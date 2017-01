Horóscopo del lunes 2 de enero de 2016

La clave: escoge ser feliz, solo si eres feliz puedes hacer felices a otros

Será esta la primera semana de un año uno y que está representado por el signo zodiacal chino Gallo rojo de fuego yin, un año femenino con algunos bemoles ya que, al comenzar, Mercurio se veía retrógrado, se hacía exacta la conjunción Marte Neptuno y Sol Plutón. Se perfila más intenso para todos en la primera mitad y luego irá mejorando…

Quita este lunes el platito, el vaso y la cuchara si lo pusiste el 30 de diciembre pasado. Se ve en el horóscopo como un día un poco loco: cualquier cosa de insólito o impactante puede pasar. Durante las actividades cotidianas cualquier cosa puede suceder y no conviene que dependan de otras personas o circunstancias. La gente inclinada a la poesía, a la magia, a soñar (si tienes algún asunto pendiente antes de dormirte pide inspiración mientras duermes) y con ganas de encontrar la verdad en lo que sucede. Es mejor no iniciar asuntos importantes a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo, que no hagas caso a ideas extremas, que busques ayuda si te sientes inestable, perdido o solo y seas prudente con las cosas de valor.

Toma previsiones si eres estilista, músico, artista, mujer o político, especialmente si tu ascendente es Libra o Tauro. Si estás atento a las señales podrás actuar a tiempo cuando vaya a ocurrir algo con motores, personas importantes para ti, jefes, placeres, oro, cítricos o eventos para otorgar premios o rendir honores. Los anuncios de siempre, se precavido, está consciente de lo que suceda a tu alrededor para que actúes en el momento correcto y no corras riesgos innecesarios. El color azul marino, el incienso de jazmín y la música que active tu fantasía. La clave: escoge ser feliz, solo si eres feliz puedes hacer felices a otros.

Podremos disfrutar de un espectáculo celestial entre martes y miércoles con la lluvia de estrellas las Cuadrántidas, con más de 120 meteoros por hora en su momento pico. Su máximo es en la noche del martes y la madrugada del miércoles, aunque serán visibles hasta el 12 en los sitios en los que la contaminación lumínica es baja. Los meteoros parten de la constelación Bootes, pero se podrán ver en cualquier lado del cielo. Por cada estrella que veas podrás pedir un deseo.

El jueves veremos a luna medio vestida de Luz. Corresponde al cuarto creciente. Propicio para comenzar la rutina que quieres que se haga hábito y ponerte como meta llevarla a cabo por veintiún días seguidos para que se haga costumbre. Sugiero que escojas darte diez segundos al menos seis veces al día para hacer una pausa en tu vida, cerrar los ojos, prestar atención a tu respiración y aclarar tu mente. A partir de este día y hasta el 11 cada vez que veas a Luna ocultarse en el horizonte podrás pedir un deseo.

Día de Reyes se celebra el viernes. Para comer rosca rellena de mermelada con una sorpresa dentro y regalar dulces y sonrisas. Recordamos este día a los Reyes Magos, que llegaron donde María y José con presentes para el futuro Rey y para relatarles lo que decía la carta natal de Jesús, es por eso considerado por muchos (inclusive yo) el día del Astrólogo (felicidades a lo colegas que me leen y a todos mis estudiantes).

El sábado finaliza la retrogradación de Mercurio, sentiremos todos un alivio (aunque por haber empezado el año mientras aún se veía retrocediendo quedan activas las alertas y habrá que poner cuidado a lo anunciado durante lo que resta del periodo, mitigado cuando el planetita anuncie en positivo y activados con más fuerza cuando se vuela a ver así), el alivio será mayor para los ascendente Géminis y Virgo.

A menos de un mes del inicio del año chino dedica un rato el domingo para hacer el plan de pago de las deudas y la lista de lo que te hayan prestado con el propósito de devolverlo, para comenzará así el periodo Gallo de Fuego libre de lastres que obstaculicen el flujo adecuado de la energía positiva. Lo que comiences este domingo tendrá una carga especial de energía anunciada por Mercurio mientras toma impulso para volver a avanzar.

