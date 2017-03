Horóscopo del miércoles 1 de marzo

La magia, la fantasía y la poesía se ven en segundo plano opacadas por asuntos que en realidad no son importantes, solo lo parecen. No dejes que eso pase, haz lo propio / Foto: Archivo

Puede resaltar por intenso este miércoles, si te toca evalúa aceptar lo que pase, para todos la sugerencia es evitar desequilibrios y saber cuándo actuar y cuándo no.

Un día para darte cuenta que todo lo que va viene, lo que sube baja y que todo tiene su opuesto. Estos son conceptos que si los interiorizas adecuadamente te permitirán liberarte de las angustias y el sufrimiento y encontrarle a cada situación la interpretación adecuada.

En el trabajo humildad y modestia si eres ascendido o aumenta tu responsabilidad. Para sentirte bien, actuar con paz y serenidad y, no excederte en obligaciones o compromisos. Si estás esperando una oportunidad paciencia, no te desesperes que a todos les toca en su momento. Caso que estés en una posición de poder no hagas aquello que puede despertar la envidia de los demás.

En el amor oportunidad de vivir buenos ratos a pesar de la impulsividad o la fogosidad que está caracterizando ese sentimiento estos días. Si notas que algo se está iniciando y quieres que perdure, mantén la chispa encendida propiciando situaciones de encanto.

Atento con las señales porque como susurro de los ángeles te pueden llegar respuestas que te conduzcan hacia un camino mejor, mensajes especiales, puedes tener visiones o ser testigo de apariciones. Presta atención también a las noticias y las situaciones extremas. Sucesos que cambian la vida o cualquier cosa de insólito puede pasar. Tendencia a que el comportamiento de las mascotas sea extraño.

Esmerarte en lograr el equilibrio te puede ayudar a pasar un día en positivo.

Si sientes la necesidad de protegerte no te preocupes, cúbrete de luz, además puedes querer defenderte y luchar por lo que te corresponde pero no es ocasión para librar batallas, no se deben hacer grandes esfuerzos para tomar el control de las situaciones, aprovecha que tu capacidad de análisis estará en buen punto y deja que todo fluya.

La magia, la fantasía y la poesía se ven en segundo plano opacadas por asuntos que en realidad no son importantes, solo lo parecen. No dejes que eso pase, haz lo propio.

Se activan los anuncios de la conjunción Marte Urano que puedes leer en Horoscopia.

Las actividades cotidianas aparecen en positivo, mas si sabes apuntalarlas con las personas y circunstancias que pueden favorecerlas, tendientes a los inicios, las competencias, las carreras y a lo que es rojo o está caliente.

Las personas sensibles a las energías presentes en el ambiente, se notan decididas, con ánimo de guerreros, facilidad para tomar la iniciativa o para liderar movimientos, con ganas de emigrar, pero con el riesgo de ser impulsivas, peleonas, violentas o groseras.

Un día en los extremos para los astrólogos, científicos, artistas y escritores. Las actividades políticas que reúnen a mucha gente pueden ser intensas, también conciertos, exposiciones o en la Bolsa de Valores

Corresponde al miércoles de cenizas, comienza el conteo de cuarenta días antes de la semana santa y el mes de marzo, el de inicio del año zodiacal con la generación Aries. Tendencia a los tiroteos, incendios, sismos con alerta de tsunami, inundaciones, fuertes vientos, naufragios, accidentes, ataques a mujeres o suicidios.

El color rojo a menos que te sientas muy activo, entonces prefiere rosa o verde, si es mucho el fuego, negro. El incienso de citronela o limón, la música que te motiva. La clave: Controla la mente

Si sales a ver el cielo luego del atardecer fíjate en el rabito de Luna, debajo de ella Marte y Venus. Entre los dos Urano, pero no se ve.