Horóscopo del lunes 13 de marzo

Una semana que corresponde a la fase entre llena y cuarto menguante, las energías se prestan para las actividades sociales, de distracción o que divierten y ecológicas. En buena teoría para disfrutar de lo hecho, lo que por lo general no nos ayuda mucho porque no todos nos dedicamos a lo anteriormente mencionado y aun conociéndole no nos regimos por el calendario lunar, todas nuestras semanas son relativamente iguales en lo que a tipo de actividades se refiere, lo hacemos todo junto, empezamos, terminamos, celebramos, impulsamos etc. Todo el tiempo.

Por el otro lado al recorrido de Luna será por la parte baja de su biorritmo, entre Libra y Sagitario, lo que solo nos deja a tres planetas anunciando en positivo. Paciencia, encontrar el lado positivo y enfocarnos en hacer las cosas bien desde la primera vez será la clave.

Lunes de cuidar, Mercurio se encontrará recorriendo el último grado del signo Piscis avisándonos que la probabilidad que se pierdan documentos, ideas, escritos o libros aumenta, que será mejor no iniciar conversaciones importantes, acuerdos o negociaciones a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo y que te puede costar mas que otras veces pasar los exámenes, hacer presentaciones, comunicarte con los demás o encontrar los sitios si no has ido antes.

Habla el horóscopo de enfrentamientos varios que es mejor evitar. Advierte el horóscopo sobre el riesgo de caer en depresión, caso que te ocurriese sabe que todo pasa, expresa tu tristeza y sigue adelante. Aumenta la tendencia a que la gente se impaciente, que las esperas se hagan interminables, de caídas, de sentirte cansado, de ser testigo o víctima de fuertes vientos, aludes, erupción de volcanes, problemas en montañas, canteras, minas, el fútbol o en sitios altos. Nuevamente derrotas que destacan.

Tendencia a que se dañen los relojes, a las tristezas, encarcelamientos, renuncias o despidos. Será conveniente revisar los frenos del carro antes de salir. Podremos ser testigo de declaraciones que sean consideradas amorales o productos de la ignorancia de quienes las profieren.

Peligro de tormentas o fuertes vientos, sismos, con piedras en montañas o canchas de fútbol, por aludes, colapso de estructuras o cambios de temperaturas. Cuidado si tienes que alcanzar algo que esté en un sitio alto.

Toma precisiones porque cualquier cosa puede pasar, de los dos tenores y podrás aprovecharla si están pendiente de lo que ocurre a tu alrededor totalmente ubicado en el presente. Trabas para el logro en lo político y las grandes inversiones. Habrá que hacer mas esfuerzos este día para tener la apariencia que quieras y para sentir placer con lo que hagas, será conveniente preferir lo armónico y equilibrado antes que lo agresivo o atrevido.

El color rosado o verde, el incienso de jazmín y la música de instrumentos de viento. Propicio el día para entender que estudiar a los maestros es tan necesario como el alimento que consumes para mantener sano tu cuerpo. Mens sana in corpore sano.

Programa el martes lo mas cotidiano posible, cualquier cosa de insólito puede pasar. La tendencia será a las relaciones humanas, a buscar la armonía, a dar virajes diametrales o a preocuparse por lo que tiene que ver con ingresos o beneficios que devienen de tu trabajo. Toma en cuenta que es posible que esos asuntos no estén en su mejor momento y si te sucede, que todo es transitorio y fluctúa entre los dos polos de nuestra clasificación. En la noche toca el punto mas intenso de las Virgínidas lluvia de estrellas que en años pasados no se han destacado por numerosas… veremos.

El miércoles en Japón se celebra el Festival llamado Hōnen Matsuri Es de la buena cosecha, de la prosperidad y de la fertilidad puedes aprovechar las energías positivas del momento para hacer visualizaciones en las que te ves recorriendo el sendero de la prosperidad o dándote una ducha de luz dorada que te ayude a revitalizar el aura y equilibrar cada uno de los chacras. Se podrán aprovechar mas que otras veces las meditaciones en las que te sientes el espíritu brillante y todopoderoso que eres. Recuerda que para que lo que hagas funcione tienes que evitar contradecirte, quejarte o reunirte con personas nefastas. No conviene empezar nada importante a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo.

Se mantiene el anuncio de insólitos hasta este jueves. Ten presente que el aspecto emocional estará ocupando un papel preponderante, la tendencia será a profundizar en los asuntos, las repeticiones, a sentir mas ganas que otras veces de reciclar lo que ya no uses y aumenta la sensibilidad corporal (cuidado con los abusos). Las actividades cotidianas no se ven en su mejor momento, estando las energías lunares en una de las partes bajas de su biorritmo.

El viernes es de San Patricio, el santo irlandés del color verde, los tréboles (como representación de la Santísima Trinidad), los sombreros de copa y la buena cerveza. En Irlanda las celebraciones duran cinco días y en Nueva York (y otros lugares de los Estados Unidos) se realiza un importante desfile. Es el mas celebrado del mundo y para recordar a los duendes y a la buena suerte.

Acorde con el momento astrológico habla el horóscopo del sábado de finales que se preparan y de cierre de ciclos que está en sus albores, también de cambios de opinión y de eventos no habituales que te distraen de lo que estés haciendo. Seguimos en el límite inferior del biorritmo lunar aunque no es tanta la intensidad.

Mejor no planificar nada importante para el domingo porque Sol se encontrará recorriendo el último grado del signo Piscis y puede ser un tanto engorroso el logro de objetivos. Esconde los útiles de limpieza y no los saque sino hasta el martes 21. Habla el horóscopo de inestabilidad, transiciones, riesgo de pérdidas o extravíos, se deben proteger especialmente los ascendente Leo y los signo zodiacal Piscis y Virgo de los últimos días. No olvides que con el solsticio de Aries, llegará el cambio de estación y que todo cambio refresca.

Comenzará el lunes 20 el año astrológico, así que esta semana es una nueva oportunidad para mover de sitio veintisiete objetos que tengan mas de un año sin mover, para limpiar gavetas y escaparates, para botar lo que no sirve, regalar lo que no uses y renovar lo que puedas renovar. Paga todas las deudas que puedas, contacta a las personas que tienes tiempo sin saludar y que agradecerán que lo hagas, perdona, deja ir y da las gracias… activa un retorno karmático positivo para ti!

Puedes empezar cada día con las siguientes afirmaciones cuya autoría ha sido atribuida al Dalai Lama, imprímelas y tenlas al lado de tu cama para que las leas al despertar:

Hoy soy afortunado al haber despertado

estoy vivo y tengo una preciosa vida humana,

evitaré desperdiciarla.

Voy a usar todas mis energías para desarrollarme,

para expandir mi corazón hacia los demás,

para alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres,

voy a tener pensamientos amables hacia los demás,

evitaré enojarme o pensar mal de otros,

y voy a beneficiar a los demás lo más que pueda.