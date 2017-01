Horóscopo para este fin de semana

Será este fin de semana de celebraciones, comienza el sábado el año lunar chino Gallo rojo de Fuego yin, después del amanecer y antes del atardecer, podrás regalar dinero en sobres rojos a los mas jóvenes y todos elevar oraciones para que el nuevo año esté lleno de bendiciones, renovar el pozo de la prosperidad, empezar el ritual de las 49 planas o hacer el cheque de la abundancia.

También puedes quemar una copia de tu lista de deseos (tomando las previsiones del caso), mientras los visualizas llegando directamente a la Divinidad. Durante el día debe haber paz y armonía, no levantes la voz ni digas malas palabras, no uses objetos cortantes ni regañes a los niños ni mascotas, tampoco se debe barrer ni tener a la vista los utensilios de limpieza.

Un día para las sonrisas. Para recibir las energías de la prosperidad y abundancia prendiendo incienso de sándalo. Recomienda la tradición china no comer carne, para con esa ofrenda asegurar una excelente salud durante todo el año, y honrar a tus mayores y ancestros.

Puedes además colocar en la mañana el platito, el vaso y la cuchara, y así llamar noticias que agradan, cosas nuevas o sorpresas positivas (quien sabe y son energías que perduren para todo el año!). Para hacerlo pon sobre un plato pequeño, una tacita o vaso boca abajo y encima una cuchara, de forma tal que la parte que te llevas a la boca de la cuchara esté hacia arriba y apunte hacia la puerta de entrada principal; debes dejarlo montado hasta el martes en la mañana.

En el trabajo mejor dedicar el día para preparar lo que quieres hacer la semana siguiente. Si estás metido en un problema, se paciente. En el amor reflexión, en especial si lo que sobresale son los impedimentos. Y en la salud, meditación, entra en contacto con tus células y conversa con ellas.

La clave: Saber esperar el momento conveniente, atento con las señales, no las desprecies. No se ve como un día favorable para forzar las situaciones, ni para ir a buscar lo que no se te ha dado, si para pensar si la montaña no viene a mi, ella se lo pierde.

El domingo será para guardar silencio el mayor tiempo posible a lo largo del día y evitar comer cochino. Subiendo en el biorritmo lunar cualquier cosa de insólito puede pasar y tornarse las energías en positivo dando paso a la musa que te permite vivir las fantasías que se presenten.

Para reflexionar sobre el axioma que dice que siempre obtienes lo que debes obtener, en función de cómo lo hayas hecho o de lo que hayas entregado. El resultado es el producto de tus acciones. Es por eso importante estar presente y conciente de cada instante, prestando la debida atención a tus intensiones y deseos para no distraerte o tomar caminos colaterales que te distancien de tus objetivos o hagan que te desvíes.

Quería decirnos esto el maestro Jesús, cuando recomendaba no darle importancia a los peces pequeños de la red sino enfocarnos en los grandes. Pendiente de las señales porque si notas de repente una quietud inusual o por el contrario una sensación de caos poco domún, eso te estará indicando que el momento es adecuado para buscar lo que tengas extraviado o para terminar de escribir lo que tengas pendiente, caso que hayas estado redactando algo.

La clave: dar sin esperar nada a cambio. Es el segundo domingo de la generación Acuario 2017, será propicio, entonces, para

repetir ciento ocho veces el Gayatri mantra y activar en tu vida la luz de la energía cósmica (solo si eres mayor de 28 años, todos los mantras con la terminación Suaja tiene esta limitación)

Om Bhur Bhuvah Suaja

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dhimaji

Dhio Yo Nah Prachodayat

Si no lo has usado antes, recomiendo escuches la pronunciación correcta en YouTube, sobran las versiones cantadas.

Un fin de semana para descansar, pensar en lo que quieres lograr y darle forma. Para elaborar tu lista de intenciones si no lo has hecho aún y, diseñar los planes que te ayudarán a hacerlas realidad, destacando que tareas te tocan a ti y qué debes esperar

de los demás. Por ejemplo si quieres remodelar una parte de tu casa (que no sea la que queda al oeste ni la que queda al este para no perturbar el Tai Sui ni al Pi Yao) y para eso necesitas obtener un préstamo, coloca los requisitos que debes cumplir y la intervención adecuada de los trabajadores del banco que intervienen en la cadena para la aprobación de tu solicitud, de manera que todo ocurra como debe, expresa los pasos en presente positivo.

Toma en cuenta que los primeros días del año, que también del ciclo lunar, son ideales para sembrar en la mente y en el corazón de la gente lo que quieres que dé frutos, como las ganas de ayudarte a que logres lo que quieres.

Durante todo el fin de semana recuerda que además de los anuncios que sabemos están activos al menos hasta el 31/01 (alto riesgo de ataques terroristas, accidentes especialmente aéreos, tiroteos, crímenes que resaltan, acciones violentas, grandes incendios, actuaciones de militares, sismos o situaciones que impactan) aparecen anunciados insólitos, explosiones, secuestros, hundimientos, humo, nubes de cenizas y noticias no muy felices que se diga, entre otras, acerca de mujeres, políticos, músicos, artistas, modistas o estilistas, o que se refieren a sus profesiones sino a grandes cantidades de dinero.

Podremos ser testigos o saber de actos desesperados, situaciones de peligro (especialmente por agua o fuego por lo que se prudente si vas a encender velas y no dejes los inciensos donde pueden entrar en contacto con lo inflamable), actos inmorales o realizados con mala intención.

Estaciona el carro en sitio seguro. Si tienes que tomar un vehículo de trasporte, sal con antelación suficiente para que llegues a tiempo para hacerlo. Caso que tengas que lanzar algo o practicar tiro al blanco afina bien la puntería. Cuidado con lo que puede perderse. Domina la lengua y no te dejes llevar por la impulsividad. Las actitudes agresivas o violentas serán contraproducentes.

Si te levantas al amanecer deberás ser cuidadoso con los y lo que depende de ti o los que muestran interés por tus asuntos o por ti, porque podrían perjudicarte. Serán dos días un poco locos, en los cuales podrás activar la creatividad, ser espontáneo o diferente. Cualquier cosa puede pasar, de los dos tenores, con alta probabilidad de dar resultados positivos en lo que a actividades cotidianas se refiere, tomando en cuenta las advertencias que leíste antes.

El color azul, el incienso de sándalo, la música de instrumentos de viento.

¡Feliz año! Esperando que sea mas de gallina que de gallo…

Namaste

susana colucci