Dale poder a tus palabras

La palabra es poderosa, sirve para, conjugada con los pensamientos y la acción atraer a tu vida lo que quieras, puedes con ella hacer milagros. Si no las has recubierto de energías negativas que las debilitan, lo que habrás logrado si no eres conciente de lo que dices, haces o piensas o si mientes restándole valor a tu expresión, lo que resulta en que desperdicias un gran poder.

Son muchas las herramientas que puedes usar para activar el poder de las palabras. Una de ellas es seguir los cuatro acuerdos toltecas:

• Hablar usando las palabras apropiadas, renunciando a los adjetivos y adverbios innecesarios y diciendo siempre la verdad.

• No asumir

• No tomarte nada personal

• Dar siempre lo mejor de ti.

También puedes hacer uso de las repeticiones de palabras claves las cuales ayudan a lograr el silencio interior, que te permite activar las energías positivas a tu alrededor y una circulación sana de la que te rodea. Puedes escoger palabras en sanscrito o mantras, las que te hagan sentir bienestar (“Amor”, “Jesús”, “riqueza”, “rocio”), afirmaciones, refuerzos positivos, rezos, etc… la energía la movemos nosotros con nuestra actitud, la atraemos nosotros… como todo es nuestra responsabilidad.

Dice el Feng Shui que cuando entras a un espacio penetra contigo la energía de la prosperidad y las reacciones que tienes dentro de ellos mueven las del amor. Practica el poder de la palabra para entrar siempre de buen humor y cuando permanezcas en tus espacios actives el amor.

Esfuérzate por lograr usar las palabras adecuadas en cada ocasión, tanto en pensamiento como en acción (al hablar o escribir), estando consciente de cada cosa que vayas a hacer: ayuda prestar atención a la respiración y hacerte el firme propósito de ser consciente de ti mismo.

Con todo lo anterior no sólo lograrás disminuir el riesgo de actuar como autómata o como un ser domesticado por tu historia, sino que recuperarás el poder de tus palabras.

Namaste