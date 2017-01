Horóscopo del jueves 19 de enero de 2017

En la noche veremos a Luna medio vestida de luz. Será de Cuarto Menguante

Comienza este jueves la generación Acuario 2017, y estaremos hasta el 18/02 en la parte baja del biorritmo solar, deberán ser más cuidadosos los ascendentes Leo, aquellos que en contiendas se vean representados por el color naranja o dorado y deberemos todos dar más de nosotros cuando de jefes, asuntos de poder, estar activos, motores, placeres, honores, oro o cítricos se trate. Cobra importancia practicar el estar en el ahora y vivir un día a la vez.

A partir del viernes los días comienzan a ser Leo, habrá que tener cuidado con el orgullo y con el exceso de confianza, ambos ciegan. Practicar la humildad servirá de ayuda. Suelen ser un poco locos y cualquier cosa puede pasar. En algún momento en este periodo acuariano nos tocará a cada uno, al menos dos días, de cuidar cuando Sol toque nuestra carta natal en un punto importante.

Se mantienen durante parte de la jornada los anuncios del cambio de signo, la sugerencia es que seas precavido, no inicies tareas importantes a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo, cuida lo que puede perderse especialmente los objetos de valor como los de oro o brillantes, y no permitas que el exceso de confianza te impida ver a tiempo cuando algo va a salir mal. Si tienes que terminar algo o alcanzar objetivos da lo mejor de ti.

Conviene, cada vez que lo recuerdes, agradecer por todo lo que tienes, todo lo que te sucede, lo que recibes y dejas de recibir. Una parte de las energías que se aprecian son de esas que pueden hacer sentir inestabilidad, si te toca, analiza si debes dar un paso hacia adelante.

Recomienda el horóscopo estar atento de las señales porque habrá quienes podrán disfruta de un golpe de suerte y aquellos que tendrán el chance de hacer algo en grande.

Sabemos que hay alto riesgo de ataques terroristas, accidentes especialmente aéreos, tiroteos, crímenes que resaltan, acciones violentas, grandes incendios, actuaciones de militares, sismos o situaciones que impactan, los estamos viendo todos los días (baja en intensidad luego del 31 de enero). Se le suman a estos anuncios peligros por explosiones, por agua o asuntos que tienen que ver con ella, como es salir a navegar o realizar actividades que la involucran. Mejor ser prudentes en los lugares en que hay animales libres o que son salvajes.

En el trabajo conviene amar lo que haces y encontrar el momento para hacer lo que amas hacer y, así, compensar las energías que podrían querer obstaculizar tu quehacer diario. En el amor precaución y en la salud cuidado con el frío.

Otra vez habrá quienes puedan ser testigos de apariciones.

Destaca el horóscopo que solo existe lo que tiene tu atención, el resto poco a poco desaparece, por lo que si estás interesado en que algo perdure deberás enfocarte en ello y mantener encendida la motivación que lo alimenta y viceversa.

Se ve como un día de definiciones, en el que se podrán madurar situaciones o ideas, terminar pendientes, cerrar ciclos o cambiar de opinión con más facilidad que otras veces. Cuidado con las distracciones pueden ser malas consejeras.

El color que te hace sentir en paz, la música que te serena y el incienso de rosas. La clave: Mantener bajo control las emociones.

En la noche veremos a Luna medio vestida de luz. Será de Cuarto Menguante por lo que a partir de este día y hasta el 27 (inclusive) podrás limpiar tus espacios, botar lo que no sirve, ir pagando las deudas, borrar memorias, dejar ir apegos y resentimientos. Así abrirás espacio para recibir las energías del nuevo mes lunar y el año gallo de fuego yin cuyo primer día será el 28. Si no lo has hecho aún, tomar la ruta de la prosperidad. A la hora exacta de la fase puedes iniciar un medio ayuno, solo frutas en jugo con la pulpa o verduras en caldo (no las dos, o frutas o verduras).

Comienza la preparación de las celebraciones del año chino, si las tienes, retira las curas Feng Shui (las volverás a poner en el cuarto creciente de febrero luego de haberlas lavado con agua a la que habrás añadido sal marina y aclarado debajo del agua corriente repitiendo el mantra Om Vijaya Ganapataye Namaja para eliminar energías negativas) y, si lo vas a renovar, también el pozo de la abundancia, recuerda donar lo que hayas reunido hasta la fecha o usarlo para comprarte algo que te guste.

Soy @horoscopia en Twitter, te invito a seguirme y en Facebook a darle me gusta a mi página Horoscopia.

Namaste

Susana Colucci