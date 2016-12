Cómo aprovechar al máximo la energía de fin de año

Foto: Pixabay

Es el 31 de diciembre una fecha especial para realizar rituales, aprovechando toda la energía positiva que se activa con la felicidad de la mayoría de las personas que celebran el momento especial en el que termina un calendario y empieza otro.

En esta oportunidad hay ciertos anuncios que podrían entorpecer dichas energías, por lo que sugiero que antes de comenzar los rituales que hagas por separado o antes de empezar a hacerlos todos juntos, repitas, mentalmente, tres veces el mantra que sirve contra cualquier obstáculo: Om Gam Ganapataye Namaja y luego actúes con la plena certeza que las energías te beneficiarán y mejor aún si visualizas lo que quieres lograr.

Entre el 30 y el 31 limpia tus espacios de la forma tradicional botando toda la basura fuera de la casa, luego el 31 barre hacia afuera, recoge lo barrido y bótalo.

Limpia el piso de afuera hacia adentro, con infusión de romero, albahaca o laurel (no prepares mucha cantidad suficiente para lo que vayas a hacer), lo que sobre viértelo en el jardín y si no tienes repártelo en los materos de la casa. Guarda todos los implementos de limpieza donde no se vean.

El 30 enciende una varilla de incienso de sándalo y coloca un limón cortado por la mitad en cada esquina (o en el centro de cada espacio si no tienes tantos limones como para cada esquina).

Para finalizar la limpieza, el 31 abre la puerta de la casa, visualiza la energía positiva entrando en todos los espacios e iluminándolos con su luz mientras sale la energía oscura y, el primero al atardecer, retira los limones y entiérralos en una maceta o en el jardín repitiendo: En esta casa siempre hay salud, dicha, dinero, prosperidad, paz y abundancia. Evita barrer el primero de enero, si tienes que hacerlo, que sea de afuera hacia adentro y guardas lo barrido para desecharlo el día 2.

Busca unas horas el 31 para borrar memorias si no lo has hecho antes. Prepara una lista con todas las cosas que quieres olvidar y que sabes que recordarlas te entristece o te molesta, una en cada línea para que las puedas cortar en tiritas, lee cada una de ellas y limpia tu memoria diciéndole a la Divinidad que reside en ti:

Lo siento por la participación que pude haber tenido para que (nombras la situación) pasara, perdóname si de alguna forma colaboré para que esto sucediera, gracias por darme la oportunidad de dejarte ir y ser libre, te amo ( y visualiza a todos los participantes inclusive tu mismo sonriendo felices).

Una vez que lo hayas hecho quema la tirita de forma segura preferiblemente en un recipiente de metal para ir recogiendo las cenizas y cuando estén frías desecharlas fuera de tu casa, sintiendo que todos los malos sentimientos que esos hechos pudieron haber despertado en ti se van con ellas.

Debes cuidarte de no acumular rencores el 31, si pasa date una ducha especial en la que dejarás ir todos lo retenido por el desagüe. Luego que te bañes, como último enjuague usa agua pura con pétalos de rosas, miel y esencia de mandarina o gotas de aceite de menta, clavos de olor y mandarina (si no eres alérgico a ninguno de los ingredientes).

El color recomendado para este año dorado (no hace falta que toda la ropa sea de ese color, basta que tengas unos detalles), sin olvidar que la ropa interior debe ser amarilla para asegurar felicidad o roja si andas en busca del amor o quieres mejorar tu relación actual, que te la debes poner al revés y luego de las doce acomodarla (para que siempre tengas ropa nueva) y que es mejor si es regalada.

Toma la previsión de colocar dinero en billetes dentro de los zapatos antes de calzártelos y ponerte un cordón o lazo rojo en algún lado.

Las velas rojas y doradas. A menos que quieras reforzar algún deseo especial, entonces, dependiendo de lo que quieras incrementar en tu vida agrega:

Azules para la Paz

Verdes para la salud y la esperanzas

Blancas para que no falte trabajo

En el menú recuerda incluir lentejas, ya que comer lentejas en la última cena del año, es uno de las tantas cosas que se hace para que haya dinero en los sucesivos momentos de presente.

