TNT Series supera los 40 millones de abonados en América Latina

El canal consiguió excelentes respuestas de sus espectadores durante 2016 y aumentó su cantidad de suscriptores. Ésta novedad se suma al hecho que el portfolio de Turner fue una vez más número #1 en el ranking de canales de TV paga en América Latina.

TNT Series, el canal dedicado a los fanáticos del género más aclamado de la década, cerró el 2016 con una distribución de 40.3 millones de abonados en toda la región. Esta suba, acompañada por una sólida oferta de programación, contribuyó para un consistente incremento de ratings en su prime time (1) en los principales mercados latinoamericanos.

En Argentina el canal aumentó su rating un 87% y subió 16 posiciones respecto al 2015 dentro del total de canales de TV paga (2). En Colombia, por su parte, logró un aumento de 51% en rating y subió 7 posiciones (3) . Chile, también obtuvo resultados positivos, aumentando su rating un 37% y subiendo 4 posiciones en el ranking de TV paga (4). En México, el canal logró también un aumento de su rating en un 70%, subiendo 7 posiciones vs 2015 del total de canales de TV Paga (5) y en Perú el aumento de rating fue de 207% subiendo 15 posiciones dentro del ranking total de canales de TV Paga (6).

Según Felipe De Stefani, Gerente General de Turner Internacional Argentina y VP Senior y Gerente General de los canales TNT Series, HTV, TBS, MuchMusic, truTV y Glitz, “las buenas noticias, no sólo llegaron de la mano de TNT SERIES, sino que, durante el 2016 en América Latina, el portfolio de Turner fue una vez más, el mejor rankeado (#1) de la TV paga. Dentro del bloque prime time, la compañía se destacó con SPACE, TNT, Warner Channel y Cartoon Network en el top 10 del ranking general de canales de TV paga en América Latina (7)”.

A dos años del lanzamiento de TNT Series, los resultados obtenidos durante el 2016, avalan la estrategia de del canal que desde su inicio ha presentado shows exclusivos como Major Crimes, Murder in the First, Proof, Devil’s Playground y Public Morals y destacadas series como The Closer, Heroes Reborn, Falling Skies, Suits, The Last Ship, Justified, Rizzoli & Isles, CSI y Under the Dome, así como también producciones latinoamericanas como: “Historia de Un Clan”, “Signos“, “Señorita Pólvora” y “Hasta Que Te Conocí” entre otros. Esos contenidos, sumados al reciente estreno exclusivo de la serie de producción original: Good Behavior, que tiene a la actriz Michelle Dockery (Downton Abbey) y al actor argentino Juan Diego Botto como protagonistas y una segunda temporada confirmada. Además, el domingo 26 de febrero a las 9.00 p.m. ARG / 6:00 p.m. MEX, el canal transmitirá conjuntamente con TNT, la 89na Entrega del Oscar®. La nueva edición de la máxima premiación de Hollywood, será emitida por el canal enteramente en idioma original (inglés).

REFERENCIAS

Fuente: Kantar IBOPE Media MC09/ Personas 18 a 49 años con tv paga / Año 2016VS2015 / Lunes a Domingo 19 a 01 hs / Rat%./ Rank TV Paga Fuente: Kantar IBOPE Media ARG/ Personas 18 a 49 años con tv paga / Año 2016 vs 2015/ Lunes a Domingo 19 a 01 hs / Rat%./ Rank TV Paga Fuente: Kantar IBOPE Media COL/ Personas 18 a 49 años con tv paga / Año 2016vs2015 / Lunes a Domingo 19 a 01 hs / Rat%./ Rank TV Paga Fuente: Kantar IBOPE Media CHI/ Personas 18 a 49 años con tv paga / Año 2016vs2015 / Lunes a Domingo 19 a 01 hs / Rat%./ Rank TV Paga Fuente: Kantar IBOPE Media MEX / Personas 18 a 49 años con tv paga / Año 2016vs2015 / Lunes a Domingo 19 a 01 hs / Rat%./ Rank TV Paga Fuente: Kantar IBOPE Media PER/ Personas 18 a 49 años con tv paga / Año 2016vs2015 / Lunes a Domingo 19 a 01 hs / Rat%./ Rank TV Paga Fuente: Kantar Ibope Media Argentina / bloque lunes a domingos 19 a 01 horas (prime time)/ target Pay/P18-49/ promedio 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2016) / Ranking general de canales de TV paga. Octubre 2016 vs Octubre 2016

Sobre TNT Series

TNT SERIES, un spin-off de la consagrada marca TNT, es un canal de entretenimiento que cuenta con 40.3 millones de abonados en toda Latinoamérica y Brasil, que ofrece a la audiencia contenidos de ficción y series de calidad. Desde nuevas temporadas, series exclusivas y series emblemáticas en su género, hasta series exitosas en el prime time americano y títulos nunca antes vistos en Latinoamérica. Las estrellas del cine, así como los productores, guionistas y directores más aclamados de Hollywood, son parte de estas irresistibles historias. TNT SERIES ha llegado para transformar el entretenimiento.

http://www.tntla.com/

https://www.facebook.com/TNTSeries

http://twitter.com/tntseriesla