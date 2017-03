Horóscopo del jueves 16 de marzo de 2017

Este jueves podemos esperar que cualquier cosa de insólito pase, entre ello que seamos testigos de apariciones, vivamos momentos de fantasía, se haga presente la poesía o podamos servir de ayuda desinteresada a los demás.

Ten presente que el aspecto emocional estará ocupando un papel preponderante, la tendencia será a profundizar en los asuntos, a las repeticiones, a sentir mas ganas que otras veces de reciclar lo que ya no uses y aumenta la sensibilidad corporal (cuidado con los abusos).

Llevar adelante el día lo mas normal posible será conveniente. Cualquier cosa de insólito puede pasar y mientras menos distracciones tengas mas podrás detectar las señales para así aprovechar las oportunidades y esquivar los escollos. Dice el horóscopo que seas precavido y no corras riesgos innecesarios.

Probabilidad de sufrir accidentes (especialmente con vehículos o por caídas), ser testigo o verte afectado por ataques terroristas o tormentas un día en que la violencia, la impulsividad, el fuego, las armas, los aludes, los militares, los sismos, el calor, las peleas, los suicidios y, entre otras, el comportamiento poco común de los hombres, el agua o de la naturaleza representan un peligro o un impedimento para el logro.

Riesgo de explosiones, secuestros, naufragios, tiroteos, incendios, ataques de animales, problemas con el petróleo y sus derivados o porque hayan acciones bélicas que destaquen mas que otras veces. En montañas, construcciones, minas, con canteras, por el frío o porque colapsen estructuras, haya encarcelamientos, nevadas o ausencias.

Tendencia a las tristezas, a las somatizaciones o a ser demasiado exigentes con los demás, opresiones, oscuridad o represión. No le quites importancia a molestias en la piel, los dientes, las rodillas o los huesos.

No hagas caso a ideas funestas o desagradables, puede haber decepciones, malos entendidos, demoras, engaños, confusiones, errores u obstáculos, si te toca respira profundo y calma la mente, será temporal.

Las actividades cotidianas no se ven en su mejor momento, estando las energías lunares en una de las partes bajas de su biorritmo. En el trabajo haz lo que amas hacer, en el amor tendrán éxito aquellos que mantengan vínculos verdaderos. En la salud, cuidado con los excesos de energía porque podrías ver agotadas tus fuerzas.

Si tienes que tomar decisiones importantes activa tu sentido de la justicia, da lo mejor de ti porque la dama de los ojos vendados, no se ve en sus mejores días. Actúa con transparencia.

Será conveniente mantener encendida una luz, puede ser de una vela o una lamparita, de esa forma recordarás que lo que no se alimenta fenece, trátese de amor, búsquedas, proyectos, nuestro cuerpo etc. También conviene, tener presente a quienes nos han prestado ayuda y honrarlos por eso, ya sea con una llamada, un regalito o si no están, con una oración o un pensamiento de gratitud.

El color verde (evita el negro), la música que te calma, el incienso de jazmín o sándalo. La clave: Desprenderte de aquello que es un lastre en tu vida y no te deja avanzar

Si quieres tu horóscopo personal, el análisis de tu carta natal, tienes alguna duda o necesitas resolver una situación y no sabes cómo, escríbeme a [email protected] y te diré qué tienes que hacer.

Namaste

Susana Patricia Colucci

Soy @horoscopia en Twitter, te invito a seguirme.