Horóscopo del martes 7 de marzo de 2017

Las actividades cotidianas se ven en positivo en el horóscopo de este martes. Las energías propicias para dedicarte a lo que tiene que ver con comida, ropa, familia, viajes, videncias y para recordar situaciones del pasado, hacer cambios o trabajar con líquidos de cualquier índole, pero sobre todo los lácteos.

La tendencia de las personas será a ser afectuosas, instintivas o a sentirse nostálgicas. No aparece conveniente que se activen memorias que causen tristeza, sensación de carestía o inseguridad física, por lo que si te sucede recuerda decir para ti tres veces “gracias” de manera de buscar desactivarlas.

Las consecuencias de hechos del pasado pueden causar retrasos, disgustos o deudas. Habla el horóscopo de derrotas que destacan, dificultades para ejercer cargos de poder o mando, riesgos de caídas, aludes, problemas por el frío, con la piel, los huesos, los dientes, en las alturas, montañas, canteras, refrigeradores, con rocas, ancianos o en el fútbol.

Nos recuerda que Venus está retrógrado por lo que la sugerencia es que seamos más cuidadosos con los asuntos del amor, la política, la música, el arte, lo femenino, lo que involucra grandes cantidades de dinero, moda, veneno o placeres, ya que estas cuestiones estarán más sensibles que otras veces a las devoluciones, los retrocesos o a dar resultado diferentes de los esperados. Afecta esto además a los ascendente Tauro y Libra quienes deberán dar más de sí en todo lo que hagan, a los signos zodiacal Aries y Libra de los primeros 15 días de la generación y a los Piscis y Virgo de los últimos cuatro, porque en algún momento del periodo dependiendo de la carta natal, por dos o tres días serán más sensibles a las advertencia que leíste antes

Toman fuerza los anuncios de la conjunción Marte Urano que puedes leer en Horoscopia con detalles para Estados Unidos, Venezuela y España entre otros.

Las tensiones que se presenten en el amor deberán ser enfrentadas tomando decisiones en la marcha, listos para aceptar lo que no se pueda cambiar, teniendo siempre presente que aceptar no es resignarse y evitando que otros se metan en lo que no les importa.

En el trabajo empeño y práctica, en la salud cuidado con lo que bebas mientras conversas.

Estamos viviendo momentos para estar pendiente de lo que pasa porque si estás conciente podrás realizar los cambios necesarios en tu actitud y empezar así a cambiar al mundo. Debemos tener siempre presente que la vida invariablemente nos pone por delante las circunstancias para que tomemos el camino de la dicha, y no se cansa de hacerlo… aumentando la intensidad hasta que hagamos caso a las señales (si te adelantas te puedes ahorrar sinsabores). Habla el horóscopo de sucesos que impactan y de oportunidades para hacer algo grande.

La sugerencia es la de no acostumbrarse a lo que no es justo. Resalta el principio samurai que dice que lo que está torcido hay que enderezarlo, porque si no “los cielos te mirarán avergonzados”. Las energías estarán a favor para hacerlo, mientras el camino escogido sea valedero y te esmeres para que salga todo bien desde la primera vez.

Todos podremos además hacernos el firme propósito de ver lo correcto, hablar con palabras de amor, pensar lo adecuado, hacer lo que beneficia y nada más.

El color blanco o plateado, el incienso de jazmín o sándalo, el sonido del agua del arroyo mientras fluye suavemente entre las piedras. La clave: actuar con astucia si quieres eliminar de tu vida algo que te fastidia.

Podrás pedir un deseo si ves a Luna ocultarse en el horizonte. Ten presente que para que los deseos se cumplan, tú tienes que hacer tu parte

Como estamos viendo a Luna acercarse a su fase llena nos podemos favorecer, más que otras veces, con los mantras de Ganesha, entre ellos el Om Gam Ganapataye Namaja que repetido tres veces destruye los obstáculos que puedan presentarse, el Om Vijaya Ganapataye Namaja que crea un escudo de protección a tu alrededor y destruye las energías negativas que pudieran haber, conviene repetirlo tres veces al salir de casa que es cuando comienzas un ciclo de salida y retorno al hogar. Para protegerte durante los viajes Om Durga Ganapataye Namaja.

Namaste