Horóscopo del miércoles 22 de febrero de 2017

Las actividades cotidianas no se ven en su mejor momento, ten presente que no conviene dilapidar energías en actividades que no son necesarias

Llegamos a una de las partes más bajas del biorritmo lunar este miércoles, convendrá llevarlo adelante normalito, es posible que sientas que todo marcha lento o que aumenta el nivel de tristeza, indiferencia o frialdad en la gente (inclusive en ti)… será temporal.

El color blanco o plateado, la música que te alegra, el incienso de aloe. La clave: controla la mente para evitar deprimirte.

Para aumentar las precauciones porque sube la probabilidad de sufrir accidentes, de todo puede pasar y el día puede tener un toque loco, en el que la violencia, la impulsividad, el fuego, las armas, los aludes, las nevadas, los militares, los sismos, el calor, la peleas, lo eléctrico, la tecnología, las huelgas, las rebeliones y, entre otras, el comportamiento poco común de los hombres o de la naturaleza representan un peligro o un impedimento para el logro. Riesgo de naufragios, tiroteos, incendios, intoxicaciones, sobredosis, fraudes, ataques de animales, suicidios, de sufrir derrotas severas o que hayan acciones bélicas que destaquen más que otras veces.

Cualquier cosa de insólito puede pasar, si estas pendiente de las señales y te ubicas en el presente podrás aprovecharlo, caso que te toque.

Se ve como un día de esos en los que el exceso de confianza en ti mismo puede hacer que dejes de percibir qué es lo justo y que no. No dejes que la soberbia te ciegue.

En el trabajo oportunidades de hacer lo que amas hacer, en el amor lo mejor será ser recíprocos y en la salud renovación.

Para reflexionar acerca de los entuertos del pasado, determinando cuáles puedes arreglar y abocarte a hacerlo. También para tener presente, caso que no te guste tu presente, que si sigues haciendo las cosas de la misma manera seguirás obteniendo los mismos resultados.

Son fuertes las energías que se ven en el ambiente y sensibles, responderán con prontitud a las palabras, pensamientos y acciones de todos, por lo que adquiere importancia que mantengas un pensamiento puro e intenciones diáfanas, de forma tal que te toque la parte de luz. Si notas que las energías te sobrepasan, mejor no hagas nada, solo observa, porque si no sabes hacer buen uso de ellas los resultados no serán los mejores.

Si te levantas al amanecer puede que vivas momentos de desconcierto en el que no sepas que parte de tu vida beneficiar, porque una opaca a la otra. Cuidado con quien muestre interés en ti o dependa de ti porque si tiene algún problema de salud podría contagiarte. No te comprometas a hacer lo que no estás seguro que puedes cumplir. Es posible que en lo que tiene que ver con dinero te muevas en los opuestos

Recuerda que si te cortas el cabello este crecerá más fuerte aunque lo haga lentamente, se beneficiarán tus plantitas si las podas, tu jardín si lo limpias, tu cutis si te haces una limpieza y tus espacios si los dejas relucientes.

