Taller: ¿Vas a emprender? Deja el miedo, planifica y ponte en acción

La diferencia entre tener un sueño y una meta es que una meta tiene fecha de vencimiento, es decir que está fijada en un papel, que ha sido planificada y que además tiene indicadores de medición como el tiempo.

Por lo tanto, una meta es medible, específica, clara, definida en el tiempo, alcanzable y realista y además reviste un gran significado para la persona.

En momentos de crisis es común buscar nuevas alternativas de ingresos y buscar emprender un negocio propio, pero muchos no han podido materializar este anhelo por los llamados “es que”. “Es que el país no me deja, es que mi jefe no me da permiso; es que no tengo tiempo, es que me da miedo, etc”, dice Yajaira Avariano, coach organizacional y especialista en Planificación

1.- Involucrarse con la tarea asignada desde la pasión. Visualizar el resultado deseado, con pensamientos positivos y optimista nos permite inyectarnos una dosis de energía para comenzar a hacer las cosas. La conexión con la prosperidad es una conexión emocional.

2.- Hacer un “To Do” list. Para ver plasmadas nuestras ideas, de lo contrario quedaran flotando en una nube. La lista de pendientes del día nos ayuda a hacerle seguimiento a los compromisos y a ir tachando lo que hayamos logrado hacer, eso permite un mayor control en los avances.

3.- Establecer metas realistas para evitar la frustración y la evitación. Las metas deben ser específicas, con tiempo de realización, alcanzables y medibles

“Emprender no se logra por arte de magia, es algo que requiere de mucho compromiso y voluntad para hacer las cosas. Queremos que las personas asuman su responsabilidades y se atrevan a darlo todo por sus sueños”.

