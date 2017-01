Horóscopo del martes 24 de enero de 2017

Si te sientes confundido date un momento para ti, aclara tu mente y luego sigue

Se ve este martes como un día en los extremos, de una calma chicha o con sucesos de esos que no son fáciles de olvidar. Lo que siempre trae consigo oportunidades subyacentes que si sabes aprovechar harán que termine siendo satisfactorio, más cuando las actividades cotidianas se pueden mejorar si te apoyas en las personas y circunstancias adecuadas.

Convendrá dar lo mejor de ti en lo que hagas y luego de eso dejar el resultado a cargo de la Divinidad, de forma tal de no influir con tus pensamientos (especialmente si son de miedo o negativos) con las energías que activan los mejores resultados. No hacerte expectativas será la clave, habiendo hecho todo lo que debías hacer de la mejor manera, garantizas que ocurrirá lo mejor para ti dadas las circunstancias.

Oportunidades de formalizar situaciones o adquirir compromisos. También de realizar actividades asociadas con fútbol, construcción, alturas, montañas, competencias, dirección, piedras, frenos, la piel, los dientes, los huesos, organización o control que terminen beneficiándote. (Si algo de lo anterior implica un comienzo presta atención a lo que dice más adelante y convendrá además que estés seguro de que el riesgo de que te causen pérdidas o te lleven a extremos es mínimo).

Un día un poco loco en el que cualquier cosa puede suceder, cambios repentinos, llevar a cabo tareas que no sueles hacer o vivir situaciones poco comunes o sorpresas. Sin olvidar que existen los opuestos.

Se activan memorias o consecuencias de sucesos pasados que pueden causar tensiones, si te toca ve tomando decisiones en la marcha, entre ellas dejar de hacer lo que estés haciendo, cambiar las formas o alejarte de aquellas personas que no te convienen.

Recomienda el horóscopo que no empieces nada importante a menos que sepas cuál es la mejor hora para hacerlo y que alrededor del atardecer tengas cuidado con lo que pueda perderse especialmente si estás en lugares donde haya mucha gente y, si tienes que estar en sitios altos o montañas, extrema las precauciones, caso que eso suceda y te das cuenta de inmediato búscalas que las encontrarás.

Además de los anuncios que sabemos están activos al menos hasta el 31/01 (alto riesgo de ataques terroristas, accidentes especialmente aéreos, tiroteos, crímenes que resaltan, acciones violentas, grandes incendios, actuaciones de militares, sismos o situaciones que impactan) aparecen noticias no muy felices que se diga, acerca de mujeres, políticos, músicos, artistas, modistas o estilistas, o que se refieren a sus profesiones sino a grandes cantidades de dinero. Podremos ser testigos o saber de actos desesperados, situaciones de peligro, actos inmorales o lo realizado con mala intención.

No desestimes molestias en la vista. Estaciona el carro en sitios seguros. Si tienes que tomar un vehículo de trasporte, sal con antelación suficiente para que llegues a tiempo para hacerlo. En caso de que tengas que lanzar algo o practicar tiro al blanco afina bien la puntería.

Cuidado con las sustancias ácidas o tóxicas especialmente si trabajas con personas mayores, formas parte de ese grupo, están relacionadas con sitios altos, montañas, el fútbol, competencias, asuntos de poder, relojes, frenos, piedras o la piel.

En el trabajo puede haber sorpresas o ayuda inesperada que te permitirá alcanzar objetivos que no esperabas alcanzar. En la salud, mejorías. En el amor, los obstáculos que se presenten podrán ser superados usando la fantasía para tomar las decisiones oportunas. Se presta el día para los momentos mágicos. Si te sientes confundido date un momento para ti, aclara tu mente y luego sigue.

El color azul, el incienso de sándalo y la música que te libera. El día se ve mas intenso en la mañana y alrededor del atardecer.

Las afirmaciones sugeridas son:

Yo soy prosperidad.

Yo estoy aquí y ahora.

Hoy todo sale perfecto.

Se que si yo cambio todo cambia.

La Divinidad reside en mi, soy a su imagen y semejanza.

Yo soy amor, la vida es bella, nada me falta.

Lo siento y lo percibo, es ahora.

Gracias, gracias, gracias.

Namaste

Susana Colucci