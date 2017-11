Horóscopo del 16 de noviembre de 2017: Se prudente con lo que hagas

Tendencia a los escándalos. Cuidado con las ideas extrañas y las tentaciones, no pierdas la cabeza. Si sientes molestias en los dientes no las descuides y niégate a participar en lo que implica peligro

Se activa nuevamente este jueves la posibilidad de vivir un instante mágico de esos que te hace sentir afortunado, por lo que la recomendación es que estés pendiente de las señales para que si te toca puedas aprovecharlo.

Recomienda el horóscopo llevar adelante el día lo más normalito posible ya que cualquier cosa loca puede pasar y si eres sensible a las energías, se te pueden presentar obstáculos, situaciones antagónicas, enfrentamientos u oposiciones que te sorprendan, produzcan devoluciones, retrocesos o resultado adversos.

Riesgos de explosiones, atentados, accidentes varios entre ellos con vehículos de cualquier índole, con armas u objetos cortantes o calientes, de tormentas, incendios, sismos, huelgas, rebeliones, rupturas, sorpresas desagradables, cambios bruscos, de problemas con amistades, la energía eléctrica o la tecnología.

Si te sientes estresado deja salir esa energía con la actividad que más te preste, sea meditando, practicando algún deporte o dándote una buena ducha mientras visualizas que toda esa molestia sale de tu cuerpo y el agua la arrastra por el desagüe.

Comenzamos, hasta nuevo aviso, un periodo de pruebas, de esas que nos dan la oportunidad de mejorar en la vida cuando las superamos y que por lo general nos avisan antes de llegar, de manera tal que nos preparemos para ellas. Principalmente deben estar alerta los signo zodiacal Aries, Libra, Capricornio o Cáncer y los ascendente Aries o Libra.

Cuidado con los comportamientos poco comunes tanto de la gente como de la naturaleza. Aumenta el riesgo de sismos con tsunami (o su aviso), tormentas, calores, incendios, golpes, acciones militares, caídas, quemaduras, tiroteos, peleas, discusiones u otros eventos violentos que tienden a sacarnos de equilibrio. Evita actuar por impulso.

Demasiadas estrellas, para mi gusto, anunciando en el firmamento astrológico, por lo que está también atento con las noticias y los mensajes que te manda el Universo de manera tal que puedas actuar a tiempo. Date cuenta que respiras.

Se prudente con lo que hagas, porque aparece este como un día altamente emotivo, son de esos que se sienten profundamente en el cuerpo o de aquellos que nos hacen sentir la necesidad de satisfacer deseos que podrían no dejarnos recuerdos agradables. Mesura.

Nada conveniente realizar invocaciones ni tener pensamientos extraños, mantente positivo y si te cuesta serlo no pienses. Si no puedes decir nada agradable, útil o que es verdad mejor guarda silencio (eso te ayuda a no quejarte, porque quejarse en nada colabora, mas bien fortalece lo negativo)

Caso que sientas un “palpito” no lo desestimes y si tienes que alcanzar un meta, defínela claramente, establece la estrategia y sigue los pasos, tendrás a tu favor las energías que te impulsarán a alcanzarla.

Las actividades cotidianas no se ven en su mejor momento, mejor será que no dependan de otras personas o circunstancias, que evites el color negro, prefieras el incienso de rosas o citronela y la música que te hace sentir sereno.

La clave: Se tu, espontáneo y genuino.

De jueves para viernes, tercera y última lluvia de estrellas por este mes, las Leónidas, con quince meteoros por hora, sus cometas son los que tienen mayor probabilidad de avistamiento porque la fase de Luna está favor, ya cercano el novilunio, también conocido como “noche oscura”.

Ellos alcanzan una de las más rápidas velocidades al entrar a la Tierra (71 km por segundo) y proceden del cometa Tempel-Tuttle en la constelación de Leo. Recuerda proferir un deseo si ves alguno caer, luego lo anotas y lo pones en un lugar en el que lo puedas leer en la mañana y en la noche, mientras visualizas en presente como se va cumpliendo. Recuerda que siempre hay algo, además de pensarlo, que debemos hacer de nuestra parte para que los deseos se cumplan, de manera tal de activar la ley de acción y reacción.

