Samsung y sus procesadores Exynos revolucionarán el sistema PSCP de los Audi

Samsung Electronics Co., Ltd., líder mundial en tecnología avanzada de semiconductores, anunció su participación en el Programa Semi-Conductor Audi Progresivo (PSCP) como proveedor asociado de procesadores Exynos, su propio System on Chip (SoC), para el sistema de Infotainment de vehículos (IVI) de Audi.

El PSCP de Audi se inició en 2010 para implementar rápidamente las últimas tecnologías que satisfacen el más alto estándar de robustez, rendimiento y calidad para automóviles. Como socio clave, Samsung suministrará sus procesadores Exynos para el sistema IVI de próxima generación de Audi.

“Con los procesadores Exynos, Samsung ha demostrado su liderazgo tecnológico en rendimiento, confiabilidad y soluciones innovadoras”, dijo Alfons Pfaller, director de desarrollo de información y entretenimiento de Audi. “A través de PSCP, Samsung y Audi trabajarán juntos para traer la mejor experiencia de entretenimiento en vehículos con el nivel de calidad automotriz esperado de la marca Audi”.

“Estamos muy emocionados de ser parte de la tecnología automovilística que avanza rápidamente”, dijo Charlie Bae, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas y Marketing, System LSI Business de Samsung Electronics. “Samsung está totalmente dedicada a ofrecer una solución robusta, confiable y de alto rendimiento para Audi con el nivel de placer de conducción”.

Con soporte para múltiples Sistemas Operativos y multi-display, los procesadores insignia de Exynos pueden operar hasta cuatro dominios y pantallas diferentes en el vehículo a la vez. El potente procesamiento gráfico y procesamiento Exynos ofrece una interfaz altamente gráfica en pantallas para un mayor compromiso del usuario.

Desde 2010, los procesadores Exynos de Samsung han impulsado los dispositivos inteligentes de mayor rendimiento, desde teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles, hasta sistemas de navegación, ofreciendo las mejores experiencias a los consumidores. A través de la adopción de tecnología avanzada y optimización para automóviles, Samsung se ha comprometido a ofrecer el máximo rendimiento para una experiencia de conducción más segura y placentera.

