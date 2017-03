¿Disfrutas lo que haces?

Ten pensamientos felices y serás una persona feliz Foto: Pixabay

Hoy soy feliz, mis pensamientos son positivos.

Disfruto lo que hago y comparto esa alegría.

Hoy agradezco a Dios por todo lo que recibo.

“Hoy soy feliz”,¿Qué hacer para lograrlo? Entre otros, pienso que lo más importante para ser feliz es proponérselo, con una voluntad inquebrantable, afirmándolo en presente: “Hoy soy feliz” y poniéndonos esa meta por encima de todas las demás, ya que si uno busca la felicidad, lo demás viene por añadidura, entonces cuando pienses en cuál es tu objetivo en la vida, evalúa incluir de primero “soy feliz”.

Una de las frases que más me gusta del libro Ilusiones de Richard Bach es la que reza: “Y que haríais si Dios os hablara directamente y os dijera: Sed felices! ?¿Qué haríais entonces?- preguntó el Maestro a la multitud”.

Hazte esa pregunta y aplica las respuestas a tu vida. Lo que mejor resultado me ha dado es vivir ahora, disfrutando cada momento, tomando del pasado únicamente el conocimiento útil y confiando que lo que me pase es lo mejor que me puede pasar. Sé que soy uno con Dios, yo puedo hacerlo todo, serlo todo y tenerlo todo.

Para disfrutar cada momento hay que revivir sensaciones que tenemos olvidadas, debido a que pensamos que cuando conocemos algo, ya no debemos prestarle atención, entonces dejamos de deleitarnos con la vista, dejamos de apreciar los olores, los sonidos, los sabores, el placer del tacto y el amor.

Vamos a analizar un ejemplo sencillo de cómo hemos olvidado el arte de disfrutar, probablemente esta mañana te tomaste un café, o un jugo o un vaso de agua, ¿recuerdas cómo fue esa experiencia? probablemente no, ya que la mayoría de las veces lo hacemos como algo rutinario en vez de disfrutar del aroma, el color, el sabor, la temperatura y todas las sensaciones que nos puede brindar un acto tan sencillo como ese.

La próxima vez que lo hagas te invito a deleitarte, aspira el aroma y deja que tu espíritu desarrolle esa sensación, siente su textura, tómatelo con calma, aunque tengas que hacerlo rápido porque te vas.

Ayer cuando te bañaste, ¿recuerdas lo agradable que fue? Y así con todos los momentos. Disfruta cada momento, mira la naturaleza a tu alrededor, escucha los sonidos del ambiente, hazlo todo como si fuera la primera vez, ¡Vive! Y en la medida que vayas recordando tu habilidad para sentir y recuperando tu capacidad de sorprenderte te sentirás mejor.

Sentir nos ayuda a estar cada vez más conscientes dentro de nosotros mismo, lo cual facilita la próxima tarea: “Mis pensamientos son positivos”.

Es importante llenar nuestros pensamientos de confianza y positivismo, eliminar de nuestro lenguaje las palabras castrantes como no, no puedo, no me aman, no merezco, entre otros. Piensa en positivo, debes estar atento, siempre atento con tus pensamientos y tu palabras e irlas corrigiendo a medida que te des cuenta de los que dices, recuerda que diseñas realidad con lo que piensas, entonces ten pensamientos felices y serás una persona feliz.

Para finalizar, otro secreto es ser agradecido y compartir todo lo que uno recibe, si recibes felicidad, compártela y agradece a Dios por todo lo lindo que te da. ¿Te has puesto a pensar que cada día que acaba se debe agradecer? Agradece a Dios, a las personas, a la vida y principalmente a ti….

La luz del que es el Todo con nosotros nos ilumina…

Namaste

Soy @horoscopia en Twitter, te invito a seguirme y en Facebook a darle me gusta a mi página Horoscopia y escribirme [email protected]