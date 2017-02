Horóscopo del lunes 6 de febrero de 2017

Recomienda el horóscopo que no caigas en la tentación de dilapidar la energía antes mencionada en actividades sociales que no te dejen ningún beneficio

Entramos en la segunda semana de febrero camino hacia Luna llena, están los días hasta el plenilunio cargados de energías que si las sabemos aprovechar nos impulsan hacia la prosperidad, por lo que se hace más importante que otras veces, entrar relajado y con una sonrisa a los espacios, en especial a tu casa u oficina, de manera tal que te acompañen esas energías de luz y lo impregnen todo. También mantener pensamientos positivos y la certeza que mereces lo mejor y, muy importante, evitar las quejas, ten presente que vibramos con nuestros pensamientos y palabras, y las quejas producen una vibración muy baja, similar a la del inframundo en su parte negativa, llenando los canales y entorpeciendo la circulación de la energía luminosa que nos ayuda a prosperar.

Son días para activarte y actuar, adelantar, terminar, lograr, para la actividad intelectual y la concentración mental por lo que será ideal para disfrutar de la lucidez que eso brinda y realizar aquellas actividades que requieren de todo el poder de tu mente como lo son estudiar, escribir, crear, diseñar proyectos, planificar viajes, etc.

Recomienda el horóscopo que no caigas en la tentación de dilapidar la energía antes mencionada en actividades sociales que no te dejen ningún beneficio, aprovecha más bien para estar contigo mismo, recordar los conocimientos que residen en ti y trabajar o mejorarte en alguna actividad deportiva.

Toma en cuenta además que durante estos días si logras ver a Luna “ocultándose” en el horizonte, puedes pedir un deseo y asegurar su cumplimiento al quedarte mirando hasta que la luminaria de la noche “desaparezca” completamente…

El lunes se recuerda a Bob Marley, quien sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae. Comienza Júpiter a verse retrógrado, habrá que tener más cuidado con lo relativo a asuntos legales, viajes, estudios superiores, religión o caballos porque aparecen inclinados a resultar al revés de lo que esperas, causar retrocesos o devoluciones. Será más contraproducente que otras veces exagerar o magnificar lo que suceda (como sabes el impacto de estos anuncios dependerán del momento en que inicies las actividades y de si toca algún punto sensible de tu carta natal). Dice el horóscopo que aumenta la probabilidad de perder documentos, extraviarte o de llegar a acuerdos o negociaciones “obligadas” o porque no queda más remedio. Si tienes que firmar algo revisa todo muy bien para que no vaya a causarte pérdidas, más aún si tu ascendente es Géminis o Virgo o si tu signo solar es Capricornio de los últimos días. No hables por hablar y no te desconcentres si tienes que dar algún discurso o hacer alguna presentación, caso que te pase, date cuenta que respiras y recuperarás la idea. Un día para moverte, y para hacer que todo fluya, circule, adelante o atrase pero que no se quede parado. Toma en cuenta que el agua estancada huele mal… así todo. Detecta que es lo que huele mal en tu vida y dale una sacudida. Para reaccionar y solucionar. Para dar y recibir. Para encontrar la forma de hacer realidad tus deseos, para activar en tu vida el axioma que dice “Pide y se te dará”, “toca y se te abrirá”… las cosas no caen del cielo hay que ir por ellas. En el amor comprensión y cambiar lo que no sirve. En lo demás claridad, separar la paja del grano y seguir adelante será la clave. El color que más te agrade, la música que te ayude a mantenerte atento y el incienso de jazmín.

Para el martes describe el horóscopo las actividades cotidianas en positivo, más si dependen de las circunstancias y personas que son capaces de favorecerlas. La tendencia será a las reuniones familiares, a tener recuerdos, querer estar en casa, preparar una buena comida o compartir en grupo. Propicio el día para activar potencialidades asociadas con la clarividencia. A partir de este día aumenta la probabilidad, hasta nuevo aviso, de tener ideas geniales y de escuchar noticias de esas que asombran.

El miércoles podrás honrar a tus ancestros y realizar meditaciones para tomar contacto con otros planos. Sigue apareciendo lo cotidiano en positivo. Un día con una magia especial en el aire, principalmente para los que saben disfrutar de la fantasía, son poetas, investigadores o detectives. Hechos del pasado se ven causando tenciones, por lo que si al despertar recuerdas haber soñado agradece lo recibido a través de ello con la palabra gracias repetida tres veces de manera de desactivar las memorias que pudieren haber aparecido.

Sugiere el horóscopo del jueves que estés pendiente de desenlaces, descubrimientos, reacciones o respuestas ya que aparecen presentando la oportunidad de favorecer las actividades cotidianas, los viajes, lo que se hace en grupo, tiene que ver con ropa, comida o la familia, entre otras.

El viernes seremos testigos de un plenilunio especial ya que cuando se vea podrás hacer los rituales chinos para atraer amor y prosperidad (por ser el primero del año del gallo), digo “cuando se vea” porque además viene con eclipse de Luna, el primero de los dos del 2017 y el único penumbral.

Este fenómeno nos dice que los próximos meses serán importantes porque al ser visible en casi todo el Mundo (menos Australia, Oceanía y parte de Asia) destaca casi todos los países, y principalmente los de Europa, los árabes, los de África y de América: Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Uruguay, la Guinea francesa, Guyana y Paraguay. Habrá que estar pendiente porque empieza este día y en algunos lugares termina el sábado.

No conviene que las actividades cotidianas dependan de otras personas o circunstancias en especial si son un poco locas o no habituales.

Recomienda el horóscopo que programes el sábado lo más cotidiano posible, que no comiences nada importante a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo, y que estés pendiente de las noticias y señales porque existe la posibilidad que sucedan hechos destacados o que impactan. Es mejor que lo rutinario no dependa de otras personas o circunstancias.

Nuevamente podremos beneficiarnos más que otras veces el domingo con la repetición del Gayatri mantra, que libera, redime y protege. Las actividades cotidianas pasan a estar nuevamente en positivo. Habla el horóscopo de sorpresas y de desenlaces o descubrimientos inesperados. Propicio el día además para las meditaciones que buscan activar la paz interior, para incubar sueños y disfrutar de la magia y la fantasía.

Namaste