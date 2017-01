Horóscopo del viernes 27 de enero de 2017

Es este viernes día de agradecer. Agradecer es mágico, mejor si con actos y desde el corazón! las oraciones también ayudan. Date unos minutos para meditar, repetir el mantra o la oración de tu preferencia y abrirte a recibir toda la buena suerte que tienes destinada.

Además de los anuncios que sabemos están activos al menos hasta el 31/01(alto riesgo de ataques terroristas, accidentes especialmente aéreos, tiroteos, crímenes que resaltan, acciones violentas, grandes incendios, actuaciones de militares, sismos o situaciones que impactan) aparecen anunciados insólitos, explosiones, secuestros, hundimientos, humo, nubes de cenizas y noticias no muy felices que se diga, entre otras, acerca de mujeres, políticos, músicos, artistas, modistas o estilistas, o que se refieren a sus profesiones sino a grandes cantidades de dinero. Podremos ser testigos o saber de actos desesperados, situaciones de peligro (especialmente por agua o fuego por lo que se prudente si vas a encender velas y no dejes los inciensos donde pueden entrar en contacto con lo inflamable), actos inmorales o realizados con mala intención.

Estaciona el carro en sitios seguros. Si tienes que tomar un vehículo de trasporte, sal con antelación suficiente para que llegues a tiempo para hacerlo. Caso que tengas que lanzar algo o practicar tiro al blanco afina bien la puntería. Cuidado con lo que puede perderse. Domina la lengua y no te dejes llevar por la impulsividad. Las actitudes agresivas o violentas serán contraproducentes.

No comiences nada importante a menos que conozcas la mejor hora para hacerlo. Deberán cuidarse más que otras veces los ascendentes Aries y los signos zodiacales Piscis de los últimos días.

La gente un poco loca, pero también creativa y hasta eléctrica! Tendencia a los cambios bruscos, la espontaneidad extrema, a estar entre amigos o a hacer las cosas de manera diferente de la habitual.

El color azul durante el día y rojo para la cena (así sea un toque), la música de instrumentos de viento, el incienso de sándalo. La clase: controlar la mente.

Es vísperas del año chino, entre las sugerencias está la de cenar en familia, tradicionalmente los chinos preparan una cena con doce platos diferentes, cada uno con la finalidad de atraer salud, felicidad, dinero, prosperidad, trabajo, éxitos etc. Los camarones son para ayudar a vivir en abundancia, el pescado servido entero es para atraer las energías que colaboran con la unidad de la familia, el pollo para llamar riquezas, tallarines o pasta larga para una vida longeva, vegetales largos para obtener buenos resultados en el periodo, sopa para que todo sea mejor que el periodo anterior, pasta rellena cocinada al vapor para la buena suerte, dulces, especialmente los de arroz para atraer riquezas y frutas: mandarinas para la buena fortuna, naranjas para la prosperidad, manzanas para la paz.

Podrás este día, mediante el ritual mágico que encuentras en Horoscopía, honrar al espíritu del año, Tai Sui, que te acompañará hasta febrero 2018. A medianoche unos minutos de bulla ayudarán que las energías negativas no osen entrar a tu casa.

No conviene en esta oportunidad realizar el ayuno de la dieta de la Luna.

Comienza el sábado el año lunar chino Gallo rojo de Fuego yin, después del amanecer y antes del atardecer, podrás regalar dinero a los más jóvenes en sobres rojos y todos elevar oraciones para que el nuevo año esté lleno de bendiciones, renovar el pozo de la prosperidad, empezar el ritual de las 49 planas o hacer el cheque de la abundancia. También puedes quemar una copia de tu lista de deseos e intenciones (tomando las previsiones del caso), para que estos lleguen directamente a la Divinidad. Durante el día debe haber paz y armonía, no levantes la voz ni digas malas palabras, no uses objetos cortantes ni regañes a los niños ni mascotas, tampoco se debe barrer ni tener a la vista los utensilios de limpieza. Un día para las sonrisas. Para recibir las energías de la prosperidad y abundancia prendiendo incienso de sándalo. Recomienda la tradición china no comer carne, para con esa ofrenda asegurar una excelente salud durante todo el año, y honrar a tus mayores y ancestros. Si acostumbras hacerlo pon en la mañana el platito, el vaso y la cuchara.

Pensando en la forma de ayudar a Chile en estos momentos de grandes incendios se me ocurrió que podemos usar, además de la oración de tu preferencia, el mantra a la Tara Verde, Om Tare Tare Tuttare Isoja repetido ciento ocho veces mientras visualizamos la lluvia cayendo benéfica sobre la zona afectada y ayudando a apagar el fuego (El mantra es solo para mayores de 28 años). También se le puede pedir a Santa Bárbara.

Namaste