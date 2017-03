Horóscopo del jueves 9 de marzo de 2017

Aparecen anunciados desenlaces, descubrimientos, respuestas y reacciones varias

Este jueves será propicio para honrar a los espíritus de luz y para recibir mensajes de los ángeles, si quieres experimentarlo puedes probar meditando o sencillamente sentándote en un sitio que te agrade y guardando silencio mientras te deleitas con lo que ves y percibes y, te abres a escuchar ya sea con los oídos, alguna sensación o con los pensamientos.

Los ángeles acostumbran a presentarse en esos momentos en lo que nos desprendemos de la armadura protectora de la incredulidad y el escepticismo, y nos hablan con susurros especiales que pueden ser desde el canto de un pájaro hasta eso que llamamos intuición. Tenemos que saber escucharlos, imagino que no se hacen visibles porque más de uno saldría corriendo despavorido si le pasa, a menos que haya hecho prácticas de contemplación.

Las energías que se presentan son similares a las que han usado los maestros que meditando han recibido mensajes de lo que sucede una vez que uno transita hacia otra vida. Son beneficiosas además para atraer prosperidad por lo que no olvides entrar a tus espacios con una sonrisa y lleno de felicidad así dicha energía entrará contigo y se quedará. Lo anterior es recomendable hacerlo cada día en especial cuando regresas a tu casa y cierras el ciclo habitual de “salir y entrar a casa todos los días”.

Llévalo adelante lo más cotidiano posible porque cualquier cosa puede pasar y si estás atento de las señales podrás aprovechar las oportunidades y desligarte de las situaciones que pudieran disgustarte.

Aparecen anunciados desenlaces, descubrimientos, respuestas y reacciones varias y de los dos tenores, si te toca el lado negativo recuerda que vivimos en un mundo de opuestos y que somos capaces de encontrar el lado positivo, solo tenemos que practicarlo. Entre las recomendaciones, no buscar resultados de exámenes ni forzar a otros a que nos contesten lo que tengan pendiente.

Hechos del pasado y memorias que se activen pueden ser desencadenadores de dificultades, peleas, caídas, accidentes, incendios, sismos, que se te queme la ropa cuando planches o cocines (no te distraigas con los recuerdos) o que la comida te quede demasiado picante, sazonada o caliente. También pueden ser un impedimento en las cuestiones del amor, por lo que si te despiertas recordando haber soñado agradece tres veces, “gracias, gracias, gracias”, de manera de tratar de desactivar las memorias que pueden haberlo hecho.

Sé prudente porque los anuncios de la conjunción Urano–Marte no se ven en su mejor momento, tendiendo a lo negativo.

Es posible que notes que la gente está más activa que otras veces. Mayor probabilidad de que las personas que caen en trance para realizar pictografías lo hagan y que todos logremos disfrutar de lo que hacemos.

Destacan los rescates inusitados, pero también los naufragios, suicidios, fuertes vientos, los temas migratorios, los ataques a las mujeres. Aléjate de las personas negativas y de los pensamientos que deprimen.

Posibilidad de realizar descubrimientos importantes. Un día propicio para aquellos que trabajan el arte con fuego (sin correr riesgos innecesarios).

Caso que te sientas afectado por la acción de personas negativas no te acongojes ten presente que el karma es inexorable; a veces a nosotros nos parece que tarda, pero no es así, llega en el momento perfecto, cuando se ha cumplido el ciclo.

En el trabajo momentos amargos, si te toca paciencia esto también pasará, enfócate en las soluciones. Destaca el horóscopo que no siempre las personas que te parecen fieles lo son.

En la salud no excederte en las comidas ni en lo que hagas, no conviene terminar el día agotado ni con el metabolismo lento.

Oportunidades. Aún en los momentos más oscuros ellas están ahí esperando ser descubiertas. Si tienes que superar dificultades, esa será una señal de que debes hacer elecciones hábiles y valientes sabiendo discernir cuándo actuar y cuándo no vale la pena hacerlo, porque por mas que lo intentes no podrás cambiar el rumbo de los acontecimientos, mas no dejes que eso te amilane, un hecho puntual no es la historia, no te rindas, tu imaginas tu vida, por tanto puedes imaginarte triunfador, eso si, tienes que ser perseverante en el propósito, firme en tus decisiones, mantener pensamientos positivos, diseñar tus planes, visualizarlos, no quejarte y seguir adelante con la certeza que todo lo mejor está ahí para ti, solo tienes que materializarlo. Aléjate de las personas tóxicas.

El color dorado o anaranjado, el incienso de mandarina y la música que haga que te sientas efervescente. La clave: mantener bajo control las emociones porque pueden intentar escaparse… para eso respira conscientemente y ten en mente que nada es bueno o malo, solo es.

Namaste

Susana Colucci