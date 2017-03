Horóscopo del miércoles 15 de marzo de 2017

Si en tu día a día dependes de otros o de circunstancias ajenas a lo que estés haciendo, cuidado este miércoles, porque es posible que te cueste obtener beneficios de eso o encontrar lo indicado para ti.

No conviene empezar nada importante a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo esta vez no solamente porque podrían no llegar a nada sino porque lo que se comiences puede venir cargado de pruebas por superar.

Llevar adelante el día lo más normal posible será conveniente. Cualquier cosa de insólito puede pasar y mientras menos distracciones tengas más podrás detectar las señales para así aprovechar las oportunidades y esquivar los escollos. Dice el horóscopo que seas precavido y no corras riesgos innecesarios.

Riesgo de exagerar o de tener que enfrentar dificultades por tensiones con caballos, actividades al aire libre, lanzamientos a distancia, durante viajes, con grandes fortunas, ceremonias, asuntos religiosos, de universidades o relativos a la libertad. Si te toca no te quedes sin hacer nada, reacciona y ve tomando las decisiones del caso hasta que logres que las cosas tomen el rumbo que deseas.

Probabilidad de sufrir accidentes (especialmente con vehículos o por caídas), ser testigo o verte afectado por ataques terroristas y el día puede tener un toque loco, en el que la violencia, la impulsividad, el fuego, las armas, los aludes, las nevadas, los militares, los sismos, el calor, las peleas, lo eléctrico, la tecnología, las huelgas, las rebeliones, los suicidios y, entre otras, el comportamiento poco común de los hombres, el agua o de la naturaleza representen un peligro o un impedimento para el logro.

Riesgo de explosiones, secuestros, naufragios, tiroteos, incendios, ataques de animales, suicidios, problemas con el petróleo y sus derivados o porque haya acciones bélicas que destaquen más que otras veces. En montañas, construcciones, minas, con canteras, por el frío o porque colapsen estructuras, haya encarcelamientos o ausencias.

Tendencia a las tristezas, a las somatizaciones o a ser demasiado exigentes con los demás, opresiones, oscuridad o represión. Cuidado si tienes que montarte en sitios altos y no le quites importancia a molestias en la piel, los dientes, las rodillas o los huesos.

No hagas caso a ideas funestas o desagradables, puede haber decepciones, malos entendidos, demoras, engaños, confusiones, errores u obstáculos, si te toca respira profundo y calma la mente, será temporal.

Nuevamente se ve entre los anuncios el peligro de explosiones, atentados, por fuego, tiroteos, etc… al que se le suma la posibilidad de sufrir por descargas eléctricas o rayos

Posibilidad de entrar en contacto con otros planos, ser testigo de apariciones o de hacer realidad las fantasías.

Es posible que notes que las cosas ocurren muy rápido, pasan a tu lado como estelas, si tú, desbocado, te dejas arrastrar por la corriente. Cuidado porque puede que te lleve a una caída al vacío. No te entregues así como así… analiza, decide y si es propicio déjate ir.

Ante las situaciones negativas resistencia, ella te permitirá darle un vuelco a la situación. Es en los momentos extremos cuando se activa todo el valor. Si te toca ten presente que la Divinidad siempre te lleva a vencer al mal, déjala que te guíe.

En el trabajo, con las mascotas y lo cotidiano precaución, no se ve conveniente que hagas cosas que fastidien a otros, ni siquiera las que te fastidian a ti. En el amor evita traiciones y actos deshonestos, cuida lo que digas. En la salud, no descuides el tratamiento, si estás sometido a uno de ellos.

Sabe que las energías como el agua se cuelan en todas partes, fluyen, se adaptan, pero llegado el momento y dadas las circunstancias se desbordan, en especial si otros han invadido su cauce. Así también puede ser tu actuar. Mejor ser comedido y saber cuándo es el momento propicio para desbordarse, más sin perder el control, fríamente como un observador, si no te involucras podrás mantenerte impasible y someter a la mente, dejando que emane de ti la solución precisa.

La figura que me viene a la cabeza cuando veo el horóscopo es que se abrirá una puerta, lo que por lo general describe oportunidades, está atento pues, especialmente si se te acaba de cerrar una.

El color verde o rosado (en la noche evita el negro), el incienso de rosas, la música de instrumentos de viento. La clave: tener presente que “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”.

El 15 de marzo junto con el de mayo, julio y octubre y los 13 del resto del año eran considerados por los romanos como días de buenos augurios, aunque con los cambios de calendario y el irrespeto a las fases de Luna dudo que podamos seguir aprovechando de ese conocimiento

En Japón se celebra el Festival llamado Hōnen Matsuri. Es de la buena cosecha, de la prosperidad y de la fertilidad puedes aprovechar las energías positivas del momento para hacer visualizaciones en las que te ves recorriendo el sendero de la prosperidad o dándote una ducha de luz dorada que te ayude a revitalizar el aura y equilibrar cada uno de los chacras.

Un dato curioso es que en la procesión interviene la figura de un gran pene de madera de unos 280 Kg de peso y 2,5 metros de largo que es llevado por mujeres de cierta edad (fuente Wikipedia). El horario del festival es entre las 10:00 am y las 16:30 hora Japón.

Se podrán aprovechar más que otras veces las meditaciones en las que te sientes el espíritu brillante y todopoderoso que eres. Recuerda que para que lo que hagas funcione tienes que evitar contradecirte, quejarte o reunirte con personas nefastas.

Un 15 de marzo fue asesinado Julio Cesar, y otro nació Mafalda.

Namaste