real, las cuales se pueden aplicar a la fabricación de sus productos, aumentar la calidad de los mismos, visualizar la data relacionada, así como también apoyar la operación de logística y a tener un mayor control de los empleados y sus movimientos.

Las nuevas aplicaciones en la nube se integran con las Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud para que las señales IoT funcionen e incluyan los siguientes productos:

IoT Asset Monitoring Cloud: monitorea activos, su utilización, disponibilidad y data desde los sensores conectados y crea episodios en el backend de SCM, ERP o Service Clouds para automatizar las cargas de trabajo

monitorea activos, su utilización, disponibilidad y data desde los sensores conectados y crea episodios en el backend de SCM, ERP o Service Clouds para automatizar las cargas de trabajo IoT Connected Worker Cloud: supervisa a empleados para brindar apoyo a las iniciativas de seguridad, servicio y cumplimiento.

supervisa a empleados para brindar apoyo a las iniciativas de seguridad, servicio y cumplimiento. IoT Fleet Monitoring Cloud: monitorea la posición y el progreso de pasajeros, servicios y de los vehículos de entrega, así como el comportamiento del conductor

monitorea la posición y el progreso de pasajeros, servicios y de los vehículos de entrega, así como el comportamiento del conductor IoT Production Monitoring Cloud: monitorea la productos de equipos para evaluar y predecir inconvenientes de manufactura

Las aplicaciones mencionadas anteriormente están basadas en Oracle IoT Cloud and Oracle Big Data Cloud. Ambas se integran a Oracle SCM Cloud y Oracle Service Cloud, así como con un software local, para permitir la visibilidad operativa y facilitar un mejor servicio al cliente y capacidad de respuesta.

“Noble Plastics es un innovador fabricante de modelos de inyección personalizados que aprovecha la robótica para la automatización de sus productos. Vemos un tremendo potencial en IoT para impulsar el mantenimiento predictivo de robots industriales”, dijo Scott Rogers, Director Técnico de Noble Plastics. “Oracle IoT Asset Monitoring Cloud nos ayudará a monitorear los robots FANUC que se despliegan en los suelos de nuestras plantas y a alertar los técnicos de manera proactiva en su dispositivo móvil. Esto mejorará la calidad del producto, la eficiencia de la producción y el rendimiento al tiempo que controla los costos”.

Para información adicional, visite Oracle Cloud y conéctese a Oracle SCM Cloud y Oracle IoT Cloud en Twitter.

Lo anterior pretende esbozar nuestra dirección general del producto. Su finalidad es únicamente informativa y no puede ser incorporada a ningún contrato. No es un compromiso de entregar ningún material, código o funcionalidad, y no se debe confiar en la toma de decisiones de compra. El desarrollo, la liberación y la sincronización de cualquier característica o funcionalidad descrita para los productos de Oracle queda a la sola discreción de Oracle Corporation.

Acerca de Oracle

Oracle ofrece un conjunto completo y totalmente integrado de aplicaciones en la nube y servicios de plataforma. Para obtener más información acerca de Oracle (NYSE: ORCL), visite www.oracle.com

Trademarks

Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o de sus filiales. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Safe Harbor

Lo anterior pretende esbozar nuestra dirección general del producto. Su finalidad es únicamente informativa y no puede ser incorporada a ningún contrato. No es un compromiso de entregar ningún material, código o funcionalidad, y no se debe confiar en la toma de decisiones de compra. El desarrollo, la liberación y la sincronización de cualquier característica o funcionalidad descrita para los productos de Oracle queda a la sola discreción de Oracle Corporation.