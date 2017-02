Horóscopo del viernes 3 de febrero de 2017

Se ve este viernes como otro día especial, es posible que sientas ganas de liberarte de los lastres que te están impidiendo avanzar a la velocidad requerida, de alejarte de personas tóxicas, de estudiar para mejorar tu estatus actual y combatir represiones u obstáculos. La clave es Libertad.

Dice el horóscopo que se incrementa la posibilidad de vivir momentos cruciales, se ven actuando grandes fuerzas y cambios de energía. Que las causas justas tendrán alta probabilidad de acumular victorias aunque no se vean propiamente este día. Pero que no conviene actuar precipitadamente para no dar pie a errores, confusiones o engaños. El color que te haga sentir feliz, la música que te inspire y el incienso de rosas.

De cuidar para todos Venus termina de salir de Piscis y entra al reino de Aries, que corresponde a una parte baja del biorritmo del amor, el arte, la política y la belleza entre otras. No dejes lo que es valioso al alcance de los amigos de lo ajeno y no sigas ideas locas.

Se activan memorias varias y se notarán efectos de hechos pasados, por lo que cada vez que recuerdes algo entristecedor o de mal gusto, alguien te venga con una noticia que te desagrada o te hable de alguna enfermedad agradece tres veces en tu mente “gracias, gracias, gracias”, desactivarás así lo que pueda afectarte.

El trabajo puede parecerte agotador, de ser así date un tiempo para cerrar los ojos, levantar los brazos mientras inhalas con la cuenta de cuatro y exhalas lentamente bajándolos y contando hasta ocho. Sonríe. Estarás listo para seguir adelante con ánimo, porque tras la pausa sentirás que el bienestar inunda todo tu cuerpo.

En el amor andará Cupido por ahí, haciendo que los que sientan el chispazo del amor de forma simultánea puedan iniciar una relación que más adelante se consolide, más adelante, porque este día y por un tiempo deberás dar lo mejor de ti en lo referido al amor, el arte, la música, la belleza y lo que tenga que ver con grandes cantidades de dinero. Más aún si tu ascendente es Libra o Tauro.

Además tendremos un instante mágico. Llegaremos a la mitad del periodo entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, cuando Sol ocupará el grado 15 del signo zodiacal Acuario, posición que según Charubel, estudioso de los astros, es como un faro edificado sobre una roca elevada, más aún imagino, cuando es Sol quien lo toca.

La hora exacta 15:34 GMT especial para visualizar soluciones o comprender lo que no has podido entender aún. Resta o suma la diferencia horaria de tu país y conocerás la hora exacta para hacer una meditación especial en la que actives la Divinidad que en ti reside y dejes sembrada la semilla que te permita recibir o encontrar respuestas o indicaciones acerca de lo que inquieras.

Caso que el miércoles hayas encendido las siete velas durante la cena, para que nunca te falte de comer, recuerda mantener pensamientos de abundancia, porque los rituales activan energías, que solo se mantendrán activas si tu no las alejas con tus pensamientos, palabras y acciones. Por lo tanto debes mantener pensamientos de abundancia, moverte para conseguir lo que requieres para comprar la comida y mantener una actitud de agradecimiento hacia la Divinidad y verás como todo fluye a favor. Ten siempre presente que todo responde a la ley de acción y reacción por tanto debes acompañar con tus pensamientos, acciones y palabras cada ritual que hagas, ocurre lo mismo con las afirmaciones, si las contradices las anulas.

Habló la marmota y dijo que el invierno durará seis semanas más.

Te invito a que recitemos el mantra Om Taré Tuttaré Ture Isoja ciento ocho (108) veces para pedir a la Divinidad que continue apoyando a los que están apagando los incendios en Chile, para que sigan venciéndolos (hasta la última vez que leí sesenta y cuatro focos fueron controlados, setenta y cinco se encuentran en combate y nueve ya están extinguidos). Si hiciste el ritual de bendecir las velas por la Candelaria puedes prender una amarilla (la correspondiente a febrero) para reforzar la solicitud.

Soy @horoscopia en Twitter, te invito a seguirme y en Facebook a darle me gusta a mi página Horoscopia.

Namaste