Horóscopo del martes 31 de enero de 2017

Las actividades cotidianas se ven en positivo en el horóscopo de este martes, tendientes a verse favorecidas por lo que se hace discretamente, la resolución de conflictos, la poesía y la cercanía con la Divinidad que en todos reside.

Dice que la racha de insólitos no ha terminado y que aún hay alto riesgo de ataques terroristas, accidentes especialmente aéreos, tiroteos, crímenes que resaltan, acciones violentas, grandes incendios, actuaciones de militares, sismos o situaciones que impactan. Se le suman riesgos de caídas, derrumbes, suicidios, situaciones de peligro en montañas o por causa de animales, también inundaciones o naufragios.

El color azul marino (recuerda que si sientes que el día puede tender a las discusiones, peleas o tienes que ejercer funciones de mando y quieres mantener la serenidad y el aplomo debes evitar el color rojo, el cual alimenta el fuego del Gallo que representa al año), el incienso de sándalo y la música que te recuerde a las olas del mar batiendo suavemente contra las rocas. La clave: ante circunstancias negativas podrás usar tus conocimientos, experiencia y fuerza interior, pero conviene detenerte si los obstáculos que encuentras son demasiado grandes y ver como soslayarlos en vez de tratar de solucionarlos o enfrentarlos

Un día para estar pendiente de las señales porque pueden presentarse diferentes oportunidades, por un lado si notas que de repente se hace silencio o que por el contrario todo se desordena y te cuesta tomar decisiones, será que están cambiando las energías y eso impulsará el encuentro de lo que está perdido; por el otro luego de pasada esa sensación aumenta la probabilidad que encuentres la motivación necesaria para impulsar lo que quieres que se logre y dicha probabilidad se mantiene más allá del atardecer.

Podrás aprovechar para comunicarte con los demás, escribir, estudiar, realizar actividades que buscar lograr acuerdos o negociaciones, planificar viajes o tener ideas de esas que no se tienen comúnmente. Noticias de sucesos que dan fin a otras situaciones violentas o el fin de un enfrentamiento bélico.

También propicias las energías para lograr contactos con otros planos, sentirte inspirado, incubar sueños o aprovechar la fantasía, ya sea para las actividades artísticas o el intercambio con los demás.

Se activa el dicho que dice “escucha a tu intuición, es la Divinidad que te habla al oído” y también convendrá que hagas caso a lo que te dice tu cuerpo porque esa sensibilidad aparece en positivo.

Podrás además disfrutar, más que otras veces, de las sensaciones que se sienten en la piel y del contacto físico con otros seres. Están beneficiadas las actividades de investigación y las detectivescas.

Si le haces un cariñito a tus pies y a tus manos te lo agradecerán.

Caso que se presenten tensiones por competencias, críticas, responsabilidades a cumplir, por compromisos o porque tienes que formalizar algo, ir tomando decisiones en la marcha mientras evalúas que tienes que dejar de hacer, qué cambiar y que relaciones suspender te ayudará a superarlas.

Aumenta el chance de que sucesos del pasado produzcan cambios, resulten en viajes o beneficien a las actividades cotidianas, las que se hacen en grupo, tienen que ver con líquidos o comida. También a los “déjà vu”.

Recomienda el horóscopo seas prudente en el trato con tu pareja si no quieres que todo termine. Y si te das cuenta que acabó el amor, entonces no alargues más una situación que ya no tiene sentido (aunque aplican algunas excepciones dependiendo del tiempo que lleven juntos y las situaciones de vida que compartan, entonces podrías evaluar el transformar la relación de manera que te sientas cómodo en ella).

Comienza para todos un periodo en el que la suerte aparece más cercana que otras veces y aumentada… tienen más posibilidad de verse beneficiados aquellos para quienes este anuncio queda destacado en su carta natal

Recuerda que estos son días, hasta el viernes, para planificar lo que quieres lograr, investigar o estudiar lo que se necesita para hacerlo realidad, definir los planes de acción y conversar con aquellos que son importantes en el cumplimientos de tus intenciones para despertar en ellos las ganas de ayudarte. Ideales para los cursos de inducción tanto si los dictas como si los recibes.

Susana Colucci