Horóscopo del fin de semana

Fin de semana de cambios, las energías mejoran aunque Luna aún recorre la parte baja de su biorritmo lo que nos dice que las actividades cotidianas no estarán en su mejor momento, aunque cada día puede cerrar en positivo, todo dependerá de si sabes manejar los opuestos a tu conveniencia. Días adecuados para definir los que tengas que definir, para madurar o terminar de preparar lo que venía en ciernes y para terminar de definir los pasos necesarios para iniciar las actividades que hayas estado preparando.

Habla el horóscopo de oportunidad de saber o realizar descubrimientos importantes, de riesgo de suicidios, de sufrir daños corporales o severas derrotas y de peligro por fuego o agua.

Cualquier cosa de insólito podrá pasar. Habrá que estar alerta porque no todos los desenlaces, hallazgos, respuestas o reacciones requerirán que actúes sobre ellas. Tómate tu tiempo para analizar bien los hechos antes de hacer algo al respecto. Podrás darte cuenta a tiempo si algo va a perderse, brotar de alguna parte, hundirse o repetirse en condiciones desfavorables. Será mejor evitar tensiones con jefes, por asuntos de poder, que tienen que ver con oro, cítricos, motores o personas importantes.

Comienza el sábado la generación Piscis 2017, Sol inicia a subir en su biorritmo, vienen tiempos mejores. Sentiremos todo un alivio, especialmente aquellos que tienen que levantarse al amanecer.

Durante la generación Piscis los días son Virgo, por lo que podrás sacarles mayor provecho si actúas organizadamente, aprovechas las oportunidades de realizar actividades en equipo, meditas acerca de la ley de Kama, compartes con tu mascota y te dedicas a los temas asociados con salud y trabajo. Advierte el horóscopo que seguirán siendo un poco locos, pero en esta oportunidad y hasta nuevo aviso en positivo, diferente y hasta geniales.

Corresponde al Cuarto Menguante de Luna (19:33 GMT), propicio para hacer ayuno y empezar meditaciones que borran memorias, para emprender el camino de la prosperidad o fortalecerlo. Adecuada la hora exacta de la fase para tomar la decisión de dejar vicios, prácticas o actitudes que te estén perjudicando.

Recomienda el horóscopo te lo tomes con calma porque aún se ven residuos de las energías de cambio de signo por lo que si notas que las cosas no funcionan como esperas esto será la señal para que busques cuál es el próximo paso, hacia dónde debes avanzar, qué metas te tienes que poner y qué tienes que hacer para alcanzarlas.

Mientras mas prudente seas mejor, no andes distraído por ahí la clave será estar pendiente de las señales que te lleguen y hacerle caso a lo que te dice tu cuerpo. Ver las noticias puede ayudar a que vayas haciéndole seguimiento a los sucesos. El color blanco o plateado, el incienso de aloe, la música que te hace sentir feliz

Se cumplen este sábado tres años del encarcelamiento del líder político venezolano Leopoldo López. En la actualidad en Venezuela hay mas de 100 presos políticos en condiciones precarias. Y Freedom House en un estudio publicado recientemente lo declaró “país no libre”. Con la prohibición a las cableras de TV de incluir en su parrilla de programación a CNN en español, terminaron muchos dándose cuenta que su gobierno es una Dictadura con pretensiones comunistas.

A partir del domingo y hasta el novilunio, si te cortas el cabello este crecerá mas fuerte, serán mas efectivos los regímenes para adelgazar y las purificaciones o depuraciones.

Convendrá cerrar ciclos, botar lo que no sirve, devolver lo que te hayan prestado, pagar deudas y limpiar tus espacios. Podrás mitigar el impacto de estar en la parte baja del ciclo lunar si logras que las actividades cotidianas no dependan de otras personas o circunstancias. Sugiere el horóscopo que no corras riesgos innecesarios, aumenta la probabilidad de tener accidentes.

Les deseo lo mejor a los hermanos ecuatorianos en la jornada electoral. Que gane la opción que los conducirá a la libertad y la prosperidad. El color amarillo, el incienso de sándalo, la música que te hace sentir libre. La clave: Dedicar al menos una hora del día para ti, hazte un cariñito especial.

Namaste

Susana Colucci