Horóscopo para este fin de semana 4 y 5 de marzo

El horóscopo dice que hagas acopio de fuerza, dispersarse no está recomendado.

Un fin de semana de energías mixtas, con un momentáneo bajón en el biorritmo lunar. Las cosas se pueden poner intensas, habrá cuestiones que si estamos atentos podremos evitar otras ocurrirán de repente.

Deberás saber discernir en qué ocuparte y en qué no, vale la pena tomar en cuenta que solo se dan positivamente aquellas actividades que fluyen suavemente; si ves que para iniciarlas te consigues con un obstáculo tras otro, no quieras hacerlo a toda costa, haz caso de las señales.

Momentos en que los que mienten y mantienen con firmeza sus secretos son los débiles, ellos ocultan restos en los sitios oscuros. Un fin de semana de pactos de silencio, mensajes subliminales, actuaciones absurdas… habrá quienes al final no entiendan nada.

Aumenta la posibilidad que las cosas no salgan como se espera al respecto de sorpresas, aviones, tecnología, electricidad, creatividad, organizaciones sin fines de lucro, amistades o innovaciones. Además se incrementa el riesgo de rupturas, imprevistos, tormentas con relámpagos, cambios bruscos, huelgas, rebeliones, de tener ideas extrañas o comportamientos raros, tantos de los seres como de la Naturaleza. También que las energías del entorno produzcan estrés, se alternen los sentimientos o se alteren con facilidad las emociones.

Cuidado con los errores, confusiones o engaños. Caso que tengas que realizar actividades con derivados del petróleo, navegación, mar, gases, magia, fotografía, teatro o medicinas da lo mejor de ti porque la probabilidad de éxito es baja. Riesgo de inundaciones, accidentes especialmente aéreos, sismos, suicidios, lluvias perniciosas, de sufrir ansiedad, tristezas, intoxicaciones, asfixias o ahogos.

El sábado las actividades cotidianas en positivo, sus energías se ven impulsando proyectos y actividades que busquen garantizar la seguridad física y material del día a día. Favoreciendo lo que tiene que ver con comida o lo que te nutre.

Aparece como un día propicio para buscar lo que esté perdido, profundizar en los asuntos. Puedes dedicártelo, sino todo el día al menos hazte un cariñito o realiza alguna tarea que ames.

Pero será mejor hacer lo que tengas que hacer antes del atardecer para aprovechar la calidad de positivo de las energías, porque luego del atardecer cambian y pasan a depender de otras personas o circunstancias poco capaces de beneficiarlas.

Toma en cuenta que no podrás obligar a otros a que te sigan, debes conseguir la forma de motivarlos para que lo haga espontáneamente. Y que si te das cuenta que te equivocaste la mejor solución será reconocerlo y retomar la senda correcta. El que quiera ser líder deberá primero realizar las tareas que hacen los que quiere que lo sigan.

El color verde o rosado, la música de instrumentos de percusión, el incienso de jazmín. La clave: actuar, pero hacerlo sin precipitarte.

El domingo será de Luna Creciente. Desde este día y hasta el 12 aprovecha el impulso para activar tus proyectos, finalizar lo que definiste a corto plazo, dedicarte a la actividad intelectual y disfrutar de la productividad que se hará presente. Podrás desarrollar lo que hayas venido estimulando, para reforzar la ruta de la prosperidad, aprovechar la ola e ir navegando en su cúspide. Los mantras adecuados hasta Luna Nueva son los dedicados a Ganesha.

Este día es propicio para comenzar programas de ejercicios, empezar a meditar o a realizar todo lo que quieres que se vuelva costumbre. Lo sugerido es que te establezcas una meta a 21 días para lograrlo.

Los próximos 6 días son para cortarte el cabello si quieres que te crezca rapidito y rasurarte para debilitar el vello.

Luna creciente es favorable para los tratamientos de belleza o nutritivos. Tus matitas agradecerán que abones su suelo y les hagas mimos, si es tu deseo podrás plantar flores. Y para realizar rituales de prosperidad.

Sugiere el horóscopo que analices lo que vienes realizando, se activa el dicho que dice “si sigues haciendo las cosas de la misma manera obtendrás los mismos resultados”, así que si te has estado esforzando por lograr algo y no has recibido muestras de que lo que estás haciendo funciona, hazle, aunque sea, una pequeña variación: en especial mueve lo que pueda estar estancado. Ten siempre presente que solo hay algo permanente: el cambio.

Desequilibrios por retrasos, renuncias, despidos, deudas, obstáculos, minas, canteras, piedras, montañas, acciones políticas, competencias, con el fútbol o por los que ostentan poder o son importantes. Dificultades para lograr el balance o centrarte en especial si te sientes triste o deprimido. Grandes derrotas.

Cuidado con la piel, los dientes, las rodillas y los huesos.

Extrema las precauciones si vas a estar en sitios donde haya mucha gente, con mamá, esposa o en lugares donde haya agua. Posibles problemas por lluvia, hielo o temperaturas extremas. Un día en el que la oscuridad puede tomar fuerza.

Se harán notables las víctimas y los verdugos. Si hay algo que huele mal, no será fácil mantener el misterio por mucho tiempo, donde haya secretos, corrupción o putrefacción la gente querrá saber lo que pasa.

Caso que no te sientas bien de salud la recomendación es acudir al médico. Si estás cansado no sigas, tómate tu tiempo para reposar. Si no puedes hacerlo, detente unos minutos e inhala profundo al tiempo que subes los brazos, contén la respiración y cuenta hasta cuatro, exhala poco a poco mientras bajas los brazos y sonríe, te sentirás mucho mejor.

El color azul cielo, la música que te sosiega y el incienso de jazmín. La clave: sonríe y regala sonrisas.

Namaste

Susana Colucci