Horóscopo del miércoles 8 de febrero de 2017

Este miércoles podrás honrar a tus ancestros y realizar meditaciones para tomar contacto con otros planos o entender qué hay después de esta vida.

Sigue apareciendo lo cotidiano en positivo con un plus mágico en el aire, principalmente para los que saben disfrutar de la fantasía, son poetas, investigadores o detectives. Habrá quienes vivan experiencias extrañas y otros pueden ser testigos o protagonistas de descubrimientos importantes.

Hechos del pasado se ven causando tensiones, por lo que si al despertar recuerdas haber soñado, agradece lo recibido a través de ello, con la palabra “gracias” repetida tres veces, de manera de desactivar las memorias que pudieren haber aparecido.

Serán importantes este día las imágenes, la forma en que describas lo que quieres transmitir, si logras que lo que dices se lo imaginen los que te oyen, mas fácilmente te entenderán.

Propicio el día para contemplar lo que tienes a tu alrededor, notar las cosas hermosas que forman parte del todo y que por lo general no notamos, porque le hemos colocado una etiqueta que nos obliga a pensar que lo hemos visto todo, obviando que eso es imposible, porque todo cambia continuamente mostrándonos algo hermoso y nuevo cada vez, la rutina no existe, es un saboteo de la mente. Por andar apurado o pensando en otra cosa no dejes de ver lo sublime que te regala hoy la Divinidad. Observa, deléitate, ubícate en el ahora.

Dice el horóscopo que detectes cuáles son las cosas que están en sus comienzos, estas te brindarán muchos caminos posibles. Y que tengas cuidado porque podrías actuar de forma insolente o arrogante lo que por lo general resulta en negativo.

Nos recuerda que Júpiter se ve retrógrado, habrá que tener mas cuidado con lo relativo a asuntos legales, viajes, estudios superiores, religión o caballos porque aparecen inclinados a resultar al revés de lo que esperas, causar retrocesos o devoluciones. Será mas contraproducente que otras veces exagerar o magnificar lo que suceda

Oportunidad de tener ideas geniales y de escuchar noticias de esas que asombran. Podrás escribir y comunicarte de manera original y cambiar de opinión con mas facilidad que otras veces. Inclinarán las energías a los intercambios amistosos y a recorrer caminos que no habías transitado antes. La creatividad facilitará acuerdos y negociaciones.

Desenlaces, respuestas y reacciones que causan alegrías o celebraciones.

Podremos saber de decapitaciones, sismos, incendios, acciones bélicas, suicidios, deportistas en problemas o que ven afectada su salud, tiroteos, ataque terroristas, ausencias en extrañas circunstancias, acciones de gobierno que implican estafas, expropiaciones, confiscaciones o impuestos, noticias acerca de inflación y aumenta el riesgo de accidentes( principalmente aéreos o con otros vehículos por lo que lo mejor será que manejes con prudencia) o de acciones violentas que producen ausencias o heridos.

En el trabajo no te apresures, analiza bien todo antes de decidir qué hacer. En el amor aun cuando te fleche Cupido, haz que la razón prive sobre el corazón. En la salud escucha a tu cuerpo, hasta los mensajes mas bajitos te traerán información importante.

Se ven energías especiales que igual que, como leíste arriba, pueden ser violentas y causar sucesos impactantes, también tienen una carga de “suerte”, será de quienes sepan aprovecharla, sabiendo que dichas energías van de subida y pueden impulsarte.

Después del amanecer y hasta antes del atardecer eleva oraciones para que el nuevo año esté lleno d bendiciones, quema incienso de sándalo y mientras lo haces entra a tus espacios con una sonrisa en el rostro y paz en tu interior, para que la diosa de la prosperidad entre contigo.

Podrás activar potencialidades asociadas con la clarividencia, encontrar lo que esté extraviado, interpretar lo que te dice tu cuerpo, recordar conocimientos ancestrales que han pasado de generación en generación por los canales etéricos y disfrutar tanto de las emociones como de las sensaciones de manera especial.

La tendencia será a las reuniones familiares, a rememorar hechos del pasado, querer estar en casa, preparar una buena comida o compartir en grupo.

El color blanco, gris o plateado, el incienso de sándalo, la música que te llega. La clave: enfoque.

Recuerda que si logras ver a Luna “ocultándose” en el horizonte, puedes pedir un deseo y asegurar su cumplimiento al quedarte mirando hasta que la luminaria de la noche “desaparezca” completamente… (luego de eso conviértelo en intención y haz el plan estratégico que te permitirá, al llevarlo a cabo, hacer tu parte para que se realice, el resto lo proveerá la Divinidad)

