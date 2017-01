Xerox se consagra como líder del sector de la tecnología digital de impresión

Venezuela.- Xerox (NYSE:XRX) anunció que ha completado la separación de Conduent Incorporated (NYSE: CNDT), con la creación de dos compañías líderes del mercado y que cotizan en la bolsa.

“Hoy es un día histórico para Xerox. Haber llevado a término exitosamente la separación afina nuestro foco de mercado y el compromiso con nuestros clientes”, dijo Jeff Jacobson, CEO de Xerox. “Confío en que las acciones de transformación que estamos implementando posicionan a Xerox para el éxito a largo plazo y potencian nuestro valor para los accionistas.”

Integrantes del equipo de liderazgo ejecutivo de la empresa, empleados y clientes celebraron este hito haciendo sonar la campana de apertura del New York Stock Exchange (NYSE – Bolsa de Comercio de Nueva York) ayer mismo, 4 de enero de 2017.

El foco de Xerox en el crecimiento de su liderazgo global en tecnología de impresión digital y servicios ayudará a los clientes a innovar el modo en el que se comunican y se conectan y a trabajar más productivamente. El modelo financiero de la compañía y su renovada estrategia de negocios permitirá generar un fuerte flujo de efectivo disponible y una expansión de los márgenes de utilidad, así como también inversiones puntuales en áreas atractivas de crecimiento, tales como la tercerización de documentos y soluciones para las Pymes.

De acuerdo con los términos de la separación, en la fecha de distribución del 31 de diciembre de 2016, los accionistas de Xerox recibieron una acción de acciones ordinarias de Conduent por cada cinco acciones ordinarias de Xerox en su poder al cierre de negocios del 15 de diciembre de 2016, día registrado para la distribución.

Como consecuencia de la separación, Xerox recibió una transferencia de efectivo de Conduent de USD 1,8 mil millones, que se propone utilizar, junto con el efectivo que obra en su poder, para cancelar USD 2 mil millones de deuda.

Acerca de Xerox

Xerox Corporation (NYSE: XRX) es un líder en tecnología con ingresos anuales de USD 11 mil millones que innova la manera en la que el mundo se comunica, conecta y trabaja. Nuestra experiencia es más importante que nunca en momentos en que los clientes de todos los tamaños procuran aumentar la productividad, maximizar la rentabilidad y aumentar la satisfacción. Hacemos esto para pymes, grandes empresas, gobiernos, proveedores de comunicaciones gráficas y para nuestros socios que les brindan servicios.

Entendemos cuál es la esencia del trabajo y todas las formas que puede asumir. Abarcamos el crecientemente complejo mundo del papel y de lo digital. Oficina y móvil. Personal y social. Cada día, a lo largo del mundo -en más de 160 países-, nuestra tecnología, software y gente navegan exitosamente estas intersecciones. Automatizamos, personalizamos, empacamos, analizamos y aseguramos la información para mantener a nuestros clientes en movimiento a un paso acelerado. Para más información, visite www.xerox.com.

Declaraciones a Futuro

Este comunicado contiene “declaraciones a futuro”, definidas en la Ley de Reforma de Litigios sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las palabras “anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “proponerse”, “haremos”, “deberíamos” y expresiones similares, tal como se refieren a nosotros, tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Estas expresiones reflejan las actuales creencias, asunciones y expectativas de la gerencia, incluyendo lo respectivo al desempeño operativo y financiero futuro de Xerox, ventajas estratégicas y competitivas y oportunidades futuras y la cantidad esperada de reducciones de costos que podría ser realizada en el programa de transformación de costo, y están sujetas a un número de factores que pueden hacer que los resultados varíen materialmente.

Tales factores incluyen, pero no se limitan a: cambios en las condiciones económicas, condiciones políticas, medidas de protección del comercio, requerimientos de licencias y temas impositivos tanto en los Estados Unidos como en los países extranjeros en los que hacemos negocios; cambios en los tipos de cambio de monedas extranjeras; nuestra habilidad para desarrollar exitosamente nuevos productos; tecnologías y ofertas de servicios y para proteger nuestros derechos de propiedad intelectual; el riesgo que contratos multi-anuales con entes gubernamentales puedan ser revocados antes del final de la duración del contrato y que penalidades civiles o criminales y las sanciones administrativas pudieran sernos impuestas si dejamos de cumplir los términos de dichos contratos y las leyes aplicables; acciones de los competidores y nuestra habilidad para reaccionar pronta y efectivamente a las tecnologías cambiantes y a las expectativas de los clientes; nuestra habilidad para obtener un precio adecuado para nuestros productos y servicios y para mantener y mejorar la eficiencia del costo de las operaciones, incluyendo los ahorros de las acciones de reestructuración y la relocalización de nuestros centros de entrega de servicios; el riesgo de que información individualmente identificable de compradores, clientes y empleados, pudiera ser inadvertidamente revelada o revelada como el resultado de una violación de nuestros sistemas de seguridad; el riesgo en contratar y retener personal calificado; el confiar en terceros, incluyendo a los subcontratistas, para la manufactura de productos y producción de servicios; nuestra habilidad de expandir la instalación de nuestros equipos, tasas de interés, el costo de pedir prestado y de acceder a los mercados de crédito; el riesgo de que nuestros productos no cumplan con requerimientos regulatorios aplicables a nivel mundial, especialmente las reglamentaciones y directivas medioambientales; el resultado de los procedimientos regulatorios y de litigio de los cuales podamos ser parte; la posibilidad de que nuestro negocio no alcance todos los beneficios esperados de la separación; y otros factores que se detallan en la sección “Risk Factors” (Factores de Riesgo), la sección “Legal Proceedings” (Procedimientos Legales), la sección “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” (Discusión de Gerenciamiento y Análisis de la Condición Financiera y de Resultados) y otras secciones de nuestros informes trimestrales en el Formulario 10-Q para los trimestres concluidos el 31 de marzo de 2016, 30 de junio de 2016 y 30 de septiembre de 2016 y nuestra memoria y balance de 2015 en el Formulario 10-K presentado ante la SEC. Xerox no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración a futuro como resultado de nueva información o eventos o desarrollos futuros excepto los que marca la ley.