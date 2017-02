Horóscopo de hoy 1° de febrero: A favor y con la energía de la luna

Comienza febrero este miércoles con la energía de Luna a favor por lo que podrás aprovechar los primeros días, hasta el viernes, para planificar lo que quieres lograr, investigar o estudiar lo que se necesita para hacerlo realidad, definir los planes de acción y conversar con aquellos que son importantes en el cumplimientos de tus intenciones para despertar en ellos las ganas de ayudarte. Dice Wikipedia que la piedra que le corresponde es la amatista y la flor la violeta.

Siguiendo el calendario de actividades del inicio del calendario chino, la recomendación es que no vayas de visita a casa de nadie (ni amigos ni familiares) durante este día, para evitar traerte su energía negativa.

Describe el horóscopo a las actividades cotidianas en positivo, la gente sensible a las energías de Luna se sentirá con mayor iniciativa, cómo guerreros, pero deberán cuidarse de la impulsividad y de la tendencia a actuar violenta, grosera o agresivamente, y los que saben aprovecharla encontrarán con mas facilidad el factor activador o la chispa iniciadora de lo que quieren que comience o se despierte.

Convendrá estar pendiente de las señales porque cualquier cosa de insólito te podrá pasar si tus circunstancias cuadran dentro del contexto del anuncio, entre ellas si durante el día te surge la duda de lo que puede ocurrir o si algo te conviene o no hacer, también toma en cuenta que todo lo que inicies tendrá entre sus anuncios esa posibilidad.

Si vives momentos de tensión no te presiones, analiza la situación fríamente y ve tomando las decisiones en la marcha. Recuerda al segundo acuerdo tolteca: No te tomes nada personalmente. Y si algo está perdido busca con estrategia, recorre mentalmente lo que hiciste hasta que lo viste por última vez, lo encontrarás.

Se ve este como un día para darle importancia a las afinidades. Las personas que compartan un objetivo común tendrán mas fuerza para actuar que los demás Por lo tanto si quieres lograr algo, que sea en el bien de muchos o de un grupo, busca quien comparta tus intereses o ideas y juntos actúen.

En especial, es un día para aquellos que buscan la libertad, entendida como el derecho que tenemos todos de obtener la mayor felicidad posible y de ofrecer la mayor dicha posible a todos los de la red infinita que hace que el Universo exista.

Con oportunidades de saltar a la fama.

En el trabajo asociación, en el amor comprensión, estima mutua y decisiones a tiempo, y en la salud quien necesita ayuda y la pide, se la dan.

Se activa el dicho:

En la unión está la fuerza, pero con el detalle que deben todos estar claros de cuál es el objetivo, si no, no funciona.

El martes próximo pasado, luego del atardecer se dejó de ver en el firmamento astrológico el anuncio que hacía mas probable los incendios, accidentes especialmente aéreos, tiroteos, ataques terroristas etc., lo que no quiere decir que dejen de haber pero al menos los anuncios no serán tan intensos como hasta ahora, aunque esté miércoles hay otras estrellas que los avisan por lo que sigue vigente el peligro en especial asociado a sismos, naufragios, por el mar, mujeres, representantes de la música, el arte, la belleza o los placeres, con pérdidas materiales o aéreas. También de caídas, por causa de animales grandes, suicidios o muertes violentas.

Estamos viviendo un periodo en el que la suerte aparece mas cercana que otras veces y aumentada… tienen mas posibilidad de verse beneficiados aquellos para quienes este anuncio queda destacado en su carta natal

Un día con alta carga del elemento fuego se prudente si tienes que realizar actividades que involucren dicho elemento. Esta característica puede activar los anuncios “bélicos” del Gallo que representa al año, por lo que toma tus previsiones.

Si sospechas que puede ser agitado o vislumbras alguna pelea, prefiere el color negro o gris (este representa al agua y el agua apaga al fuego), pero si necesitas de vigor e iniciativa y te sientes capaz de dominar los contrarios ponte un toque rojo. De la misma forma puedes escoger entre la música que te activa o la que te serena, el incienso de citronela.

La clave: saber determinar cuál es el momento oportuno para actuar y hacerlo, no importa que sientas resistencia o falta de disposición, véncela, que en lo que empieces si necesitas apoyo este llegará.

Si quieres el jueves aprovechar las bendiciones de la Candelaria no olvides comprar las veinticuatro velas, doce blancas y doce amarillas.

Elevo una oración por Chile para que encuentren la forma de apaciguar la fuerza devastadora del fuego.

