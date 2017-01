Horóscopo del viernes 20 de enero

Donald Trump pasa a ser presidente en funciones de los EEUU, con un horóscopo en positivo que avisa que será el Congreso el que le pondrá coto al ejecutivo y que el presidente tendrá que superar pruebas / Foto: Archivo

Este viernes los días empiezan a ser Leo lo que recomienda que nos mantengamos activos, que dominemos las emociones y que no dejemos que nos sorprendan. Estaremos viviendo una de las partes bajas del biorritmo solar, por lo que se hará mas importante controlar la mente para mantenerte ubicado en el presente. Mas aun cuando en el biorritmo lunar también estaremos abajo por lo que la clave será cultivar la esperanza, esa que te ayuda actuar con optimismo, sin caerte a mentiras pero con la voluntad de dar lo mejor de ti esperando los mejores resultados.

También convendrá hacer que tus actividades mensuales giren alrededor del día a día. Las jornadas de la generación Acuario son un poco locas, cambiantes, con riesgo de rupturas en las relaciones importantes y cargadas de una electricidad poderosa que solo te beneficiará si sabes manejarla, sino te sentirás como si estuvieras en una centrífuga o cargado de estrés.

Recomienda el horóscopo tener cuidado con las ideas extravagantes, los gastos extraordinarios y los cambios en lo que tiene que ver con poder… pueden llegar de repente. Serán días en los que pueden aparecer o hacerse mas probables las enfermedades extrañas.

Rodea a este viernes una energía especial que ayuda a que lo que forma parte de lo mismo se una. Ábrete a recibir lo nuevo y a entrar en conexión con los demás, de forma tal que se de el proceso de unión cuando corresponda.

Se activa la enseñanza que dice que toda persona que llega a tu vida es la persona correcta y todo lo que recibes es lo que tienes que recibir dadas las circunstancias, no necesariamente te hará feliz, pero si completará lo requerido del rompecabezas de tu vida, para ese instante.

Aparecen definiciones, situaciones que se están preparando, oportunidad de iniciar etapas, cerrar ciclos, cambiar de opinión o terminar pendientes lo que se puede considerar idóneo para un viernes.

Especialmente si inicias el día al amanecer, caso que sientas sensación de inestabilidad precisa cuál es el paso que tienes que dar, si para adelante o para atrás. Además está atento de lo que puede perderse (el ámbito afectado, si es que hay, depende del sitio donde estés para el momento que inicia el día para ti)

Deberás ser mas cuidadoso en las relaciones con personas importantes (incluye jefes), si te toca manejar cuestiones de poder o relativas a honores, cítricos, oro, motores, placeres o grandes cantidades de dinero en especial si trabajas en la Bolsa de Valores.

Destacan los avaros, fuertes vientos, sismos, sentencias inadecuadas, desapariciones, ausencias inesperadas, explosiones, fallas de luz o de la tecnología así como comportamientos extraños de la Naturaleza.

Puede ocurrir que se le retiren medallas a deportistas o se anulen reconocimientos, se reduzcan fortunas, aumenta el riesgo de perder en el juego cuando se apuesta, de que no realices adecuadamente los trámites bancarios por lo que deberás esmerarte mas, especialmente si vas a solicitar préstamos. Las personas con mando sensibles a tener problemas para manejar su autoridad.

A medio día Donald Trump pasa a ser presidente en funciones de los Estados Unidos, con un horóscopo en positivo que avisa que será el Congreso el que le pondrá coto al ejecutivo y que el presidente tendrá que superar pruebas varias antes de tomarle el pulso a su nuevo cargo, lo importante es que se ve fuerte y capaz de resolver lo que se le presente, continuará con su verbo ácido, su cinismo y su humor negro. No será fácil tampoco para aquellos que se le oponen. Esperemos tomar la hora en que se juramenta a ver si se puede obtener mas información.

En el trabajo reúnete con aquellos que comparten objetivos o intereses contigo. Caso que algo quede en pendiente la probabilidad de recibir noticias acerca de eso se extiende a los próximos tres meses.

En el amor toma en cuenta que no bastan las intenciones, también debe haber acción.

En la salud conviene disfrutar de las emociones, no las eludas porque pueden mover en ti energías positivas que te ayuden.

El color rosado o verde, los sonidos de instrumentos de viento y el incienso de sándalo.

En la noche será víspera de Santa Inés, si eres soltero puedes pedirle antes de dormirte que te muestre en sueños el rostro de la persona con la que te vas a casar.

El horóscopo del menguante como era de esperar pone en las noticias a Estados Unidos, también a Venezuela, Brasil, Cuba, el oeste de África, los países árabes, Rusia, Panamá, Colombia y Ecuador, Oceanía, China y Japón.

Comienza un periodo de siete días en el que será adecuado realizar limpiezas de todo tipo, del aura, de las energías, de las memorias, de los rencores y los espacios, cualesquiera estos sean, el jardín, la nevera, la casa, la oficina… para cortarte el cabello si quieres que te crezca mas fuerte, para pagar la mayoría de las deudas que puedas y para terminar lo que planificaste finalizar para este ciclo lunar que culmina el martes 27 día de agradecer. En la preparación para recibir el año chino, devuelve lo que te hayan prestado, trata de pagar la mayoría de las deudas, bota lo que no sirve, repara lo que no funciona y regala lo que no uses.

Todos tenemos mucho que limpiar, en especial las memorias que se van acumulando con nuestras actitudes diarias y que nos privan de recibir todo lo que tenemos destinado porque bloquean los canales.

La afirmación de hoy

Dejo ir todas las falsas memorias, los pensamientos y las creencias, los sentimientos y emociones que ocasionan en mí: carencia, precariedad económica, escasez y limitación de cualquier índole, miedo al futuro, depresión o tristeza. Que sean borradas en mí ahora desde la raíz y por siempre.

Lo siento y lo percibo es ahora

Gracias, gracias, gracias.