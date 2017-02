Vive El Hatillo inaugura la Liga Municipal de Futsal

La Alcaldía de El Hatillo a través de su plataforma institucional Vive El Hatillo, la cual reúne las áreas de cultura, turismo y deporte, inauguró este jueves 16 de febrero la primera Liga Municipal de Futsal con 98 alumnos de las escuelas municipales.

Luego de 3 años trabajando en este proyecto que a partir de ahora se consolida como una realidad, Vive El Hatillo, ha creado una estructura deportiva que cuenta en esta primera etapa con 12 equipos en las categorías sub 8, sub 10 y sub 12 con sus entrenadores particulares, quienes llevan meses formándose y practicando esta disciplina deportiva.

Esta iniciativa está enmarcada en las políticas públicas que lleva a cabo la Alcaldía de El Hatillo y Vive El Hatillo por fomentar el encuentro ciudadano a través de la cultura, turismo y deporte para combatir la violencia que prevalece desde hace años en el país, trabajando de manera articulada con la comunidad y la empresa privada.

“Tener nuestra primera Liga Municipal en El Hatillo fue una de las promesas de gestión durante la campaña hace 3 años, desde que llegamos a la Alcaldía de El Hatillo hemos trabajado por cumplirle a nuestros vecinos, comenzando desde cero para llegar a este día donde vemos cristalizado este sueño. Mientras que otros fomentan la violencia, nosotros creamos espacios para el encuentro ciudadano y oportunidades de superación”. agregó David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo.

Por su parte, el gerente de Deportes de Vive El Hatillo, Gianmarco Calosso señaló que “la Liga Municipal de El Hatillo marca un antes y después dentro del deporte de nuestro municipio, con este nuevo logro nos consolidamos como una referencia deportiva dentro del Área Metropolitana de Caracas, creando espacios para la formación, capacitación y promoción de la disciplina deportiva, de sus valores y el concepto de la sana competencia desde los más pequeños”.

En este sentido, Maite Arrieta, Directora del Instituto Vive El Hatillo, destacó la relevancia de brindarle a los niños la oportunidad de formarse deportivamente “En unos años podremos ver que el próximo Juan Arango o Tomás Rincón se formó aquí y sale de esta liga a representar a El Hatillo y a Venezuela en el mundo”.

En el acto inaugural participaron autoridades municipales, alumnos, padres y representantes, docentes y personal directivo de las escuelas; así como figuras del deporte venezolano y aliados de la empresa privada quienes apoyaron el proyecto hasta su consolidación.

Vale la pena destacar que durante los últimos años Vive El Hatillo ha fomentado la formación y práctica de distintas disciplinas deportivas en las escuelas municipales. Muestra de esto, es que a finales de enero se celebró el VI Campeonato Nacional Colegial de Ajedrez con la participación de 120 niños del municipio.