Ten preparados tantos paquetitos de 13 uvas como comensales haya, para que se las coman con las doce campanadas mientras se dan el feliz año con alegría y amor. Personalmente les quito la piel y las semillas para que sean mas fáciles de comer.

Regala espigas de trigo atadas con una cinta roja, son símbolo de abundancia. Lo ideal es que todos tengan una en las manos a la medianoche y que haya esparcidas por toda la casa. Decora con flores frescas, manzanas, mandarinas y naranjas. Coloca tiritas de papel bonito con mensajes alegres y afirmaciones positivas .

Ten cerca de ti la afirmación del Dr. Wayne Dyer y así puedas leerla luego de las campanadas:

Yo decreto aquí y ahora, hacer reinar permanentemente el amor, la paz y la alegría en mi y alrededor de mi, para mi mas alto beneficio y el beneficio de todos.

Para conjurar el amor en el momento del brindis, lo recomendado es poner algo de oro, mejor si un anillo, en tu copa. No lo debes retirar sino hasta que hayas abrazado a todos los presentes y bebido todo el contenido (no te lo vayas a tragar por favor!), ayuda además con las energías que atraen dinero.

Aprovechando la gran cantidad de energía positiva que impregnará el ambiente, puedes preparar un amuleto de protección para cada uno de tus invitados y cargar, colocándola en la mesa, la imagen de tu preferencia, que luego tendrás a la vista todo el 2017.

Para el amuleto coloca para cada uno una piedra de cuarzo cristal dentro de una bolsita con detalles dorados y las colocas alrededor de la imagen durante la cena, una vez que terminen las celebraciones se lo entregas a cada uno para que lo tengan en su mano derecha durante el brindis (sobra decir que si ocurren situaciones desagradables nada podrás hacer con ellos). Si eres tu un invitado puedes colocar el amuleto a tu lado en la mesa y tenerlo en la mano derecha durante el brindis.

Si quieres aumentar la probabilidad de viajar ten a mano una maleta y luego de las campanadas sal con ella a la calle, si no reviste peligro dale una vuelta a la cuadra, y vuelve a entrar.

Si te gusta y a manera de protección, cuelga una mata de sábila (aloe) detrás de la puerta de entrada de la casa mientras dices tres veces: “Sé que somos cuidados, estamos a salvo”, debes hacerlo luego de las doce campanadas y la debes dejar todo el año, mejor si tiene atada un cinta roja.

En esa misma hora, si lo prefieres, puedes guardar en una bolsita roja con un listón dorado, doce (12) monedas de la misma denominación y un imán pequeño. Dicho talismán para atraer dinero, debes dejarlo dentro de la casa en el punto central en línea recta que esté mas alejado de la puerta principal. (Deshaz la bolsita si la preparaste el año pasado, toma las monedas y úsalas para comprarte algo que te guste o dónalas)

Si realizaste con anterioridad tu lista de deseos puedes reafirmar cada uno el primero de enero con una meditación en la que te visualizas cumpliéndolos.

Aprovechando la energía positiva del ambiente el 31, déjala al lado de una de las velitas que hayas encendido y ponle una varita de incienso de sándalo y otra de jazmín. Una vez se consuma la vela, coloca la lista en un lugar visible donde le puedas prestar la debida atención.

También en el 2017 el reto será controlar la mente, para hacer que sea constructiva, progresista, poderosa para el bien… y así empecemos a transformar al Mundo mejorándolo.

Y en la excelencia, para que logremos dejarla en silencio de manera de dar paso a la Divinidad que en todos reside y, permitir que sea ella (la Divinidad) la que nos reconstruya con su fuerza perfecta.

Namaste

Soy @horoscopia en Twitter, te invito a seguirme. En Facebook dale me gusta a mi página de: Horoscopia