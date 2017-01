Horóscopo de hoy 23 de enero de 2017

Celebraremos esta semana el inicio del año chino Gallo de fuego yin por lo que dedicar la semana a terminar con los preparativos para aprovechar full las energías será lo propicio. Toma en cuenta que es preferible que para el viernes en la noche tengas todo limpio, hayas devuelto todo lo que te hayan prestado, botado lo que no sirve, regalado lo que no uses y hayas pagado la mayor parte de tus deudas (en buena teoría debería ser toda).

Lo ideal es, además, que para ese día no estés peleado con nadie.

Aún vigente el alto riesgo de ataques terroristas, accidentes especialmente aéreos, tiroteos, crímenes que resaltan, acciones violentas, grandes incendios, actuaciones de militares, sismos o situaciones que impactan.

Aparecen este lunes las actividades cotidianas dependiendo de otras personas o circunstancias, que si escoges bien podrán beneficiarlas, prefiere aquellos que a su vez dependan de la seguridad física o material, las relaciones interpersonales, amor, belleza, política o arte.

Habrá lugares en los que las energías impulsen a la definición de los aspectos relativos a ingresos, bienes o ganancias, dinero que se recibe de terceros como son las pensiones, los préstamos, entre otros, impuestos, seguros, y en los que se estarán madurando relaciones desde el punto de vista de la intimidad todo lo anterior en positivo con alta probabilidad de éxito. En el trabajo oportunidades, en el amor reciprocidad y en la salud renovación.

Un día para saber hasta dónde hay que llegar y cuándo hay que parar. Cuidado con las energías porque si eres demasiado sensible a ellas puedes perder el control e ir mas allá de donde debes.

No corras riesgos innecesarios, evita las distracciones que pueden hacer que no percibas a tiempo un peligro y ubícate en el momento presente, cualquier cosa de insólito puede pasar.

El horóscopo recomienda que estés pendiente de las noticias. Podrás advertir a tiempo si algo va a salir mal al respecto de caballos, viajes, lo legal, en Universidad o claustro. Las tensiones que se presenten con los pies, en hospitales, cárceles, hoteles u otros centros de reclusión, navegando, con enfermeros, magos, fotógrafos o en lo que tiene que ver con el mar, los derivados del petróleo, la magia, espíritus, medicinas, drogas, confusiones, errores o engaños se resolverán tomando decisiones en la marcha. El color azul cielo, el incienso de sándalo, la música que te hace sentir libre. La clave: actúa con desapego y evita los excesos de confianza.

El martes se ve como un día en los extremos, de una calma chicha o con sucesos de esos que no son fáciles de olvidar. Recomienda el horóscopo que no empieces nada importante a menos que sepas cuál es la mejor hora para hacerlo y que alrededor del atardecer tengas cuidado con lo que pueda perderse especialmente si estás en lugares donde haya mucha gente y, si tienes que estar en sitios altos o montañas, extrema las precauciones.

El miércoles debes lavar toda la ropa que tengas por lavar, de esa forma garantizarás que habrás eliminado la energía negativa que se puede haber acumulado el año que termina. También es día adecuado para comprar lo que vayas a estrenar el sábado, los ingredientes para la comida de la vigilia y los regalitos que vayas a intercambiar con las personas que vayan a celebrar contigo, no olvides los sobres rojos. Se repiten los anuncios del martes.

Nuevamente abajo en el biorritmo lunar el jueves por lo que programarlo lo mas cotidiano posible será propicio. Un día para cultivar la esperanza, compartir con la familia, cambiar lo que te disgusta, alejarte de la gente negativa, sonreír y controlar la mente.

El viernes es día de agradecer. Agradecer es mágico, mejor si con actos y desde el corazón! las oraciones también ayudan. Date unos minutos para meditar, repetir el mantra o la oración de tu preferencia y abrirte a recibir toda la buena suerte que tienes destinada. Cena en familia, tradicionalmente los chinos preparan una cena con doce platos diferentes, cada uno con la finalidad de atraer salud, felicidad, dinero, prosperidad, trabajo, éxitos etc. No faltarán los dulces.

Podrás ese día, mediante el ritual mágico que encuentras en Horoscopia, honrar al espíritu del año, Tai Sui y que te acompañará hasta febrero 2018. Unos minutos de bulla ayudarán que las energías negativas no osen entrar a tu casa.

Comienza el sábado el año lunar chino Gallo rojo de Fuego yin, después del amanecer y antes del atardecer, podrás regalar dinero a los mas jóvenes en sobres rojos y todos elevar oraciones para que el nuevo año esté lleno de bendiciones, renovar el pozo de la prosperidad, empezar el ritual de las 49 planas o hacer el cheque de la abundancia.

También puedes quemar una copia de tu lista de deseos e intenciones (tomando las previsiones del caso), para que estos lleguen directamente a la Divinidad. Durante el día debe haber paz y armonía, no levantes la voz ni digas malas palabras, no uses objetos cortantes ni regañes a los niños ni mascotas, tampoco se debe barrer ni tener a la vista los utensilios de limpieza.

Un día para las sonrisas. Para recibir las energías de la prosperidad y abundancia prendiendo incienso de sándalo. Recomienda la tradición china no comer carne, para con esa ofrenda asegurar una excelente salud durante todo el año, y honrar a tus mayores y ancestros.

El domingo será para guardar silencio el mayor tiempo posible a lo largo del día y evitar comer cochino. Se ve como un día un poco loco en el cual podrás activar la creatividad, ser espontáneo o diferente. Subiendo en el biorritmo lunar cualquier cosa de insólito puede pasar.

Soy @horoscopia en Twitter, te invito a seguirme y en Facebook a darle me gusta a mi página Horoscopia

Namaste