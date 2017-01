Horóscopo del viernes 13 de enero de 2017

Un viernes 13 en el que no importa la suerte sino las decisiones, los pensamientos y las acciones

Un viernes 13 de octubre de 1307, bajo las órdenes del Rey Felipe IV de Francia, un grupo de los llamados Caballeros Templarios, fue capturado y juzgado por la Santa Inquisición. Los hallaron culpables de varios delitos y los condenaron a morir en la hoguera. He leído que es de este hecho histórico que deriva el viernes 13 como un día de mala suerte y terror.

Ya sabemos entonces que nada que ver con la mala suerte sino más bien con la “justicia” del hombre. La consideración anglosajona que declara pavoso el viernes 13 te puede afectar si te dejas llevar por tus creencias, pero si le quitas importancia a esa superstición, las energías negativas te pasarán a un lado sin afectarte, de lo contrario te rodearás de ellas con las consabidas consecuencias. No es cuestión de suerte sino de decisiones, pensamientos y acciones.

Las energías de este día se ven en positivo anunciando sorpresas. Las actividades cotidianas también, como confirmando lo que leíste antes, nada de pava. Dependerá entonces de cada uno de nosotros si sabemos aprovechar o no las condiciones imperantes, estando atentos de las señales y actuando en consecuencia, más aún cuando habla el horóscopo de posibilidad de ocurrencias de hechos de esos que te cambian la vida para mejor, así no entendamos desde el primer momento cómo será.

Hay que recordar que siguen vigentes varios anuncios generales que no dependen directamente del horóscopo del día, pierden fuerza porque los astros anuncian en positivo pero siguen ahí. Dicen que serán de cuidar las ideas que pueden llevar a situaciones extremas, las acciones relativas a documentos, traslados, comunicaciones, envío de encomiendas, firmas, finales, cierre de ciclos o gestiones, recomienda estar pendiente de lo que puede perderse y no comenzar nada importante a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo. Si vas a un sitio que no conoces lleva todas las referencias necesarias.

Además de alto riesgo de ataques terroristas, accidentes especialmente aéreos, tiroteos, grandes incendios o situaciones que impactan.

La tendencia será a estar activo, sentir ansias de poder, o caer en excesos de confianza que pueden hacer que dejes de ver a tiempo cuando algo va a salir mal, por lo que mejor estar consciente de que la confianza en uno mismo deja de ser útil cuando es demasiada.

Favorecidas las actividades que tienen que ver con cítricos, oro, motores, energía, calor o vida. El color dorado o naranja, el incienso de mandarina, la música que te motiva. Si te sobrepasa las ganas de hacerlo todo de una vez, ponte algo marrón, toca la tierra con las manos y los pies descalzos o ve para un lugar que esté alto o frío. La clave será enfocarse en lo que es natural, fijándote objetivos y llevando adelante los pasos necesario para alcanzarlos.

Podrás aprovechar para realizar actividades sociales, las que amas hacer o que te causan placer, ecológicas o de reciclaje, energías ideales para un viernes día de Venus rodeado de gasas y vapores que despiertan el sex-appeal y la fantasía.

Aparecen memorias varias, entre otras las que ayudan a lograr el equilibrio si te enfocas en tus proyectos, en lo creativo, en lo que te da poder, te conduce al éxito o llena de amor tu corazón.

Las cuestiones que tienen que ver con leyes, caballos, libertad, espacios al aire libre, viajes o inmortalidad con escasa probabilidad de logro, los obstáculos que se presenten se ven difíciles de salvar por lo que la vía puede ser evitar que se presenten.

Conviene tener encendido el sentido común porque ante desenlaces, descubrimientos o reacciones, dependerá de cada situación si tienes que responder o aceptar. Por lo tanto no actúes por impulso, evalúa la situación y luego decide.

Pasa lo mismo con las tensiones, las situaciones que te pongan nervioso o representen impedimentos serán de dos categorías opuestas, una parte podrán resolverse tomando decisiones en la marcha pero para otras nada de lo que hagas ayudará, así que nuevamente el consejo es el mismo, no actúes de inmediato, evalúa la situación y determina si vale la pena ir tomando decisiones en la marcha o lo conveniente será aceptar lo que está pasando y tomar otros caminos.

Nos recuerda el horóscopo que las cosas realizadas a toda costa por lo general terminan en negativo, porque suelen ser los obstáculos insalvables señales que nos están indicando que debemos cambiar la senda.

No habrá necesidad de apresurarse, ten presente que todo pasa cuando tiene que pasar, las situaciones se presentan paulatinamente y la meta se alcanza más rápido o más tarde dependiendo de cada decisión.

En caso de que estés un momento oscuro, recuerda que siempre al final del túnel encontrarás la luz, pero solo si la buscas, sentado inmóvil en el túnel nunca la verás.

En los asuntos de trabajo los que estén pasando por transiciones que busquen el camino que trae mejoramiento y renovación, en el amor lo que esté sucediendo será temporal, viene momentos mejores. En la salud alerta con las señales, un día para evitar los excesos.

Soy @horoscopia en Twitter, te invito a seguirme y en Facebook a darle me gusta a mi página Horoscopia.

Namaste

Susana Colucci