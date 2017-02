Horóscopo del lunes 13 de febrero de 2017

Una de las recomendaciones del Horóscopo es no empezar nada importante a menos que conozcas el mejor momento para hacerlo

Durante esta semana hasta el cuarto menguante del sábado, si te cortas el cabello este crecerá con más volumen, podrás obtener mejores resultados al teñirte el cabello o rizártelo. Además serán días para las distracciones y divertimentos en los cuales se verán favorecidas las actividades que te causan bienestar, las sociales y las ecológicas. Para relajarte y disfrutar de lo logrado.

Podremos saber de decapitaciones, sismos, incendios, acciones bélicas, suicidios, deportistas en problemas o que ven afectada su salud, tiroteos, ataque terroristas, ausencias en extrañas circunstancias, acciones de gobierno que implican estafas, expropiaciones, confiscaciones o impuestos, noticias acerca de inflación y aumenta el riesgo de accidentes (principalmente aéreos o con otros vehículos por lo que lo mejor será que manejes con prudencia) o de acciones violentas que producen ausencias o heridos.

Luego del atardecer del lado en que se “pone” Sol podrás ver la conjunción Marte Venus que se está separando.

Se mantienen en positivo las actividades cotidianas en el horóscopo del lunes, más si se apoyan en las circunstancias y personas que pueden fortalecerlas, opciones que a algunos pudieran parecerles un poco locas, pero aun así serán positivas. Una de las recomendaciones es no empezar nada importante a menos que conozcas el mejor momento para hacerlo.

Si se presentan tensiones por retrasos, obstáculos, represión, tristezas, ausencias, abusos de poder, caídas, aludes, fuertes vientos, resequedad, problemas en la piel, los dientes, las rodillas o los huesos, en montañas, sitios altos o con ancianos, ir tomando decisiones en la marcha ayudará a llevar la situación a su lado positivo. Podrás repetir lo que ya te funcionó antes, encontrar lo que esté perdido, sentir con el cuerpo y tomar en cuenta sus señales. Las energías estarán a favor para profundizar en las situaciones, adentrarte en tu yo interior o meditar sobre lo que hay luego de esta vida.

Se activan memorias o sucesos del pasado que ayudan a encontrar el equilibrio entre los opuestos y a entender circunstancias que hacen que dos sucesos o personas estén unidos. Desenlaces, descubrimientos, respuestas o reacciones que te hacen pensar, tener ganas de viajar, escribir, estudiar o conversar acerca de eso. El color que te transmite bienestar, la música que te alegra, los números 01 y 101 y el incienso de sándalo. La clave: Tener la certeza que detrás de todo lo que sucede está la perfección de la Divinidad.

El martes es de San Valentín, para dar y recibir amor que es la esencia divina que nos protege de todo y nos mantiene a salvo. Es el amor una energía sublime que al activarla en nosotros hace que se exprese la Divinidad que somos. Caso que sientas que no logras consolidar una pareja, escríbeme a [email protected] para solicitar el estudio de tu carta natal que te puede ayudar a vencer los obstáculos que te lo han impedido. Dice el horóscopo que si no quieres problemas con tu pareja evites las confrontaciones y las discusiones, es en estos días en los que es mejor no querer tener la razón a toda costa. Otro día en el que destacan los insólitos. Convendrá que las actividades cotidianas no dependan de otras personas o circunstancias.

Evita el miércoles las distracciones porque siguen destacando los insólitos, de esos que si se atajan a tiempo resultan en positivo. Tampoco conviene que las actividades cotidianas dependan de otras personas o circunstancias. Y mientas menos le lleves la contraria a los demás o caigas en confrontaciones mejor será.

Entramos el jueves en la parte baja del biorritmo lunar por lo que mejor programarlo lo más cotidiano posible. Las emociones se ven a flor de piel y la gente con dificultades para controlarlas. Si logras que las actividades del día no dependan de otras personas o circunstancias podrás mejorar el panorama e inclinarlas hacia el equilibrio. Se ve como un día intenso o de esos que destacan en las noticias porque lo que pasa resaltará en la Historia. Baja la probabilidad de ocurrencia de insólitos pero no queda totalmente eliminada.

El viernes se prudente porque Sol empieza el cambio de signo, deja Acuario. Cuidado con lo que puede perderse, evita lo que tiene que ver con poder, evalúa bien las condiciones si vas a negociar con oro, cítricos o motores y extrema la atención si tu ascendente es Leo. Toma fuerza la tendencia a los insólitos y la posibilidad de que sea un día intenso o de esos que lo que pasa no es fácilmente olvidado.

Comienza el sábado la generación Piscis 2017, Sol inicia a subir en su biorritmo, vienen tiempos mejores. Sentiremos todo un alivio, especialmente aquellos que tienen que levantarse al amanecer. Corresponde al Cuarto Menguante de Luna, propicio para hacer ayuno y empezar meditaciones para emprender el camino de la prosperidad o fortalecerlo. Propicia la hora exacta de la fase para tomar la decisión de dejar vicios, prácticas o actitudes que te estén perjudicando. Siguen anunciados insólitos durante todo el fin de semana.

A partir del domingo y hasta el novilunio, si te cortas el cabello este crecerá mas fuerte, será mas efectivos los regímenes para adelgazar y las purificaciones o depuraciones. Convendrá cerrar ciclos, botar lo que no sirve, devolver lo que te hayan prestado, pagar deudas y limpiar tus espacios. Podrás mitigar el impacto de estar en la parte baja del ciclo lunar si logras que las actividades cotidianas no dependan de otras personas o circunstancias.

En la generación Piscis los días son Virgo, por lo que podrás sacarles mayor provecho si actúas organizadamente, aprovechas las oportunidades de realizar actividades en equipo, meditas acerca de la ley de Kama, compartes con tu mascota y te dedicas a los temas asociados con salud y trabajo. Advierte el horóscopo que seguirán siendo un poco locos, pero en esta oportunidad y hasta nuevo aviso en positivo, diferente y hasta geniales.

Soy @horoscopia en Twitter, te invito a seguirme y en Facebook a darle me gusta a mi página Horoscopia

Namaste