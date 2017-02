Horóscopo del lunes 20 de febrero de 2017

Se recomienda que las actividades cotidianas no dependan de otras personas o circunstancias

Aprovecha los días de menguante que estaremos viviendo esta semana para depurar tanto tu mente como tu cuerpo.

Hazte el firme propósito de meditar al menos 15 minutos al día observando tu respiración y dejando pasar los pensamientos, compra alimentos saludables, pon al día tus cuentas y pagos y evita desperdiciar innecesariamente tus energías, que ya estarán bajitas.

Date un tiempo para disfrutar de la naturaleza y nota todo lo que has dejado de ver por andar corriendo con el ajetreo diario, detecta los olores, escucha los sonidos, deléitate con los colores de las diferentes horas…

Si te sientes estresado dibuja mandalas que expresen lo que sientes o, si no se te da eso de pintar, escribe, descarga todo lo que piensas en el papel y siente el alivio que eso representa. Luego desecha lo escrito (a menos que pueda ser material interesante para un libro o para publicar en tu blog personal).

Conviene aprovechar además para terminar todo lo que tengas pendiente y que corresponda al ciclo lunar que estaremos cerrando, en especial las actividades creativas que tengan que ver con intercambio de ideas, literatura, estudios, acuerdos, comunicaciones (lo que incluye publicidad, discursos, presentaciones, etc..) o negociaciones para que aproveches los últimos días de Mercurio en Acuario.

Recomienda el horóscopo del lunes que las actividades cotidianas no dependan de otras personas o circunstancias, se ven inclinadas a los viajes, las ganas de ampliar tus horizontes, de disfrutar del aire libre, a lo concernientes con la libertad, los estudios superiores y la justicia, cuestiones todas que requerirán de una atención especial si te toca realizarlas, para evitar que terminen en devoluciones, retrocesos o dando resultados al revés de lo que esperas.

Para poner especial atención a las señales porque asuntos del pasado o memorias que se activan pueden ser un estorbo en el amor, la política, lo que tiene que ver con grandes cantidades de dinero, la moda, la belleza o el arte.

Y para aumentar las precauciones porque sube la probabilidad de sufrir accidentes, de todo puede pasar y el día puede tener un toque loco, en el que la violencia, la impulsividad, el fuego, las armas, los militares, los sismos, el calor, la peleas, lo eléctrico, la tecnología, las huelgas, las rebeliones y, entre otras, el comportamiento poco común de los hombres o de la naturaleza representan un peligro o un impedimento para el logro. Riesgo de naufragios, intoxicaciones, sobredosis, fraudes, suicidios, de sufrir derrotas severas o que hayan acciones bélicas que destaquen mas que otras veces. Oportunidad de realizar descubrimientos impresionantes,

Personas que causan polémica ya sea con sus acciones o con sus declaraciones. Otras fracasan o se caen, les quitan un premio otorgado o pierden popularidad. Rescates noticiosos también actos de corrupción. Mejor no dejarse llevar por pensamientos depresivos ni impulsos o agresivos, enfocarte en tu respiración puede ayudar a controlar la mente.

Antes de salir de casa date ese toque especial que tanto te gusta y que te hace sentir tu. Actúa con sencillez y da lo mejor de ti en lo que hagas, para evitar errores. Permanece conciente de lo que ocurre a tu alrededor, sin dejarte cautivar por lo que ves afuera, profundiza y evitarás caer en confusiones o engaños.

Sal con anticipación a tus citas y elude las que sean para formalizar situaciones o adquirir compromisos. Se ve este día ventolero y frío

El color que te hace sentir elegante, la música que te ayuda a mantenerte activo pero no demasiado, el incienso de sándalo. La clave: Tener presente que las apariencias engañan.

El martes se mantienen la mayoría de los avisos y sugerencias del lunes, es posible que te tome mas tiempo activarte, te sientas pesado o impaciente y te cueste levantarte por lo que considera poner el despertador mas temprano para dormir “cinco minutos mas”.

Llegamos a una de las partes mas bajas del biorritmo lunar miércoles y jueves, convendrá planificarlos normalito, es posible que sientas que todo marcha lento o que aumenta el nivel de tristeza, indiferencia o frialdad en la gente (inclusive en ti)… será temporal. La clave: controla la mente para evitar deprimirte. Las actividades cotidianas no se ven en su mejor momento, ten presente que no conviene dilapidar energías en actividades que no son necesarias. Cualquier cosa de insólito puede pasar. El jueves será mejor no comenzar nada a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo, Mejorarán las energías luego del atardecer.

El viernes las actividades cotidianas se verán en positivo aunque eléctricas y con toques de locura, actuaciones creativas de la gente y oportunidades de realizar cambios así sea de repente, situación que se prolongará hasta el sábado al atardecer momento en que cambiarán nuevamente las energías.

Le toca cambiar de signo a Mercurio el sábado por lo que lo mejor será programarlo lo mas cotidiano posible. No comiences nada importante si no conoces la mejor hora para hacerlo especialmente si se trata de negociaciones o reuniones para llegar a acuerdos. Tendrán que poner mas atención en lo que hagan los ascendente Géminis y Virgo y los signo zodiacal Acuario de los últimos días. Convendrá cuidar lo que digas, los documentos y todo lo atañido con comunicaciones, traslados y evitar estar en sitios en los que puedes ser víctima de los amigos de lo ajeno. Un día para agradecer por todo lo que recibiste los últimos 28 días, sea cual sea la calidad de lo recibido. Agradecer es mágico, abre espacio para lo que más te agrada y ayuda a limpiar completamente el karma negativo cuando te llega a cambio.

Domingo especial, ocurrirá un eclipse parcial de Sol visible en Sud América y África. Corresponde al Novilunio por lo que los rituales deberán ser iniciados una vez finalizado el eclipse, podrás renovar el cheque de la abundancia y la lista de deseos, mejorar tu ruta a la prosperidad e iniciar el ritual de las 49 planas si tienes una petición especial que quieres ayudar a que se haga realidad.

Según los budistas el efecto de las acciones, tanto positivas como negativas, aumenta unas diez mil veces (hay maestros que consideran que el aumento es de cien millones de veces, pero como este es parcial debe ser un tanto menos), por lo que podrás aprovechar para acumular energía de luz en tu potecito personal de karma. Averigua a qué horas será en el lugar donde resides, porque varía de país en país, y planifica qué quieres hacer para beneficiarte con esta oportunidad.

Celebran los seguidores de Buda este día el advenimiento de un nuevo año, festividad que recibe el nombre de Losar. Acostumbran, además de honrar a su maestro, cenar “dumplings” con nueve rellenos diferentes, cada uno para atraer un tipo de bendición.

Toma nota que el lunes 27 en la mañana será propicio para hacer el ritual del platito, el vaso y la cuchara y así llamar noticias que agradan, cosas nuevas o sorpresas positivas.

Durante los días de esta semana si te cortas el cabello este crecerá mas fuerte aunque lo haga lentamente, se beneficiarán tus plantitas si las podas, tu jardín si lo limpias, tu cutis si te haces una limpieza y tus espacios si los dejas relucientes.

Namaste