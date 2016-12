TNT series cierra el 2016 con los shows más populares

La historia de la televisión otorga a las series policiales un lugar especial dentro del género: alguaciles, comisarios, motoristas, investigadores o patrulleros, todos tienen una receta para acabar con la historia de los criminales, ya sea por instinto, fuerza bruta o por un metódico uso de la ciencia o los protocolos. Algunos prefieren el puñetazo directo, otros el uso de las armas y algunos la intelectualidad de la preparación. En diciembre, TNT Series presenta tardes memorables junto a CSI, CSI Miami, CSI NY, The Mentalist, Law & Order: Criminal Intent y The Closer, todos los días desde las 12:30 PM.

La franquicia CSI presenta a un grupo de forenses dueños de una preparación y tecnologías capaces de saber qué sucedió en cada escena del crimen sin necesidad de registros audiovisuales. La dirección en que entró una bala, la presión ejercida con un cuchillo homicida, las huellas esparcidas en una habitación o las características de las lesiones en los cuerpos humanos pueden ser determinantes para esclarecer a los culpables, liberar a culpados inocentes o determinar ciertas conductas de asesinos en serie que pueden ser claves a la hora de atraparlos. Sin embargo, la mayor gracia de CSI fue su capacidad de abrir tres ventanas con la misma temática, pero en ciudades distintas, para tener tres series de alto vuelo e ideales para los fanáticos que ven en cada pista la posibilidad de resolver cualquier misterio. Así, la serie original CSI, ambientada en Las Vegas, es liderada por Gil Grissom, CSI Miami tiene al carismático Horatio Caine, y CSI NY sigue los pasos de Mac Taylor.

En The Mentalist, Patrick Jane no ha tenido una vida fácil. Un desquiciado asesinó brutalmente a su hija y esposa, y ha decidido que la mejor forma de seguir adelante es aprovechar sus habilidades de observación en las escenas de los crímenes para encontrar a cuanto sicópata ande dando vueltas. El destino acerca al tipo que liquidó a su familia, quién constantemente lo acosa y le hace ver que está más cerca de lo que él cree. En el camino, no obstante, cumple su primer objetivo y ayuda al cuerpo de policía de California a encontrar a varios asesinos.

Law & Order: Criminal Intent, en tanto, es una variación de “Law & Order”, la serie ganadora del premio Emmy que logró récords de permanencia en televisión. Acá, la unidad de élite de Casos Mayores se encarga de resolver los crímenes más difíciles. El detective Robert Goren y el capitán James Deakins siguen los delitos de alto perfil y casos complejos que necesitan imperiosamente ser resueltos, exponiendo los móviles del crimen.

Por último, en The Closer, la detective del FBI Brenda Johnson dirige el Escuadrón de Asesinatos Prioritarios de Los Angeles. Su oficina se encarga de cerrar las investigaciones de los crímenes más complejos y confidenciales de la ciudad, aquellos que todos los demás se quieren sacar de encima. Brenda es extraordinaria en os interrogatorios, método predilecto para desesperar a los sospechosos y lograr sus confesiones. Además, debe resolver los problemas con sus subordinados y superiores.

