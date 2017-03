08 de marzo: Día de San Juan de Dios

El río Tinto este impresionante rio costero se encuentra al sur de España. Tras recorrer casi 100 km llega hasta la ría de Huelva, donde se funde con el río Odiel. Lo más asombroso del río es su peculiar color rojizo, de ahí su nombre. Su color es debido oxidación , causada principalmente por unas bacterias especiales de minerales que contienen sulfuros de metales pesados hallados en los yacimientos a lo largo del río. Cuyos yacimientos son depósitos en gran medida por rocas de pirita (sulfuro de hierro (II)) y calcopirita (disulfuro de hierro y cobre).

Desde la antigüedad fue llamativo su color rojizo, de tal manera que los fenicios lo llamaron ‘Ur-yero’ que significa ‘río de fuego’.

Sus aguas rojas se caracterizan por su pH entre 1,7 y 2,7 (muy ácido), con alto contenido en metales pesados: hierro mayoritariamente, cobre, cadmio, manganeso, etc., pero con oxígeno, ya que los organismos que existen en el río son fotosintéticos en su mayoría. Es todo un universo lleno de vida por ello, la NASA lo escogió como hábitat a estudiar por su posible similitud con el ambiente del planeta Marte.

Tinto es un ambiente natural, si bien modificado recientemente por el hombre, que refleja la notable diversidad de hábitats del planeta en que vivimos.

La mejor forma de llegar a Minas de Riotinto será en carro. Si viajamos desde el Sur, podremos hacerlo desde Huelva y tardaremos unos 60 minutos, y si nos trasladamos desde Sevilla el trayecto será de unos 90 minutos. Si el viaje lo realizamos desde el norte, lo mejor será tomar la Autovía de la Plata.

Violeta de Genciana. Su nombre se debe a la combinacion de compuestos químicos empleados como indicadores de pH y colorantes; que surgen de la maezcla de cloruro de pararosanilina hexametil y agua en solución. A veces su color puede variar ya que el fabricante puede crear diferentes tonos de violeta en el colorante final. Cuanto más metilado será de un violeta más oscuro.

Quizas se ha hecho la siguiente pregunta ¿es igual que el azul de metileno? Pues no debe ser confundido con el azul de metilo ni con el azul de metileno, otros dos colorantes.

Es muy importante que tome esto en consideracion El violeta de genciana es muy venenoso para la mayoría de los animales, cachorros y gatos incluidos; no debe ser usado para desinfección de la piel de estos animales.

Violeta de genciana es muy sanadora, algunas de sus proiedades:

Es un antiséptico tópico, repelente y cicatrizante recomendado en escoriaciones, úlceras y heridas de la piel, castraciones, curaciones de ombligo. Util para la curación de lesiones causadas en la boca y los pies por las enfermedades vesiculares. Tiene propiedades antimicóticas. Se utiliza normalmente sobre piel para la preparación de la cirugía y las pruebas de alergia. También puede ser usado para tratar otras infecciones por hongos, como el pie, tiña inguinal de atleta y la tiña, especialmente en pacientes que puedan ser alérgicas a otros medicamentos antihongos comunes. Tambien es uno de los mejores agentes para la formación de “costras” hasta una abrasión. Recuerde utilizarlo por 3 días seguidos y si luego de este tiempo los síntomas persisten o empeoran debe consultar con su médico.

05 de Marzo: San José Oriol: nació en Barcelona (España) y pasó casi toda su vida en esta ciudad. Siendo muy pequeño quedo huérfano de padre. En las tardes asistía a la iglesia como monaguillo y le encantaba cantar. Era un niño esplendido, muy obediente y de buen humor. Los sacerdotes vieron su vocación y costearon su preparación en el seminario. Fue ordenado sacerdote y realizo estudios en la universidad. Pasaba horas rezando ante el Santísimo Sacramento. Era vegetariano y practicaba el ayuno. Al tiempo el Sumo Pontífice lo ordeno encargado de un templo en Barcelona. San José Oriol tenía el don de suavizar las penas con sus palabras y lograba que las personas asumieran sus culpas para así cambiarlas. Se cuenta que antes de hablar con él, mientras esperaban en la iglesia algunos tenían caras de muy pocos amigos y otros de tristeza y luego se veían con un semblante iluminado de amor y agradecimiento. Otra de sus labores fue enseñar el catecismo a los niños antes de hacer la primera comunión. En sus últimos años obtuvo de Dios el don de profecía y anunciaba muchas cosas que iban a suceder en el futuro. Jose Oriol anunció cuando iba a suceder su propia muerte. En el mes de marzo del año 1702. Fallece en santa paz a la edad de 53 años.

Enormes multitudes se congregaron alrededor de su féretro el día de su entierro. El Papa San Pío Décimo lo declaró santo.

Oracion.

Señor, Tú quisiste que san José Oriol

fuese un ejemplo admirable de penitencia

y brillase por el don de las curaciones;

concede a tu pueblo un verdadero

espíritu de conversión y la

salud del alma y del cuerpo.

Por Jesucristo, tu Hijo,

que vive y reina por

los siglos de los siglos.

Amén

08 de Marzo: San Juan de Dios: nació en Portugal. Su madre fallece estando joven; su padre asume con responsabilidad y amor la educacion de su hijo y su formación espiritual. Al principio fue soldado y participo en grandes batallas. Salido del ejército hizo servicio espiritual vendiendo estampitas y libros religiosos. Se traslada a Granada donde continúo con su misión y lo poco que tenía lo dio a los pobres. Para algunos la conducta de Juan no era aceptable, así que lo agarraron entre una multitud, le dieron golpes y lo encerraron en un manicomio. Su estadía en ese lugar le abrió su alma y corazón al ver como trataban a los enfermos. Se dijo a sí mismo: Dios yo no seré medico, pero sé que tendré tu agrado, para tener un hospital. Cuando su amigo San Juan Ávila se entero que estaba encerrado logro sacarlo. Al salir, alquilo una casa para recibir a los mendigos y personas con problemas mentales, estaba convencido que el trato con torturas, que era lo común para la época, no calmaba el alma de esas personas. Juan salía con una olla pidiendo comida para sus enfermos, las personas se unieron para colaborar. Poseía una gran vitalidad, llego a ser el Fundador de la Comunidad de Hermanos Hospitalarios. Comenzó a padecer de fuertes dolores de artritis, pero lo ocultaba, hasta que fallece en santa paz. Su ardua labor se ha extendido por todo el mundo.