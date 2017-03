Horóscopo del martes 14 de marzo de 2017

Recomienda el horóscopo de este martes que lo lleves adelante lo más cotidiano posible, cualquier cosa de insólito puede pasar. Victorias inusitadas o hechos favorables que nadie se espera, también pueden ocurrir apariciones, manifestaciones poco comunes o contactos con otros planos.

La tendencia será a las relaciones humanas, a buscar la armonía, a dar virajes diametrales o a preocuparse por lo que tiene que ver con ingresos o beneficios que devienen de tu trabajo (recuerda que preocuparse es toda una pérdida de tiempo, porque es pensar en lo que no ha ocurrido aún y no sabes siquiera si ocurrirá o no). Toma en cuenta que es posible que esos asuntos no estén en su mejor momento y si te sucede, que todo es transitorio y fluctúa entre los dos polos de nuestra clasificación.

Caso que este día tengas que hacer algo importante en comunicaciones, acuerdos, firmas, gestiones, documentos, traslados, negociaciones, conversaciones, estudios, intercambio de ideas, lecturas, noticias o presentaciones a continuación te presento un mudra (posición de las manos) que te puede ayudar a rodearte de energías positivas al respecto de eso y que deberás practicar al menos por cinco minutos al despertarte y antes del evento. Es el mudra de Mercurio o Budhi mudra que se debe hacer con ambas manos.

Para hacerlo junta la punta carnosa del dedo pulgar con la uña del meñique y extiende los otros dedos pero sin tensarlos. Este mudra activa los poderes mentales y síquicos que ayudan a la comunicación, cualquiera sea su estilo. También quemar varillas de incienso de jazmín ayuda. Y durante el día se cuidado con lo que digan y lo que dejes por escrito. Controla la mente.

Riesgo de exagerar o de tener que enfrentar dificultades por tensiones con caballos, actividades al aire libre, lanzamientos a distancia, durante viajes, con grandes fortunas, ceremonias, asuntos religiosos, de universidades o relativos a la libertad. Si te toca no te quedes sin hacer nada, reacciona y ve tomando las decisiones del caso hasta que logres que las cosas tomen el rumbo que tú deseas.

Probabilidad de sufrir accidentes (especialmente aéreos o por caídas), ser testigo o verte afectado por ataques terroristas y el día puede tener un toque loco, en el que la violencia, la impulsividad, el fuego, las armas, los aludes, las nevadas, los militares, los sismos, el calor, las peleas, lo eléctrico, la tecnología, las huelgas, las rebeliones, los suicidios y, entre otras, el comportamiento poco común de los hombres o de la naturaleza representen un peligro o un impedimento para el logro.

Riesgo de explosiones, secuestros, naufragios, tiroteos, incendios, ataques de animales, suicidios, problemas con el petróleo y sus derivados. Por por agua, o que hayan acciones bélicas que destaquen más que otras veces. No hagas caso a ideas funestas o desagradables, puede haber decepciones, malos entendidos, demoras u obstáculos, si te toca respira profundo y calma la mente, será temporal.

Después del atardecer y antes de la media noche habrá quienes sientan un golpe de suerte, solo si están en el presente podrán aprovecharlo al máximo.

Ante las situaciones difíciles resguardarte en tu silencio interior será conveniente. Pero sin tirar la toalla sino con la disposición a resolver lo que puedas resolver y a aceptar el resto.

Es posible que destaquen o resulten favorecidas personas que no deberían, paciencia ya te tocará tu momento.

En el trabajo ama lo que haces, es de esa manera que se presentan las oportunidades de hacer lo que amas. En el amor presta atención cuando te hablen y en la salud prudencia, no hagas lo que sabes que te daña ni te excedas al complacer tus deseos especialmente no con los que dicta el cuerpo.

Atento porque lo que esté llegando a su punto de quiebre, puede desencadenarse de repente. Mantente alejado de los huecos, las profundidades, lo que es oscuro o se repite.

Habrá quienes que, con fuerza de voluntad, gran impulso en la actividad que estén realizando y un toque de buena suerte, podrán recibir un rápido ascenso. Si te toca sabe que tendrás que dar lo mejor de ti para conservar lo logrado, recomienda el horóscopo que hagas los esfuerzos necesarios para no ceder a tus debilidades

El color verde o rosado, el incienso de rosas, la música de instrumentos de viento. La clave: Si tienes que irte hazlo tranquilamente.

En la noche espectáculo celestial, toca el punto más intenso de las Virgínidas lluvia de estrellas que en años pasados no se han destacado por numerosas… recuerda que cada vez que veas una caer puedes pedir un deseo y que para que los deseos se cumplan debes convertirlos en intensiones y hacer los mapas mentales que esquematicen qué es necesario hacer, cumpliendo tú, cabalmente, con tu parte.

Las afirmaciones sugeridas para este día son:

Soy el aire que respiro Soy todo lo que veo y lo que siento, estoy donde quiera que voy y en todas partes. Logro lo que quiero. Soy cada palabra que digo y el silencio que sostengo. Soy el, soy ella… Soy el amor que todo lo impregna y todo lo puede soy la Divinidad que en mi reside Soy yo… soy tu… Somos uno Lo siento y lo percibo es ahora. Gracias, gracias, gracias.

Si quieres tu horóscopo personal, el análisis de tu carta natal, tienes alguna duda o necesitas resolver una situación y no sabes cómo, escríbeme [email protected] y te diré qué tienes que hacer.

Namaste