Horóscopo del 31 de diciembre de 2016

Se despide al calendario este sábado. Si no tuviste la oportunidad de elaborar o renovar tu lista de deseos, podrás aprovechar el Fin de Año, día en el cual es mucha la alegría y la energía positiva que circula en el Mundo.

Es un momento propicio para pedir riquezas y dinero en abundancia, preparar el pozo de la prosperidad (aunque es preferible que lo hagas en el inicio del año chino a finales de enero), limpiar tus espacios y memorias y realizar los rituales que son tradicionales en estas fechas para crear todo lo que quieres que se manifieste en tu vida. En especial que no falten lentejas en la cena.

Para celebrar este miércoles de nochevieja, algunos rituales tradicionales de fin de año son:

Comer lentejas cocidas durante la cena para atraer dinero (recomiendo que no falte ni en el cena ni en el desayuno del primero de enero).

Comer 13 uvas durante las campanadas dejando la final para antes del abrazo de fraternidad. (Ayuda a realizar los deseos)

Estrenar ropa interior amarilla para atraer energía positiva, roja para mejorar las relaciones de amor.

Salir a dar una vuelta por la cuadra con tu maleta, para viajar durante el año.

Recibir el año nuevo con dinero dentro de los zapatos para atraer riquezas.

Poner un anillo de oro en la copa que usarás para brindar, para asegurar que no te falte dinero.

Barrer la casa de adentro hacia fuera y desechar lo recogido fuera de la casa para eliminar la energía negativa (el día de fin de año) luego pasar la mopa de afuera hacia dentro con una infusión de hierbabuena, albahaca y ruda. (No debes botar basura el primero de enero)

Si realizaste tu lista de deseos puedes reafirmarla aprovechando la energía positiva del ambiente iluminándola con una velita y varillas de incienso de sándalo, aloe y mandarina

Coloca velas doradas, rojas, blancas y verdes, entre ellas de esas que se flotan en un bol con agua. Enciende las más que puedas cerca del fin del año.

Báñate con jabón de lavanda y aloe y decora la casa y principalmente la mesa con flores, manzanas, naranjas y mandarina.

Realiza de los rituales solo los más importantes según tus objetivos y deseos, de forma tal que los puedas hacer sin tener que montar uno sobre otro o todo apurado porque les quitas efectividad. Los rituales persiguen conducir tu energía, ahí reside la magia, por lo que si no te puedes concentrar adecuadamente en lo que haces, nada conseguirás.

Puedes preparar amuletos de protección cargados con la energía positiva de la celebración del año, lo que solo funciona si estás seguro que todos los que van a participar en el ritual están felices.

Consigue tantas bolsitas de regalo preferiblemente con toques dorados, y piedras de cuarzo como comensales haya, contándote a ti también. En el puesto de cada persona, pon la bolsita con el cuarzo dentro y ciérrala con su propia cinta. Prepara con las bolsitas un arreglo con velas que puedas encender sin peligro. Cuando ya esté por terminar el año, enciende las velas (preferiblemente con fósforos o palitos de madera) y que cada invitado tome en su mano derecha la bolsita que le tocó, de forma tal que todo se cargue con la emoción y el amor del momento. Hagan el brindis y al finalizar cada quien tendrá un amuleto de protección en la bolsita con el cuarzo, el cual deberá llevar siempre consigo (sin que haga contacto con el cuerpo, puede ser en la cartera).

Dedica este día a agradecer. Toma precauciones porque se ve un poco loco, cualquier cosa puede pasar, así que no corras riesgos innecesarios, evita los juegos pirotécnicos y ayudarás a que baje el índice de mascotas extraviadas y asustadas lo que se te devolverá en positivo.

El domingo comienza 2017 un año uno, el número del todo concentrado en la Divinidad ( Tal como se puede leer en Juan 17:21: Jesús le pidió a Dios: “Que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo” ), de los principio y nuevas oportunidades, de los líderes, de la creación, de la libertad, para hacer las cosas desde el amor, amar lo que haces y de esa forma terminar haciendo lo que amas hacer. Propicio para cambiar trabajo y mejorar tu nivel de ingresos. Habrá que cuidarse de los chismes. Si vemos el 2017 como un año 10 representará “lo completo”, “lo realizado” o panteleia para los griegos y origen del diezmo, de lo que podemos pensar que tomará fuerza el dar y así recibir a cambio.

Corresponderá al año chino Gallo de fuego rojo yin, como lo fue el 1957… identificado como el año en que los venezolanos perdieron el miedo… y que dio inició a los movimientos que acabarían con la dictadura de Pérez Jiménez en 1958. Vale la pena decir en este momento que tanto el cuarto menguante, la entrada del solsticio de invierno, como el novilunio de diciembre 2016 hablan de finales para Venezuela, otrora Tierra de Gracia, que además estará cerrando un ciclo de Saturno hasta el 5 de enero, ojalá sepan aprovechar sus habitantes todas esas oportunidades para terminar con la pesadilla que están viviendo y fundir con el fuego del Gallo el metal que les permitirá reconstruir la Democracia durante el nuevo periodo chino.

Comienza el 2017 con las energías de Luna a favor lo que podrá compensar que en casi ninguna parte del Mundo el ascendente lo describe en positivo, haciendo la salvedad que habrá localidades que podrán gozar de un periodo que se destaque por la buena suerte de sus habitantes, como por ejemplo en Recife Brasil.

Un año que se perfila más intenso para todos en la primera mitad y luego irá mejorando. Destacarán los complots, casos de corrupción, crímenes, los centros de reclusión tales como cárceles, hospitales, etc. o de reposo entre los que se cuentan los hoteles. También las pruebas a superar en lo que a circulación interna de la moneda, finanzas del país, negociación de armas o la banca. Los cambios de gobierno debido a acciones militares, las situaciones inesperadas con gobernantes, conflictos y acuerdos entre países, entre otras.

No dejes que nada te turbe, no usa objetos cortante y entrega amor! Se ve este domingo en los extremos o no lo olvidaremos nunca o imperará una calma de esas que hace que todo se sienta es paz. Veremos cuál de los anuncios toca a cada quien.

Feliz 2017 que ya sabemos aburrido no será.

Namaste

susana colucci