Horóscopo del jueves 23 de febrero de 2017

El día se ve propicio además para la actividad artística y la fotografía

Dice el horóscopo de este jueves que no comiences nada importante a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo. Las energías se ven iguales a las del miércoles por lo que mientras más sonrías y más sonrisas regales, con más facilidad podrás ubicarte en el lado positivo de los anuncios.

Si durante el día sientes exceso de flojera, sacúdete y verás cómo te espabilas, deja caer los brazos a los lados del cuerpo y empieza por las dos manos a la vez, luego los brazos, los hombros, el vientre, las caderas, las piernas y los pies mientras sientes que toda esa energía maluca sale de tu cuerpo y es absorbida por la tierra, donde seguramente se transformará en algo mas benévolo.

Convendrá llevarlo adelante normalito, es posible que sientas que todo marcha lento o que aumenta el nivel de tristeza, indiferencia o frialdad en la gente (inclusive en ti)… será temporal. La clave: controla la mente para evitar deprimirte.

Un jueves para aumentar las precauciones porque sube la probabilidad de sufrir accidentes, ser testigos o verte afectado por ataques terroristas. El día puede tener un toque loco, en el que la violencia, la impulsividad, el fuego, las armas, los aludes, las nevadas, los militares, los sismos, el calor, la peleas, lo eléctrico, la tecnología, las huelgas, las rebeliones y, entre otras, el comportamiento poco común de los hombres o de la naturaleza, representan un peligro o un impedimento para el logro.

Riesgo de explosiones, naufragios, tiroteos, incendios, ataques de animales, suicidios, de sufrir derrotas severas o que hayan acciones bélicas que destaquen más que otras veces.

Las actividades cotidianas no se ven en su mejor momento, recuerda que no conviene dilapidar energías en actividades que no son necesarias.

Ten presente que la insolencia y la arrogancia no conducen a ningún lugar agradable.

Cualquier cosa de insólito puede pasar. Es posible que los que sean sensibles a las energías del momento se sientan completamente solos, que no quieres saber nada de nadie o que no les importa nada. Otros querrán regresar a casa, a sus raíces o tendrán ganas de ser súper naturales casi salvajes. Esto, si te toca, puede durar unas cuantas horas, si tienes la oportunidad de meditar, hazlo, porque es en momentos como estos en los que cualquier cosa puede pasar, que se pueden recibir mensaje especiales. Lee aquí como aprovechar los anuncios de la conjunción Marte-Urano.

Habla además el horóscopo de interés por lo que es extraño o antiguo, decepciones y riesgo de pérdida de ganancias, de propiedades, de algunos beneficios o preferencias por lo que sugiere controles tus respuestas, inversiones y acciones; amigos que se convierten en enemigos y problemas a través de empresas o asuntos públicos. Recomienda tener más cuidado que otras veces con los niños.

Tendencia a que las cosas se pierdan de repente, a los extravíos, los secuestros, a situaciones que se repiten pero no son tan convenientes que se diga (como la sugerencia es llevar adelante el día normalito, introduce sutiles cambios en lo que hagas, bastará por ejemplo que, cuando puedas, uses la izquierda en vez de la derecha, saludes a quien no usas saludar, entres por otro lado, etc).

Grupo de personas que ocultan algo cuando no deberían hacerlo o que se hunden. Será conveniente evitar salir tarde, los sitios altos, las montañas, estar cerca de volcanes, las cuevas, los huecos, los sitios oscuros y las minas.

Cuando vayas a escoger el color del día busca el que te haga sentir alegre. Escucha la música que te active y de los inciensos prefiere el de lavanda. De los animales el águila.

En el amor destacarán aquellos que sepan compartir ideas. Si la relación es sólida se podrán superar discusiones pero cuidado con irse a las manos. En la salud llénate de esperanza eso te ayudará con la sanación si lo necesitas. En el trabajo se podrán alcanzar objetivos.

Si notas que las cosas no te están saliendo como esperas paciencia, revisa tus pensamientos y deseos y determina si tus palabras y acciones los contradicen, para no volverlo a hacer.

Las contradicciones dentro de nosotros mismos crean una neblina energética que dificulta que nuestras intenciones lleguen al centro donde tienen que llegar para que se hagan realidad. Es por eso que hay que ser conscientes de cada pensamiento, de cada palabra y de cada acción, para que fluyan en armonía hacia el cumplimiento de nuestras intenciones y objetivos. Conseguido el equilibrio puede alcanzarse cualquier resultado, no tardando en llegar las ventajas y los acuerdos armoniosos

Salen a la luz las cosas que se hacen entre gallos y medianoche o a la sombra. Dice el horóscopo que tengas cuidado con las ratas y ratones, y con los ladinos y traicioneros. Habrá quienes se den cuenta de lo que está sucediendo y otros que sentirán que deben salir y cumplir con su deber.

Oportunidades especiales para lo que tiene que ver con astrología. El día se ve propicio además para la actividad artística y la fotografía.

Mejorarán las energías luego del atardecer, Luna emprende el camino de subida en su biorritmo personal y el toque loco del día se podrá aprovechar en positivo.

Namaste

Susana Colucci